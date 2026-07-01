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Hoolie: Ασφάλιση σκύλου στην Ελλάδα - Κοστίζει λιγότερο από έναν καφέ

Κωνσταντίνος Φωτόπουλος
Κωνσταντίνος Φωτόπουλος
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Η ζωή ενός σκύλου είναι γεμάτη κίνηση, παιχνίδι και εξερεύνηση, και αυτό σημαίνει ότι ένας τραυματισμός ή μια ξαφνική ασθένεια μπορεί να εμφανιστεί ανά πάσα στιγμή. Η ασφάλεια σκύλου σάς δίνει την ελευθερία να επιλέξετε την καλύτερη φροντίδα για το ζώο σας, χωρίς το κόστος να είναι ο καθοριστικός παράγοντας.

Πόσο κοστίζει μια ασφάλεια σκύλου;

Στην ελληνική αγορά, το μηνιαίο κόστος ασφάλισης σκύλου κυμαίνεται συνήθως από 15€ έως 35€, ανάλογα με την ηλικία, τη φυλή και το επίπεδο κάλυψης που επιλέγετε.

Σκεφτείτε το έτσι: με κόστος από μόλις 13,8€ τον μήνα, ένα μικρό, σταθερό μηνιαίο ποσό σήμερα μπορεί να σας γλιτώσει από ένα απρόβλεπτο λογαριασμό εκατοντάδων ή χιλιάδων ευρώ αύριο.

Γιατί να επιλέξετε τη Hoolie Pet Insurance

Η Hoolie Pet Insurance είναι μια ελληνική εταιρεία ασφάλισης κατοικιδίων, μέλος του Elevate Greece, σχεδιασμένη γύρω από μια απλή ιδέα: η ασφάλιση του σκύλου σας πρέπει να είναι κατανοητή, γρήγορη και χωρίς κρυφούς όρους.

  • Αποζημίωση έως 90% των επιλέξιμων κτηνιατρικών εξόδων

  • Ελευθερία επιλογής οποιουδήποτε κτηνιάτρου στην Ελλάδα

  • Δωρεάν διαγνωστική υποστήριξη μέσω της εφαρμογής Hoolie AI

  • Σαφή και διαφανή τιμολόγηση, χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις

Τα προγράμματα ασφάλειας σκύλου της Hoolie

Silver

Κεφάλαιο κάλυψης έως 2.000€

Gold

Κεφάλαιο κάλυψης έως 3.000€

Platinum

Κεφάλαιο κάλυψης έως 5.000€

Καλύψεις & Παροχές

  • Κάλυψη κατοικιδίου από ασθένεια ή τραυματισμό

  • Φάρμακα (συνταγογραφούμενα)

  • Διάγνωση με Hoolie AI

  • Εξετάσεις

  • Συμμετοχή

  • Περίοδος αναμονής λόγω ασθένειας

  • Περίοδος αναμονής λόγω τραυματισμού

  • Αποκατάσταση

  • Νομική προστασία ιδιοκτήτη

  • Οδοντιατρική κάλυψη | Συνέπεια τραυματισμού

  • Διαγνωστικός έλεγχος

  • Χειρουργεία

  • Διαταραχές ματιών

  • Στείρωση (λόγω υγείας)

  • Απεικόνιση

  • Δερματικές παθήσεις & αλλεργίες

  • Ορμονικές θεραπείες

  • Κάλυψη «Αποχαιρετισμού» (στήριξη φιλοζωικών σωματείων)

  • Επείγοντα & νοσηλεία

  • Χειρουργικές επεμβάσεις αρθρώσεων

  • Απώλεια διαβατηρίου

  • Κλοπή & απώλεια

  • Δηλητηρίαση

Η ασφάλιση είναι πρόληψη, όχι πολυτέλεια

Δεν μπορούμε να προβλέψουμε πότε θα χρειαστεί ο σκύλος μας ιατρική φροντίδα, μπορούμε όμως να είμαστε προετοιμασμένοι όταν αυτό συμβεί. Με ένα μικρό μηνιαίο κόστος από 13,8€ τον μήνα, η ασφάλεια σκύλου της Hoolie σάς δίνει την ηρεμία να αποφασίζετε πάντα με γνώμονα την υγεία του κατοικιδίου σας, και όχι το πορτοφόλι σας.

Από 13,8€ τον μήνα.

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