Hoolie: Ασφάλιση σκύλου στην Ελλάδα - Κοστίζει λιγότερο από έναν καφέ

Η ζωή ενός σκύλου είναι γεμάτη κίνηση, παιχνίδι και εξερεύνηση, και αυτό σημαίνει ότι ένας τραυματισμός ή μια ξαφνική ασθένεια μπορεί να εμφανιστεί ανά πάσα στιγμή. Η ασφάλεια σκύλου σάς δίνει την ελευθερία να επιλέξετε την καλύτερη φροντίδα για το ζώο σας, χωρίς το κόστος να είναι ο καθοριστικός παράγοντας.

Πόσο κοστίζει μια ασφάλεια σκύλου;

Στην ελληνική αγορά, το μηνιαίο κόστος ασφάλισης σκύλου κυμαίνεται συνήθως από 15€ έως 35€, ανάλογα με την ηλικία, τη φυλή και το επίπεδο κάλυψης που επιλέγετε.

Σκεφτείτε το έτσι: με κόστος από μόλις 13,8€ τον μήνα, ένα μικρό, σταθερό μηνιαίο ποσό σήμερα μπορεί να σας γλιτώσει από ένα απρόβλεπτο λογαριασμό εκατοντάδων ή χιλιάδων ευρώ αύριο.

Γιατί να επιλέξετε τη Hoolie Pet Insurance

Η Hoolie Pet Insurance είναι μια ελληνική εταιρεία ασφάλισης κατοικιδίων, μέλος του Elevate Greece, σχεδιασμένη γύρω από μια απλή ιδέα: η ασφάλιση του σκύλου σας πρέπει να είναι κατανοητή, γρήγορη και χωρίς κρυφούς όρους.

Αποζημίωση έως 90% των επιλέξιμων κτηνιατρικών εξόδων

Ελευθερία επιλογής οποιουδήποτε κτηνιάτρου στην Ελλάδα

Δωρεάν διαγνωστική υποστήριξη μέσω της εφαρμογής Hoolie AI

Σαφή και διαφανή τιμολόγηση, χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις

Τα προγράμματα ασφάλειας σκύλου της Hoolie

Silver Κεφάλαιο κάλυψης έως 2.000€ Gold Κεφάλαιο κάλυψης έως 3.000€ Platinum Κεφάλαιο κάλυψης έως 5.000€

Καλύψεις & Παροχές

Κάλυψη κατοικιδίου από ασθένεια ή τραυματισμό

Φάρμακα (συνταγογραφούμενα)

Διάγνωση με Hoolie AI

Εξετάσεις

Συμμετοχή

Περίοδος αναμονής λόγω ασθένειας

Περίοδος αναμονής λόγω τραυματισμού

Αποκατάσταση

Νομική προστασία ιδιοκτήτη

Οδοντιατρική κάλυψη | Συνέπεια τραυματισμού

Διαγνωστικός έλεγχος

Χειρουργεία

Διαταραχές ματιών

Στείρωση (λόγω υγείας)

Απεικόνιση

Δερματικές παθήσεις & αλλεργίες

Ορμονικές θεραπείες

Κάλυψη «Αποχαιρετισμού» (στήριξη φιλοζωικών σωματείων)

Επείγοντα & νοσηλεία

Χειρουργικές επεμβάσεις αρθρώσεων

Απώλεια διαβατηρίου

Κλοπή & απώλεια

Δηλητηρίαση

Η ασφάλιση είναι πρόληψη, όχι πολυτέλεια

Δεν μπορούμε να προβλέψουμε πότε θα χρειαστεί ο σκύλος μας ιατρική φροντίδα, μπορούμε όμως να είμαστε προετοιμασμένοι όταν αυτό συμβεί. Με ένα μικρό μηνιαίο κόστος από 13,8€ τον μήνα, η ασφάλεια σκύλου της Hoolie σάς δίνει την ηρεμία να αποφασίζετε πάντα με γνώμονα την υγεία του κατοικιδίου σας, και όχι το πορτοφόλι σας.

Από 13,8€ τον μήνα.