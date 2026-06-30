David Howden: «Η Ελλάδα αποτελεί στρατηγικό πυλώνα της ανάπτυξης της Howden στην Ευρώπη» (βίντεο)

Αποκλειστική συνέντευξη του ιδρυτή και CEO της Howden, David Howden στο Nextdeal και τον Κωστή Σπύρου



Η εντυπωσιακή ανάπτυξη της Howden τα τελευταία χρόνια, η στρατηγική σημασία της Ελλάδας, οι συνεχείς εξαγορές, οι προκλήσεις της παγκόσμιας οικονομίας, αλλά και ο ρόλος της Τεχνητής Νοημοσύνης στο μέλλον της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης βρέθηκαν στο επίκεντρο της αποκλειστικής συνέντευξης που παραχώρησε στο «NextDeal» ο ιδρυτής και CEO του Oμίλου Howden, David Howden, στο περιθώριο του Howden EMEA Meeting 2026 που πραγματοποιήθηκε στη Μύκονο.



Τέσσερα χρόνια μετά την τελευταία συνέντευξή του στο «NextDeal», όταν η Howden έκανε τα πρώτα μεγάλα βήματα στην ελληνική αγορά μέσω της εξαγοράς της Matrix, ο David Howden περιγράφει έναν οργανισμό που έχει αλλάξει ριζικά. Όπως αναφέρει, η εταιρεία έχει επεκτείνει την παρουσία της σε 30 ευρωπαϊκές χώρες, ενώ συνολικά ο όμιλος καταγράφει έσοδα που προσεγγίζουν τα 5 δισ. ευρώ, τριπλάσια σε σχέση με πριν από λίγα χρόνια.



«Για πρώτη φορά περάσαμε στην πρώτη δεκάδα των μεγαλύτερων ασφαλιστικών μεσιτών παγκοσμίως και είμαστε ο μοναδικός μη αμερικανικός broker που βρίσκεται στο Top 10», τονίζει χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει στην ελληνική αγορά, χαρακτηρίζοντάς την στρατηγικό πυλώνα της ανάπτυξης της Howden στην Ευρώπη. Όπως σημειώνει, η Ελλάδα δεν αποτελεί απλώς μία ακόμη αγορά, αλλά μία χώρα όπου ο όμιλος έχει ήδη κατακτήσει ηγετική θέση και συνεχίζει να επενδύει.



Ο David Howden επισημαίνει ότι η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς μια χώρα μπορεί να μετατρέψει τις δυσκολίες σε ευκαιρίες ανάπτυξης. Παράλληλα, διαπιστώνει αυξανόμενη ζήτηση για ασφαλιστικές λύσεις και σημαντικές προοπτικές για τον χρηματοοικονομικό και ασφαλιστικό κλάδο.



Αναφερόμενος στην επιλογή της Ελλάδας και της Μυκόνου για τη διοργάνωση του συνεδρίου της περιοχής Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής (EMEA), εξηγεί ότι η χώρα αποτελεί πλέον ένα από τα σημαντικότερα κέντρα ανάπτυξης του ομίλου.



Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι ο βασικός στόχος της διοργάνωσης ήταν η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των στελεχών της Howden, θεωρώντας ότι ένα δημιουργικό και ποιοτικό περιβάλλον συμβάλλει ουσιαστικά στην ανταλλαγή ιδεών και στη διαμόρφωση κοινής στρατηγικής.



Ακολουθεί ολόκληρη η συνέντευξη



Κύριε Howden, χαίρομαι που σας συναντώ ξανά. Η τελευταία μας συνέντευξη ήταν πριν από περίπου τέσσερα χρόνια, όταν η Howden έκανε τη μεγάλη της είσοδο στην ελληνική ασφαλιστική αγορά με την εξαγορά της Matrix. Σήμερα η εταιρεία είναι πολύ μεγαλύτερη. Τι έχει αλλάξει περισσότερο από τότε, τόσο για τη Howden όσο και για εσάς προσωπικά ως ηγέτη;



Πριν από τέσσερα χρόνια είχαμε θέσει έναν ξεκάθαρο στόχο: να δημιουργήσουμε έναν πραγματικά παγκόσμιο ασφαλιστικό μεσίτη, με την Ευρώπη να αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες ανάπτυξης. Η Ελλάδα ήταν εξαρχής μέρος αυτής της στρατηγικής.

Σήμερα η εικόνα είναι εντελώς διαφορετική. Από παρουσία σε λίγες ευρωπαϊκές χώρες, έχουμε πλέον δραστηριότητα σε 30 χώρες της Ευρώπης. Με την ηγεσία του Luigi Sturani και της ομάδας του δημιουργήσαμε έναν ισχυρό ευρωπαϊκό οργανισμό.

Στην Ελλάδα διαθέτουμε πλέον πολύ ισχυρή παρουσία. Είμαστε ο μεγαλύτερος ασφαλιστικός μεσίτης της ελληνικής αγοράς και αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη δουλειά που έκαναν ο Δημήτρης και η ομάδα του.

Παράλληλα, ενοποιήσαμε την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική σε μία ενιαία περιφέρεια (EMEA), η οποία προσεγγίζει πλέον το 1 δισεκατομμύριο ευρώ σε έσοδα.

Η ανάπτυξη όμως δεν περιορίζεται στην Ευρώπη. Στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουμε μεγαλώσει σημαντικά, ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες ξεκινήσαμε σχεδόν από το μηδέν και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα δημιουργήσαμε έναν ιδιαίτερα ισχυρό οργανισμό.

Σήμερα ο όμιλος καταγράφει έσοδα που πλησιάζουν τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ, περίπου τριπλάσια σε σχέση με την εποχή της προηγούμενης συνέντευξής μας.

Το σημαντικότερο όμως είναι ότι για πρώτη φορά βρισκόμαστε στην πρώτη δεκάδα των μεγαλύτερων ασφαλιστικών μεσιτών παγκοσμίως και είμαστε ο μοναδικός μη αμερικανικός broker που έχει πετύχει αυτήν τη διάκριση.



Το συνέδριο θα μπορούσε να είχε πραγματοποιηθεί οπουδήποτε στον κόσμο. Γιατί επιλέξατε την Ελλάδα και ειδικότερα τη Μύκονο για τη συνάντηση των κορυφαίων στελεχών της περιοχής EMEA;



Πρώτα απ' όλα, θα πρέπει να αποδώσω τα εύσημα εκεί όπου ανήκουν. Η επιλογή της Ελλάδας και της Μυκόνου δεν ήταν δική μου προσωπική απόφαση, αλλά της ομάδας του Luigi Sturani.

Ωστόσο, τη στηρίζω απόλυτα.

Πρόκειται για ένα συνέδριο που αφορά την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική, επομένως ήταν φυσικό να πραγματοποιηθεί στην Ευρώπη.

Θεωρώ επίσης πολύ σημαντικό να γνωρίσουν οι άνθρωποί μας από κοντά όχι μόνο τις χώρες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε, αλλά και την κουλτούρα και την ενέργεια που χαρακτηρίζει κάθε αγορά.

Η Ελλάδα αποτελεί εξαιρετικό παράδειγμα. Εδώ έχουμε πλέον τον μεγαλύτερο ασφαλιστικό μεσίτη της χώρας, συνεχίζουμε να αναπτυσσόμαστε με ιδιαίτερα γρήγορους ρυθμούς και αυτό στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα σε όλα τα στελέχη μας.

Το βασικό θέμα του συνεδρίου είναι η συνεργασία. Και όταν θέλεις να ενισχύσεις τη συνεργασία μεταξύ ανθρώπων, χρειάζεσαι ένα περιβάλλον που να εμπνέει.

Η Μύκονος είναι γνωστή σε όλο τον κόσμο για το μοναδικό της φως, την ομορφιά της και την ενέργεια που αποπνέει. Είναι ένα μέρος που βοηθά τους ανθρώπους να συνεργαστούν, να ανταλλάξουν ιδέες και να δημιουργήσουν νέες προοπτικές.



Ποια είναι σήμερα η θέση της Ελλάδας στον σχεδιασμό της Howden; Μπορεί να εξελιχθεί σε στρατηγικό κόμβο για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου;



Ζούμε σε μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα περίοδο. Ακούσαμε νωρίτερα την παρουσίαση του Χρήστου Μεγάλου για τον μετασχηματισμό της Τράπεζας Πειραιώς μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008. Πρόκειται για μια εξαιρετική ιστορία ανάκαμψης. Πιστεύω ότι αυτό ακριβώς συμβαίνει σήμερα συνολικά στην Ελλάδα.

Οι χώρες που επλήγησαν περισσότερο από τη μεγάλη οικονομική κρίση είναι πολλές φορές εκείνες που επιστρέφουν ισχυρότερες. Πιστεύω βαθιά ότι μέσα από τις δυσκολίες γεννιούνται οι μεγαλύτερες ευκαιρίες.

Αυτό βλέπουμε σήμερα στην ελληνική οικονομία, αλλά και στην ασφαλιστική αγορά.

Η ζήτηση για ασφαλιστικές υπηρεσίες αυξάνεται, οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες αναπτύσσονται και για τη Howden η Ελλάδα αποτελεί πλέον έναν εξαιρετικά σημαντικό πυλώνα της ευρωπαϊκής στρατηγικής μας.

Η Howden συνεχίζει να πραγματοποιεί εξαγορές με εντυπωσιακούς ρυθμούς σε ολόκληρο τον κόσμο. Πολλοί αναρωτιούνται πώς χρηματοδοτείται αυτή η δυναμική ανάπτυξη. Από πού προέρχεται το κεφάλαιο για μια τόσο επιθετική στρατηγική εξαγορών;



Από την πρώτη ημέρα λειτουργίας της Howden βασίσαμε την ανάπτυξή μας σε ένα διαφορετικό επιχειρηματικό μοντέλο.

Στην καρδιά του βρίσκεται η συμμετοχή των εργαζομένων στην ιδιοκτησία της εταιρείας. Σήμερα ο όμιλος αριθμεί περίπου 26.000 εργαζομένους, εκ των οποίων περισσότεροι από 6.000 είναι μέτοχοι της Howden.

Όταν πραγματοποιούμε μια εξαγορά, όπως συνέβη και στην Ελλάδα με τη Matrix, συνήθως οι ιδρυτές και οι μέτοχοι της εταιρείας ανταλλάσσουν τις συμμετοχές τους με μετοχές της Howden. Έτσι δεν αγοράζουμε απλώς μια εταιρεία, αλλά ενσωματώνουμε ανθρώπους που γίνονται μέρος του ίδιου οράματος.

Παράλληλα, έχουμε τη στήριξη επενδυτών με μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Η General Atlantic βρίσκεται δίπλα μας από το 2012, ακολούθησε το καναδικό συνταξιοδοτικό ταμείο CDPQ, ενώ στη συνέχεια προστέθηκε και η Hg, ένας από τους μεγαλύτερους επενδυτικούς οργανισμούς διεθνώς.

Αυτός ο συνδυασμός συμμετοχής των ανθρώπων μας και μακροχρόνιας επενδυτικής στήριξης αποτελεί τη βάση της ανάπτυξης της Howden.



Στην προηγούμενη συνέντευξή μας είχατε πει κάτι που είχε προκαλέσει ιδιαίτερη αίσθηση: «Οι πελάτες δεν είναι η πρώτη μου προτεραιότητα. Οι άνθρωποί μου είναι η πρώτη μου προτεραιότητα». Εξακολουθείτε να το πιστεύετε σήμερα, με έναν οργανισμό τόσο μεγαλύτερο;



Απολύτως. Επισκέπτομαι διαρκώς πελάτες σε όλο τον κόσμο. Μιλάω μαζί τους στο Λονδίνο, στις χώρες που ταξιδεύω, παντού.

Και πάντα τους λέω το ίδιο. Τους εξηγώ ότι είναι εξαιρετικά σημαντικοί για εμάς και ότι είμαστε μια εταιρεία απόλυτα προσανατολισμένη στον πελάτη. Όμως το σημαντικότερο περιουσιακό μας στοιχείο είναι οι άνθρωποί μας.

Γιατί;

Επειδή αν καταφέρεις να προσελκύσεις τους καλύτερους επαγγελματίες, να τους κρατήσεις στην εταιρεία, να τους δώσεις κίνητρα και –το σημαντικότερο– να τους δώσεις τη δυνατότητα να παίρνουν πρωτοβουλίες, τότε αυτοί οι άνθρωποι θα φροντίσουν τους πελάτες πολύ καλύτερα από οποιοδήποτε σύστημα μπορείς να δημιουργήσεις.

Δεν έχω συναντήσει ούτε έναν πελάτη που να διαφωνεί με αυτήν τη φιλοσοφία.



Ποιος θεωρείτε ότι είναι σήμερα ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τις επιχειρήσεις και την παγκόσμια οικονομία;



Η αλήθεια είναι ότι εμείς δραστηριοποιούμαστε στον χώρο της διαχείρισης κινδύνων.

Κατά κάποιον τρόπο, όσο μεγαλύτεροι γίνονται οι κίνδυνοι τόσο μεγαλύτερη γίνεται και η ανάγκη για ασφάλιση.

Σήμερα βλέπουμε συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή, οι οποίες δημιουργούν νέες ανάγκες ασφάλισης για πλοία, εμπορεύματα και επιχειρηματικά περιουσιακά στοιχεία.

Βλέπουμε επίσης γεωπολιτικές ανακατατάξεις, αλλαγές στις εφοδιαστικές αλυσίδες, νέους εμπορικούς δασμούς και ένα περιβάλλον που αλλάζει συνεχώς.

Αν αναλογιστώ τα περισσότερα από σαράντα χρόνια που βρίσκομαι στον ασφαλιστικό κλάδο, θα έλεγα ότι αυτή είναι ίσως η πιο αβέβαιη περίοδος που έχω ζήσει.

Περάσαμε την πανδημία, τον πόλεμο στην Ουκρανία, τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τώρα τις μεγάλες ανακατατάξεις στο παγκόσμιο εμπόριο.

Οι επιχειρήσεις προσπαθούν να σχεδιάσουν το μέλλον τους μέσα σε ένα περιβάλλον συνεχών αλλαγών.

Ο δικός μας ρόλος ως ασφαλιστικοί μεσίτες είναι να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να αποκτήσουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη βεβαιότητα μέσα σε αυτήν την αβεβαιότητα.

Είναι αδύνατο να μη σας ρωτήσω για τις δύο λέξεις που κυριαρχούν σήμερα σε κάθε συζήτηση: Τεχνητή Νοημοσύνη. Πώς πιστεύετε ότι θα μεταμορφώσει τον ασφαλιστικό κλάδο και την ασφαλιστική διαμεσολάβηση τα επόμενα χρόνια;



Δεν νομίζω ότι υπάρχει σήμερα διευθύνων σύμβουλος μεγάλης εταιρείας που να μη δηλώνει πως η Τεχνητή Νοημοσύνη αποτελεί τεράστια ευκαιρία για την επιχείρησή του και ότι θα αυξήσει σημαντικά την κερδοφορία της.

Προσωπικά, όμως, δεν πιστεύω ότι αυτό θα ισχύσει για όλους.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη θα είναι πραγματικά μετασχηματιστική, όμως θα ευνοήσει εκείνες τις επιχειρήσεις που μπορούν να προσαρμοστούν γρήγορα, να λειτουργήσουν με ευελιξία και να την ενσωματώσουν στην καθημερινή τους λειτουργία.

Εκεί ακριβώς θεωρώ ότι υπερέχει το μοντέλο της Howden.

Η κουλτούρα μας βασίζεται στην ενδυνάμωση των ανθρώπων και στη λήψη αποφάσεων κοντά στον πελάτη. Δεν είμαστε ένας οργανισμός που λειτουργεί αποκλειστικά από την κορυφή προς τα κάτω. Αντίθετα, δίνουμε τη δυνατότητα στους ανθρώπους μας να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες.

Πιστεύω ότι έτσι ακριβώς πρέπει να αξιοποιηθεί και η Τεχνητή Νοημοσύνη.

Δεν μπορεί να επιβληθεί απλώς από τη διοίκηση. Πρέπει να ενσωματωθεί μέσα στις ίδιες τις επιχειρηματικές διαδικασίες.

Ένα ακόμη λάθος που βλέπω είναι ότι πολλοί αντιμετωπίζουν την AI αποκλειστικά ως εργαλείο μείωσης κόστους.

Βεβαίως μπορεί να δημιουργήσει οικονομίες κλίμακας.

Όμως για εμένα αυτό δεν είναι το σημαντικότερο.

Το πραγματικό ερώτημα είναι διαφορετικό.

Πώς μπορούμε να προσφέρουμε καλύτερες υπηρεσίες στους πελάτες μας;

Ποιους νέους κινδύνους δημιουργεί η Τεχνητή Νοημοσύνη;

Ποιες νέες ασφαλιστικές καλύψεις θα χρειαστούν οι επιχειρήσεις;

Αν προσεγγίσουμε την AI με νοοτροπία ανάπτυξης και όχι μόνο εξοικονόμησης κόστους, τότε οι δυνατότητες είναι τεράστιες.

Θα υπάρξουν νικητές και ηττημένοι.

Και πιστεύω ότι η Howden θα βρίσκεται στους νικητές.



Αν συναντιόμασταν ξανά σε πέντε χρόνια από σήμερα, πού θα θέλατε να βρίσκεται η Howden και ποιον ρόλο θα θέλατε να διαδραματίζει η Ελλάδα μέσα σε αυτήν την πορεία;



Σήμερα βρισκόμαστε ήδη για πρώτη φορά στην πρώτη δεκάδα των μεγαλύτερων ασφαλιστικών μεσιτών παγκοσμίως.

Προσωπικά θεωρώ ότι, σε παγκόσμιο επίπεδο, υπάρχουν ουσιαστικά μόνο τέσσερις πραγματικά διεθνείς brokers. Πολλοί από τους υπόλοιπους οργανισμούς του Top 10 δραστηριοποιούνται κυρίως στην αμερικανική αγορά.

Εμείς έχουμε μια διαφορετική φιλοσοφία.

Δεν είναι φιλοδοξία μας να γίνουμε απλώς ο μεγαλύτερος οργανισμός στον κόσμο.

Θέλουμε να γίνουμε ο καλύτερος.

Αυτός είναι ο στόχος μας μέχρι το 2030.

Θέλω κάποια στιγμή να κοιτάξω πίσω και να μπορώ να πω ότι συμμετείχα στη δημιουργία μιας εταιρείας για την οποία αισθάνομαι πραγματικά υπερήφανος.

Η υπερηφάνεια έχει πολύ μεγαλύτερη αξία από το μέγεθος.

Θέλουμε να δημιουργήσουμε μια εταιρεία που οι πελάτες εμπιστεύονται, που οι ασφαλιστικές αγορές εκτιμούν και με την οποία οι άνθρωποι χαίρονται να συνεργάζονται.

Θέλω επίσης οι εργαζόμενοί μας να απολαμβάνουν τη δουλειά τους.

Γιατί να μη δημιουργήσεις μια εταιρεία στην οποία οι άνθρωποι αγαπούν να εργάζονται;

Μέσα από τη συνεργασία –που αποτέλεσε και το βασικό θέμα του φετινού συνεδρίου– μπορούμε να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο η αγορά αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο και την ασφάλιση.

Θέλουμε να είμαστε εκείνοι που καινοτομούν.

Να είμαστε οι πρώτοι που υιοθετούν τις αλλαγές.

Να βοηθάμε τους πελάτες μας να προσαρμόζονται στις νέες συνθήκες. Αν σε πέντε χρόνια η Howden θεωρείται η πιο καινοτόμος, η πιο δημιουργική και η πιο ευχάριστη εταιρεία του κλάδου, τότε θα έχουμε πετύχει τον στόχο μας.



Ήταν μια ιδιαίτερα γεμάτη ημέρα. Και είναι μάλλον δύσκολο να παραμένει κανείς σε μια αίθουσα συνεδριάσεων όταν βρίσκεται στη Μύκονο. –Σας ευχαριστώ θερμά για τον χρόνο σας και εύχομαι να τα ξαναπούμε σύντομα, παρακολουθώντας τη συνεχή ανάπτυξη της Howden, υπογράμμισε ο Κωνσταντίνος Σπύρου.

–Ήταν πραγματικά χαρά μου που τα είπαμε, ξανατόνισε από την πλευρά του ο David Howden.

Διαβάστε παρακάτω και ηλεκτρονικά την συνέντευξη στην εφημερίδα Nextdeal (Τεύχος 583) που κυκλοφορεί (πατήστε κάτω δεξιά για μεγέθυνση)