Hoolie: Το άγχος της Δευτέρας λύνεται με κουτάβια στο γραφείο, αλλά τα έξοδα του κτηνιάτρου; Η νέα τάση στις εταιρικές παροχές

Αν μπορούσαμε να έχουμε μια γωνιά γεμάτη κουτάβια στο γραφείο μας κάθε Δευτέρα, το stress της εβδομάδας θα εξαφανιζόταν στη στιγμή. Η εικόνα ενός “Puppy Pit” ή ενός dog-friendly γραφείου δεν είναι πια ένα χιουμοριστικό όνειρο, αλλά μια σύγχρονη πραγματικότητα που υιοθετούν όλο και περισσότερες εταιρείες παγκοσμίως για να καταπολεμήσουν το εργασιακό άγχος και να ενισχύσουν την επιστροφή στο γραφείο. Ωστόσο, για έναν εργαζόμενο pet parent, η πραγματικότητα της συμβίωσης με ένα κατοικίδιο περιλαμβάνει ευθύνη και απρόβλεπτα έξοδα. Όταν ο τετράποδος φίλος ενός υπαλλήλου αρρωσταίνει, το άγχος μεταφέρεται αμέσως και στην εργασία του. Εδώ ακριβώς έρχεται η Hoolie, παρουσιάζοντας για πρώτη φορά στην Ελλάδα τα Εταιρικά Πακέτα Ασφάλισης Κατοικιδίων ως την απόλυτη modern εταιρική παροχή (employee perk).

Τα στατιστικά μιλούν από μόνα τους: Γιατί οι top εταιρείες γίνονται Pet-Friendly;

Οι σύγχρονοι εργαζόμενοι (κυρίως Millennials και Gen Z) δεν αναζητούν πια μόνο ένα καλό κινητό ή private health insurance για τους ίδιους. Αναζητούν εργοδότες που κατανοούν τον τρόπο ζωής τους.

Brain Drain & Retention: Σύμφωνα με πανευρωπαϊκές έρευνες, πάνω από το 50% των εργαζομένων δήλωσε ότι θα άλλαζε δουλειά για να πάει σε ένα περιβάλλον που προσφέρει pet-friendly παροχές.

Μείωση του Stress: Η υποστήριξη γύρω από τα κατοικίδια μειώνει τα επίπεδα κορτιζόλης (της ορμόνης του άγχους) κατά 15% έως 20% στους εργαζόμενους.

Αύξηση Παραγωγικότητας: Το 81% των υπαλλήλων σε εταιρείες με pet perks δηλώνει ότι νιώθει μεγαλύτερη αφοσίωση (engagement) στον εργοδότη του.

Μια επιτυχία βασισμένη στην εμπιστοσύνη και σε 6 συνεχόμενα Pet Awards

Η επιτυχία της Hoolie δεν είναι απλά marketing. Είναι αποτυπωμένη στην αγορά και επιβεβαιώνεται από τους ίδιους τους pet parents.

Gold Pet Awards για τα έτη 2022, 2023, 2024, 2025 και 2026.

Bronze Pet Award το 2021.

Διακρίσεις στα Insurance Innovation Awards καθώς και στα Startupper Awards (2023 & 2025) στην κατηγορία Pet Friendly.

Αυτή η θεσμική αναγνώριση, σε συνδυασμό με τις περισσότερες από 700+ θετικές αξιολογήσεις από πραγματικούς χρήστες, αποδεικνύει ότι η Hoolie βρήκε την απάντηση στο ερώτημα: «γιατί να είναι τόσο δύσκολο να προστατέψεις το κατοικίδιό σου;».

Η Hoolie Pet Insurance είναι επίσημο μέλος του Elevate Greece — του εθνικού μητρώου καινοτόμων startups που λειτουργεί υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Καινοτομίας.

Η πρόταση της Hoolie: Ασφάλιση Κατοικιδίου ως Group Insurance

Προσφέροντας σταθερά προγράμματα με έως 90% κάλυψη κτηνιατρικών εξόδων, υψηλά κεφάλαια κάλυψης (από 2.000€+) και 24/7 υποστήριξη μέσω του Hoolie AI App, δίνουμε στις επιχειρήσεις το απόλυτο εργαλείο για να ξεχωρίσουν.

90% Κάλυψη εξόδων 2.000€+ Κεφάλαιο κάλυψης 700+ Θετικές αξιολογήσεις

Τι κερδίζει η επιχείρησή σας;

Κορυφαίο Employer Branding Συνδέεστε με το No.1 brand στην ασφάλιση κατοικιδίων στην Ελλάδα. Μείωση του Absenteeism Λιγότερο άγχος για τον εργαζόμενο σημαίνει λιγότερες χαμένες ώρες εργασίας λόγω έκτακτων κτηνιατρικών περιστατικών. Απόλυτη Ελευθερία Οι εργαζόμενοί σας επιλέγουν τον κτηνίατρο που επιθυμούν, χωρίς περιορισμούς δικτύου.

Δημιουργήστε ένα περιβάλλον όπου η ευημερία (wellbeing) δεν σταματά στον άνθρωπο, αλλά επεκτείνεται και στα μέλη της οικογένειάς του. Το 50%+ των Ευρωπαίων εργαζομένων δηλώνει ότι θα άλλαζε δουλειά για έναν pet-friendly εργοδότη. Η δική σου εταιρεία τι perks προσφέρει;