ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦAΛΙΣΗ
Hoolie: Το άγχος της Δευτέρας λύνεται με κουτάβια στο γραφείο, αλλά τα έξοδα του κτηνιάτρου; Η νέα τάση στις εταιρικές παροχές
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Αν μπορούσαμε να έχουμε μια γωνιά γεμάτη κουτάβια στο γραφείο μας κάθε Δευτέρα, το stress της εβδομάδας θα εξαφανιζόταν στη στιγμή. Η εικόνα ενός “Puppy Pit” ή ενός dog-friendly γραφείου δεν είναι πια ένα χιουμοριστικό όνειρο, αλλά μια σύγχρονη πραγματικότητα που υιοθετούν όλο και περισσότερες εταιρείες παγκοσμίως για να καταπολεμήσουν το εργασιακό άγχος και να ενισχύσουν την επιστροφή στο γραφείο.
Ωστόσο, για έναν εργαζόμενο pet parent, η πραγματικότητα της συμβίωσης με ένα κατοικίδιο περιλαμβάνει ευθύνη και απρόβλεπτα έξοδα. Όταν ο τετράποδος φίλος ενός υπαλλήλου αρρωσταίνει, το άγχος μεταφέρεται αμέσως και στην εργασία του.
Εδώ ακριβώς έρχεται η Hoolie, παρουσιάζοντας για πρώτη φορά στην Ελλάδα τα Εταιρικά Πακέτα Ασφάλισης Κατοικιδίων ως την απόλυτη modern εταιρική παροχή (employee perk).
Οι σύγχρονοι εργαζόμενοι (κυρίως Millennials και Gen Z) δεν αναζητούν πια μόνο ένα καλό κινητό ή private health insurance για τους ίδιους. Αναζητούν εργοδότες που κατανοούν τον τρόπο ζωής τους.
Brain Drain & Retention: Σύμφωνα με πανευρωπαϊκές έρευνες, πάνω από το 50% των εργαζομένων δήλωσε ότι θα άλλαζε δουλειά για να πάει σε ένα περιβάλλον που προσφέρει pet-friendly παροχές.
Μείωση του Stress: Η υποστήριξη γύρω από τα κατοικίδια μειώνει τα επίπεδα κορτιζόλης (της ορμόνης του άγχους) κατά 15% έως 20% στους εργαζόμενους.
Αύξηση Παραγωγικότητας: Το 81% των υπαλλήλων σε εταιρείες με pet perks δηλώνει ότι νιώθει μεγαλύτερη αφοσίωση (engagement) στον εργοδότη του.
Η επιτυχία της Hoolie δεν είναι απλά marketing. Είναι αποτυπωμένη στην αγορά και επιβεβαιώνεται από τους ίδιους τους pet parents.
Gold Pet Awards για τα έτη 2022, 2023, 2024, 2025 και 2026.
Bronze Pet Award το 2021.
Διακρίσεις στα Insurance Innovation Awards καθώς και στα Startupper Awards (2023 & 2025) στην κατηγορία Pet Friendly.
Προσφέροντας σταθερά προγράμματα με έως 90% κάλυψη κτηνιατρικών εξόδων, υψηλά κεφάλαια κάλυψης (από 2.000€+) και 24/7 υποστήριξη μέσω του Hoolie AI App, δίνουμε στις επιχειρήσεις το απόλυτο εργαλείο για να ξεχωρίσουν.
Δημιουργήστε ένα περιβάλλον όπου η ευημερία (wellbeing) δεν σταματά στον άνθρωπο, αλλά επεκτείνεται και στα μέλη της οικογένειάς του.
Το 50%+ των Ευρωπαίων εργαζομένων δηλώνει ότι θα άλλαζε δουλειά για έναν pet-friendly εργοδότη.
Η δική σου εταιρεία τι perks προσφέρει;
Πρωτοπόρησε στο Employer Branding και δείξε στους ανθρώπους σου ότι νοιάζεσαι για ό,τι αγαπούν. Η Hoolie παρουσιάζει τα πρώτα Εταιρικά Πακέτα Ασφάλισης Κατοικιδίων στην Ελλάδα! Εξασφάλισε στους υπαλλήλους σου έως 90% κάλυψη κτηνιατρικών εξόδων και μείωσε το εργασιακό άγχος.