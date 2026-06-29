Η DAT Hellas επενδύει στην τεχνητή νοημοσύνη και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της αγοράς αυτοκινήτου (video)

Τη στρατηγική της για την ανάπτυξη καινοτόμων ψηφιακών λύσεων που μετασχηματίζουν την αγορά του αυτοκινήτου και των ασφαλίσεων παρουσίασε η DAT Hellas στο πλαίσιο της 11ης ετήσιας εκδήλωσής της, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από ασφαλιστικές εταιρείες, εταιρείες leasing και διαχείρισης στόλου, συνεργεία και εισαγωγείς οχημάτων.

Όπως επισήμαναν, στην κάμερα του Nextdeal.gr οι εκπρόσωποι της DAT, κ. Σάββας Σιδηρόπουλος και Δημήτρης Βαλαβάνης, Managing Directors της DAT Hellas και ο κ. Helmut Eifert, Managing Director, Foreign Countries DAT Group, η εταιρεία έχει αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα υπηρεσιών που καλύπτει όλη τη διαδικασία διαχείρισης ζημιών, από τους ασφαλιστικούς ελέγχους και τις εκτιμήσεις έως την επισκευή των οχημάτων, αξιοποιώντας τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, τηλεματικής και αυτοματοποίησης.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της DAT, η αγορά ζητά πλέον ταχύτερες, πλήρως ψηφιοποιημένες διαδικασίες που μειώνουν τον χρόνο εξυπηρέτησης και επιτρέπουν σε πελάτες και συνεργάτες να ολοκληρώνουν μεγάλο μέρος των διαδικασιών αυτόνομα. Η εταιρεία ανέφερε ότι μόνο μέσω της πλατφόρμας δημοπρασιών οχημάτων έχει συμβάλει στην εξοικονόμηση περίπου 20 εκατ. ευρώ για τις ασφαλιστικές εταιρείες τα τελευταία έντεκα χρόνια, ενώ αντίστοιχα οφέλη έχουν καταγραφεί και στον κλάδο του leasing, μέσω της επιτάχυνσης των εκτιμήσεων και της καλύτερης εξυπηρέτησης των πελατών.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης έγινε ιδιαίτερη αναφορά και στη μακροχρόνια συνεργασία της DAT με κορυφαίες ασφαλιστικές εταιρείες. Εκπρόσωποι συνεργαζόμενων επιχειρήσεων σημείωσαν ότι οι νέες λύσεις για τον προασφαλιστικό έλεγχο και τη διαχείριση ζημιών απλοποιούν σημαντικά τις διαδικασίες, μειώνουν τον χρόνο ολοκλήρωσης των ελέγχων και βελτιώνουν την εμπειρία του ασφαλισμένου, ενισχύοντας παράλληλα την αποδοτικότητα των εταιρειών.