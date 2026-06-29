Η Syndea πραγματοποίησε την 47η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της στις 26 Ιουνίου.

Στους Μετόχους απευθύνθηκαν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κώστας Καραμανλής, ο CEO και Γενικός Διευθυντής της Εταιρίας κ. Δημήτρης Ζορμπάς και ο Οικονομικός Διευθυντής κ. Στέλιος Μαρούτσης. Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εκλέχτηκε ο κ. Αλέξανδρος Κοντός.

Στην ομιλία που απηύθυνε στους Συνέδρους ο Πρόεδρος του Δ.Σ. επεσήμανε μεταξύ άλλων τα εξής:

Το 2025 ήταν έτος προσαρμογής, καθώς η Πολιτεία, η Ε.Ε. και οι εποπτικές αρχές αναγνώρισαν τον κρίσιμο ρόλο της ιδιωτικής ασφάλισης ως μηχανισμού πρόληψης και ανθεκτικότητας. Σε διεθνές επίπεδο, το ΑΕΠ παρέμεινε στο 3,3% λόγω αντίρροπων δυνάμεων, με την αύξηση των δασμών από τις ΗΠΑ, και την αβεβαιότητα σχετικά με την έκβαση των εμπορικών συμφωνιών να επιδρούν αρνητικά και να εξασθενούν την ευνοϊκή επιρροή των παγκόσμιων χρηματοπιστωτικών συνθηκών και της χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής. Στην Ευρωζώνη, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,4%. Στην Ελλάδα, η ασφαλιστική αγορά ενισχύθηκε, με τα ίδια κεφάλαια να ξεπερνούν τα 4 δισ. ευρώ και την παραγωγή ασφαλίστρων να φτάνει τα 6,01 δισ. ευρώ, με αύξηση 5,6%. Η εφαρμογή του κανονισμού DORA ενίσχυσε την κυβερνοασφάλεια, την επιχειρησιακή συνέχεια και την ανθεκτικότητα. Η κλιματική αλλαγή έγινε βασικός ασφαλιστικός κίνδυνος, ενώ η αγορά αυτοκινήτου και υγείας ανέδειξαν την ανάγκη για ολοκληρωμένες λύσεις. Ειδικότερα στον κλάδο υγείας, η αυξανόμενη πίεση στα δημόσια συστήματα περίθαλψης και η συνεχής αύξηση του κόστους υγείας επιβεβαιώνουν ότι η ιδιωτική ασφάλιση καλείται να αναλάβει ακόμη πιο ουσιαστικό συμπληρωματικό ρόλο. Ωστόσο, απαιτούνται πρωτοβουλίες που θα διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα του συστήματος και θα περιορίσουν τις υπερβολικές χρεώσεις, ώστε η ιδιωτική περίθαλψη να παραμείνει προσβάσιμη στους πολίτες.

Ανέφερε επίσης ότι η Syndea επενδύει στον ψηφιακό μετασχηματισμό, την εκπαίδευση, την εξωστρέφεια και με συνέπεια χτίζει ένα ισχυρό, σύγχρονο και ανθρώπινο ασφαλιστικό μέλλον. Είναι παρούσα, συνεπής και ενεργή, με σεβασμό στην ιστορία της, πίστη στις αξίες της και εμπιστοσύνη στους ανθρώπους της συνεχίζει μια σύγχρονη πορεία με επίκεντρο τον άνθρωπο.

Ο CEO της Εταιρίας, κ. Δημήτρης Ζορμπάς, ανέλυσε τα παραγωγικά στοιχεία της Syndea αναφέροντας ότι η παραγωγή ασφαλίστρων της Syndea ανήλθε σε 30,38 εκατομμύρια ευρώ για το 2025 καταγράφοντας αύξηση για μια ακόμη χρονιά.

Ο κ. Ζορμπάς σχολίασε επίσης το γενικότερο επιχειρηματικό περιβάλλον το οποίο εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από αυξημένη αβεβαιότητα και σύνθετες προκλήσεις. Οι γεωπολιτικές εξελίξεις, η άνοδος του αντασφαλιστικού κόστους, οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και η επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού αναδιαμορφώνουν το τοπίο της ασφαλιστικής αγοράς. Ταυτόχρονα, η ενίσχυση των κινήτρων για ασφάλιση και η μεταβολή των αναγκών και των προσδοκιών των πελατών δημιουργούν νέες προοπτικές για τον κλάδο. Η αποτελεσματική διαχείριση αυτών των παραγόντων αποτελεί προτεραιότητα για τη Syndea, ώστε να συνεχίσει να προσφέρει αξιόπιστες ασφαλιστικές λύσεις.

Στρατηγική προτεραιότητα για τη Syndea, όπως τόνισε, είναι η επένδυση σε ψηφιακό μετασχηματισμό που θα βελτιώσει και θα αναβαθμίσει τις εργασίες της. Το νέο μηχανογραφικό θα είναι έτοιμο στα μέσα του 2027.

Ευχαρίστησε θερμά τα μέλη του Δ.Σ. και τα στελέχη της εταιρίας για την πολύτιμη στήριξή τους.

Τέλος, ο Οικονομικός Διευθυντής κ. Στέλιος Μαρούτσης αναφέρθηκε στα θεμελιώδη οικονομικά στοιχεία της Syndea αποτυπώνοντας την χρηματοοικονομική ευρωστία της εταιρίας.

Στην Γενική Συνέλευση συμμετείχαν με τη δια ζώσης παρουσία τους εκπρόσωποι των μεγαλύτερων ελληνικών συνεταιριστικών ενώσεων, καθώς και άλλα μέλη των κορυφαίων ασφαλιστικών επιχειρήσεων της Γαλλίας (MACIF), της Ιταλίας (UNIPOL) και του Βελγίου (P&V) μέσω live streaming.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.syndea.gr