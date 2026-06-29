Οι χιμπατζήδες: Οι πιο κοντινοί μας συγγενείς που κινδυνεύουν να χαθούν

Αν κάποιος μας ρωτούσε ποιο ζώο είναι ο πιο κοντινός συγγενής του ανθρώπου, η απάντηση θα ήταν ο χιμπατζής. Μοιραζόμαστε περίπου 95–98% του DNA μας — και βιολογικά, οι χιμπατζήδες είναι πιο συγγενικοί με εμάς απ’ ό,τι με τους γορίλες.

-98% κοινό DNA με τον άνθρωπο ~300K χιμπατζήδες απομένουν στη φύση -25+ χρόνια αναμένει η μέση ζωή τους

Ευφυΐα που μας κάνει να αναρωτιόμαστε

Οι χιμπατζήδες είναι από τα ελάχιστα είδη που χρησιμοποιούν εργαλεία — και το μοναδικό που τα αξιοποιεί για τόσο πολλούς διαφορετικούς σκοπούς. Παίζουν, γελούν, αγκαλιάζονται, φιλιούνται, κρατιούνται χέρι-χέρι και επικοινωνούν με τρόπους που θυμίζουν έντονα τους ανθρώπους.

Όλα αυτά αποδεικνύουν την εξαιρετική ευφυΐα και την έντονη κοινωνική φύση τους — χαρακτηριστικά που δύσκολα αφήνουν κάποιον αδιάφορο.

Η αδικία μιας εξαφάνισης που μπορεί να αποφευχθεί

Ζουν αποκλειστικά στην Αφρική, αλλά δυστυχώς αποτελούν είδος προς εξαφάνιση. Οι λόγοι είναι γνωστοί και, σε μεγάλο βαθμό, ανθρωπογενείς:

Καταστροφή των φυσικών οικοτόπων

Αποψίλωση των τροπικών δασών

Παράνομο εμπόριο άγριων ζώων

Εξάπλωση ανθρώπινης δραστηριότητας σε απομακρυσμένες περιοχές

Αν δεν αλλάξει κάτι σύντομα, υπάρχει ο πραγματικός κίνδυνος οι επόμενες γενιές να γνωρίζουν τους χιμπατζήδες μόνο μέσα από ζωολογικούς κήπους και ντοκιμαντέρ.

Η προστασία αρχίζει από εμάς

Η προστασία της άγριας ζωής είναι ευθύνη όλων μας. Όσο περισσότερο σεβόμαστε και φροντίζουμε τα ζώα, τόσο περισσότερο συμβάλλουμε στη διατήρηση της ισορροπίας του πλανήτη.