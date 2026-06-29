ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦAΛΙΣΗ
Οι χιμπατζήδες: Οι πιο κοντινοί μας συγγενείς που κινδυνεύουν να χαθούν
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Αν κάποιος μας ρωτούσε ποιο ζώο είναι ο πιο κοντινός συγγενής του ανθρώπου, η απάντηση θα ήταν ο χιμπατζής. Μοιραζόμαστε περίπου 95–98% του DNA μας — και βιολογικά, οι χιμπατζήδες είναι πιο συγγενικοί με εμάς απ’ ό,τι με τους γορίλες.
Ευφυΐα που μας κάνει να αναρωτιόμαστε
Οι χιμπατζήδες είναι από τα ελάχιστα είδη που χρησιμοποιούν εργαλεία — και το μοναδικό που τα αξιοποιεί για τόσο πολλούς διαφορετικούς σκοπούς. Παίζουν, γελούν, αγκαλιάζονται, φιλιούνται, κρατιούνται χέρι-χέρι και επικοινωνούν με τρόπους που θυμίζουν έντονα τους ανθρώπους.
Όλα αυτά αποδεικνύουν την εξαιρετική ευφυΐα και την έντονη κοινωνική φύση τους — χαρακτηριστικά που δύσκολα αφήνουν κάποιον αδιάφορο.
Η αδικία μιας εξαφάνισης που μπορεί να αποφευχθεί
Ζουν αποκλειστικά στην Αφρική, αλλά δυστυχώς αποτελούν είδος προς εξαφάνιση. Οι λόγοι είναι γνωστοί και, σε μεγάλο βαθμό, ανθρωπογενείς:
Καταστροφή των φυσικών οικοτόπων
Αποψίλωση των τροπικών δασών
Παράνομο εμπόριο άγριων ζώων
Εξάπλωση ανθρώπινης δραστηριότητας σε απομακρυσμένες περιοχές
Αν δεν αλλάξει κάτι σύντομα, υπάρχει ο πραγματικός κίνδυνος οι επόμενες γενιές να γνωρίζουν τους χιμπατζήδες μόνο μέσα από ζωολογικούς κήπους και ντοκιμαντέρ.
Η προστασία αρχίζει από εμάς
Η προστασία της άγριας ζωής είναι ευθύνη όλων μας. Όσο περισσότερο σεβόμαστε και φροντίζουμε τα ζώα, τόσο περισσότερο συμβάλλουμε στη διατήρηση της ισορροπίας του πλανήτη.