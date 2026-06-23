Η ERB ASFALISTIKI στηρίζει το έργο του Υπουργείου Άμυνας και της Εθνικής Φρουράς για την οδική ασφάλεια

Η ERB ASFALISTIKI, η μεγαλύτερη Ασφαλιστική Εταιρεία Γενικού Κλάδου στην Κύπρο και μέλος του ηγετικού Τραπεζοασφαλιστικού Ομίλου EUROBANK, για 11η συνεχή χρονιά συνεργάζεται με το Υπουργείο Άμυνας, στο πλαίσιο της ενίσχυσης των δράσεων κοινωνικής ευθύνης και πρόληψης, στηρίζοντας πρωτοβουλίες που προάγουν την οδική ασφάλεια των εθνοφρουρών. Η εταιρεία παραμένει σταθερά προσηλωμένη στη φιλοσοφία «Προσέχω-Προβλέπω-Ενεργώ», συμβάλλοντας ενεργά στη διαμόρφωση υπεύθυνης οδικής συμπεριφοράς.

Με κεντρικό μήνυμα «Για να μην αφήσουμε τα όνειρά μας να γίνουν συντρίμμια!», στις 19 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε ειδική εκδήλωση στα Κεντρικά Γραφεία του Ομίλου ERB Cyprus. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η ERB ASFALISTIKI και το Υπουργείο Άμυνας βράβευσαν δέκα εθνοφρουρούς που έκαναν εκτεταμένη χρήση του Σχεδίου Δωρεάν Διακίνησης με Λεωφορεία.

Ως αναγνώριση της συνέπειάς τους, απονεμήθηκαν τιμητική πλακέτα και tablet σε κάθε εθνοφρουρό. Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει στην περαιτέρω ενθάρρυνση των στρατευσίμων να αξιοποιούν το σχέδιο, μειώνοντας έτσι ουσιαστικά τους κινδύνους που σχετίζονται με τις μετακινήσεις τους.

Χαιρετισμούς στην εκδήλωση απηύθυναν ο Υπουργός Άμυνας, κ. Βασίλης Πάλμας, ο Πρώτος Εκτελεστικός Διευθυντής του Ομίλου ERB Cyprus Insurance Holdings, κ. Τάκης Φειδία, καθώς και ο Γενικός Διευθυντής της ERB ASFALISTIKI, κ. Ανδρέας Κ. Στυλιανού.

Η ERB ASFALISTIKI, ισχυρή «Δύναμη Ασφάλειας» δίπλα στην κοινωνία, συνεχίζει να υλοποιεί δράσεις που ενισχύουν την πρόληψη και την ασφάλεια. Υποστηρίζοντας ουσιαστικά το έργο της Εθνικής Φρουράς για την προστασία των εθνοφρουρών.