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Η Hoolie Pet Insurance επαναπροσδιορίζει τα Employee Benefits στην Ελλάδα

Nextdeal newsroom
Nextdeal newsroom
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Οι παροχές προς τους εργαζομένους εξελίσσονται διαρκώς. Από την ιδιωτική ασφάλιση υγείας και τα συνταξιοδοτικά προγράμματα μέχρι τα wellness benefits και την ψυχολογική υποστήριξη, οι επιχειρήσεις αναζητούν συνεχώς νέους τρόπους να ενισχύσουν την ευημερία των ανθρώπων τους.

Σήμερα, μια νέα διεθνής τάση κάνει την εμφάνισή της και στην ελληνική αγορά: η ομαδική ασφάλιση κατοικιδίων. Η Hoolie Pet Insurance λανσάρει το νέο πρόγραμμα, δίνοντας τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να προσφέρουν στους εργαζομένους τους μια καινοτόμο παροχή που ανταποκρίνεται σε μια πραγματική ανάγκη της σύγχρονης κοινωνίας.

Ήδη τρεις μεγάλες ελληνικές εταιρείες έχουν προχωρήσει στην αγορά ομαδικού προγράμματος, αναγνωρίζοντας ότι για χιλιάδες ανθρώπους ο σκύλος ή η γάτα τους αποτελεί αναπόσπαστο μέλος της οικογένειας.

Τα τελευταία χρόνια η ιδιοκτησία κατοικιδίων έχει αυξηθεί σημαντικά. Παράλληλα, το κόστος κτηνιατρικής περίθαλψης, διαγνωστικών εξετάσεων και χειρουργικών επεμβάσεων έχει αυξηθεί, δημιουργώντας συχνά απρόβλεπτες οικονομικές επιβαρύνσεις για τους ιδιοκτήτες.

Γιατί οι επιχειρήσεις επενδύουν στην ασφάλιση κατοικιδίων;
1. Ενισχύουν την ικανοποίηση των εργαζομένων

Ένας εργαζόμενος που γνωρίζει ότι το κατοικίδιό του προστατεύεται αισθάνεται μεγαλύτερη ασφάλεια και ηρεμία — αγγίζοντάς τον συναισθηματικά περισσότερο από πολλές παραδοσιακές παροχές.

2. Δημιουργούν ισχυρό Employer Brand

Οι νεότερες γενιές αναζητούν εργοδότες που κατανοούν τον τρόπο ζωής τους. Η ασφάλιση κατοικιδίων αναδεικνύει μια εταιρεία ως σύγχρονο και ανθρώπινο εργοδότη.

3. Ξεχωρίζουν στον ανταγωνισμό για ταλέντο

Σε μια αγορά όπου οι περισσότερες επιχειρήσεις προσφέρουν παρόμοια benefits, η ασφάλιση κατοικιδίων αποτελεί ένα διαφοροποιημένο πλεονέκτημα για την προσέλκυση ταλέντων.

4. Υποστηρίζουν το συνολικό wellbeing

Μελέτες δείχνουν ότι τα κατοικίδια συμβάλλουν στη μείωση του άγχους και στη βελτίωση της ψυχικής υγείας. Η προστασία τους αποτελεί επένδυση στην ψυχική ηρεμία των εργαζομένων.

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Ανανέωση συμβολαίων από υφιστάμενους πελάτες
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Αξιολογήσεις 5 αστέρων στο Google
Βραβεία Pet Insurance Excellence
379
Ασφαλιστικοί πράκτορες στο δίκτυο διανομής
 
Σε αγορές όπως οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι Σκανδιναβικές χώρες, η ασφάλιση κατοικιδίων έχει ήδη ενταχθεί στα σύγχρονα πακέτα employee benefits μεγάλων οργανισμών. Η Ελλάδα ακολουθεί πλέον αυτή την τάση.

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Hoolie Pet Insurance Employee Benefits

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