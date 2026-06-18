Αποκλειστικό: Στη ΔΥΝΑΜΙΣ ο Ηλίας Γεωργόπουλος στη θέση του Head P&C

Σύμφωνα με πληροφορίες του Nextdeal.gr, η ΔΥΝΑΜΙΣ Α.Ε.Γ.Α. προχωρά σε μία σημαντική προσθήκη στο δυναμικό της, ενισχύοντας τον τομέα των Γενικών Ασφαλίσεων. Από τον Ιούλιο, ο κ. Ηλίας Γεωργόπουλος αναμένεται να αναλάβει τη θέση του Head P&C, στο πλαίσιο της στρατηγικής ανάπτυξης της εταιρείας και της διαρκούς επένδυσής της στην τεχνογνωσία και το ανθρώπινο δυναμικό.

Η επιλογή του κ. Γεωργόπουλου εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της ΔΥΝΑΜΙΣ για την περαιτέρω ενδυνάμωση του κλάδου Γενικών Ασφαλίσεων. Με πολυετή εμπειρία και βαθιά γνώση της ασφαλιστικής αγοράς, αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη σύγχρονων και ανταγωνιστικών λύσεων, προσφέροντας ακόμη μεγαλύτερη αξία στο Δίκτυο Συνεργατών και στους Ασφαλισμένους της εταιρείας.

Ο κ. Ηλίας Γεωργόπουλος είναι Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός και διαθέτει μακρά και επιτυχημένη πορεία στον ασφαλιστικό κλάδο, έχοντας αναλάβει θέσεις αυξημένης ευθύνης σε πολυεθνικό ασφαλιστικό όμιλο, με εξειδίκευση στη διαχείριση μεγάλων κινδύνων και τεχνικών ασφαλίσεων.

Δείτε παρακάτω την ανακοίνωση της εταιρείας

Η ΔΥΝΑΜΙΣ Α.Ε.Γ.Α., στο πλαίσιο της αναπτυξιακής της πορείας και της διαρκούς επένδυσής της στην τεχνογνωσία και στο ανθρώπινο δυναμικό της, ανακοινώνει την ένταξη του κ. Ηλία Γεωργόπουλου στο δυναμικό της από την 1η Ιουλίου 2026, αναλαμβάνοντας τη θέση του Head P&C.

Ο κ. Η. Γεωργόπουλος αποτελεί μια στρατηγική επιλογή για την περαιτέρω ενίσχυση του κλάδου Γενικών Ασφαλίσεων της Εταιρίας. Με πολυετή εμπειρία και βαθιά γνώση της ασφαλιστικής Αγοράς, αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη σύγχρονων και ανταγωνιστικών λύσεων, προσφέροντας ακόμη μεγαλύτερη αξία στο Δίκτυο Συνεργατών και στους Ασφαλισμένους της ΔΥΝΑΜΙΣ.

Με αφορμή τη νέα συνεργασία, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΥΝΑΜΙΣ Α.Ε.Γ.Α., κ. Νικόλαος Χαλκιόπουλος, δήλωσε:

«Η ένταξη του Ηλία στην οικογένεια της ΔΥΝΑΜΙΣ αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην υλοποίηση της στρατηγικής μας για βιώσιμη ανάπτυξη και διαρκή αναβάθμιση των υπηρεσιών μας. Η εμπειρία, η τεχνική κατάρτιση και η επαγγελματική του πορεία αποτελούν πολύτιμα εφόδια για την περαιτέρω ενδυνάμωση του κλάδου Γενικών Ασφαλίσεων και τη στήριξη των Συνεργατών μας.»

Ο κ. Ηλίας Γεωργόπουλος είναι Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός και διαθέτει μακρά και επιτυχημένη πορεία στον ασφαλιστικό κλάδο, έχοντας αναλάβει θέσεις αυξημένης ευθύνης σε πολυεθνικό ασφαλιστικό όμιλο, με εξειδίκευση στη διαχείριση μεγάλων κινδύνων και τεχνικών ασφαλίσεων.

Από την πλευρά του, ο κ. Ηλίας Γεωργόπουλος δήλωσε:

«Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για μένα να ενταχθώ στη ΔΥΝΑΜΙΣ Α.Ε.Γ.Α., μια εταιρία με ισχυρές αξίες, ξεκάθαρο προσανατολισμό και σταθερή αναπτυξιακή πορεία. Ανυπομονώ να συνεργαστώ με τη Διοίκηση και το Δίκτυο Συνεργατών, συμβάλλοντας στην περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου Γενικών Ασφαλίσεων και στη δημιουργία λύσεων που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της Αγοράς.»

Η ΔΥΝΑΜΙΣ Α.Ε.Γ.Α. καλωσορίζει τον κ. Η. Γεωργόπουλο και του εύχεται κάθε επιτυχία στα νέα του καθήκοντα, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι η εμπειρία και η τεχνογνωσία του θα συμβάλουν ουσιαστικά στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων της Εταιρίας.