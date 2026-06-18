Ο Χάρης Δημητρίου εντάσσεται στην Karavias ως Underwriting Director of International Business

Με εμπειρία από την αγορά του Λονδίνου και σε εξειδικευμένους κλάδους

Η Karavias, στο ορόσημο των 40 χρόνων από την ίδρυσή της, συνεχίζει να ενισχύει τη διοικητική της ομάδα με εξειδικευμένα στελέχη, εντάσσοντας τον Χάρη Δημητρίου ως Underwriting Director of International Business.

Με την πολυετή εμπειρία του ως Senior Underwriter στην απαιτητική ασφαλιστική αγορά του Λονδίνου και τους Lloyd’s ofLondon, και εκτεταμένη γνώση για την λειτουργία και ανάπτυξη των MGA μέσα από την ίδρυση και διοίκηση του δικού του, ο Χάρης Δημητρίου, θα ενισχύσει την επέκταση του χαρτοφυλακίου της Karaviasσε εξειδικευμένους κλάδους - ανάμεσά τους ο κλάδος Fine Art & Specie, που αφορά στην ασφάλιση μοναδικών και υψηλής αξίας αντικειμένων, όπου οι προσωποποιημένες και ειδικά σχεδιασμένες λύσεις είναι το κύριο ζητούμενο.

Ο κος Γιώργος Καραβίας, Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Karavias, αναφέρει σχετικά: «Καλωσορίζουμε τον Χάρη Δημητρίου στην Karavias. Η ένταξή του ενισχύει ουσιαστικά την στρατηγική μας κατεύθυνση, η οποία παραμένει σταθερά προσανατολισμένη στη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη των Συνεργατών μας. Με την προσθήκη του Χάρη στην ομάδα μας, διευρύνουμε ακόμη περισσότερο τις δυνατότητές μας να παρέχουμε εξειδικευμένες και προσωποποιημένες λύσεις σε μία σειρά αναγκών στις οποίες αναγνωρίζουμε μεγάλη προοπτική ανάπτυξης».

Για τον Χάρη Δημητρίου:

Ο Χάρης Δημητρίου είναι στέλεχος ασφαλίσεων με εξειδίκευση στο Fine Art & Specie underwriting και ισχυρό ακαδημαϊκό υπόβαθρο. Είναι κάτοχος MSc στο Insurance & Risk Management από το Cass Business School (μετέπειτα Bayes Business School) και με πολυετή εμπειρία σε ανώτερες διοικητικές και ασφαλιστικές θέσεις στην αγορά του Λονδίνου, και συγκεκριμενα στη Lloyd’s of London ως Senior Underwriter σε Syndicate, αλλά και ως συνιδρυτής, Γενικος Διευθυντης και Principal Underwriter σε MGA. Διαθέτει εκτεταμένη γνώση και εμπειρία στην βιώσιμη ανάπτυξη χαρτοφυλακίου σε όλα τα γεωγραφικά σημεία του κόσμου, καθώς και απαιτούμενες δεξιότητες για τον χειρισμό σύνθετων και πολύπλοκων κινδύνων. Διακρίνεται για την ικανότητά του στην στρατηγική καθοδήγηση, διαχείριση και ανάπτυξη σχέσεων με πελάτες και brokers, ανάλυση κινδύνου και επιχειρηματική ανάπτυξη, ενώ κατέχει το Dip CII του Chartered Insurance Institute. Μιλά Ελληνικά (μητρική γλώσσα) και Αγγλικά.