APEIRON: Οκτώ χρόνια ανάπτυξης, καινοτομίας και ισχυρής παρουσίας στην ασφαλιστική αγορά

Τα οκτώ χρόνια επιτυχημένης παρουσίας της στην ελληνική ασφαλιστική αγορά γιόρτασε η APEIRON, σε ειδική εκδήλωση κατά την οποία βραβεύτηκαν οι συνεργάτες της για τις παραγωγικές τους επιδόσεις, ενώ παράλληλα παρουσιάστηκαν τα σημαντικότερα ορόσημα της πορείας της εταιρείας και οι στόχοι για την επόμενη ημέρα.

Η APEIRON, η οποία σήμερα λειτουργεί ως υποκατάστημα της Triglav στην Ελλάδα, συμπλήρωσε οκτώ χρόνια δραστηριότητας, έχοντας εδραιώσει τη θέση της στην αγορά μέσα από εξειδικευμένες ασφαλιστικές λύσεις, επενδύσεις στην τεχνολογία και στενή συνεργασία με το δίκτυο διαμεσολάβησης.

Κατά την ομιλία του, ο συνιδρυτής της εταιρείας Γιώργος Μαυρέλης αναφέρθηκε στην αφετηρία της APEIRON και στη στρατηγική απόφαση συνεργασίας με την Triglav. Όπως σημείωσε, από την πρώτη στιγμή στόχος ήταν η δημιουργία μιας εταιρείας που θα προσθέτει αξία στην ασφαλιστική αγορά και θα προσφέρει μακροχρόνια σταθερότητα στους συνεργάτες της.

Ο κ. Μαυρέλης υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας με την Triglav, τον μεγαλύτερο ασφαλιστικό όμιλο της Σλοβενίας, ο οποίος διαθέτει παρουσία σε οκτώ χώρες ως πρωτασφαλιστής και διεθνή δραστηριότητα στην αντασφάλιση. Όπως ανέφερε, η σχέση εμπιστοσύνης που αναπτύχθηκε μεταξύ των δύο πλευρών δεν συνέβαλε μόνο στην ανάπτυξη της APEIRON, αλλά αποτέλεσε και πρότυπο λειτουργίας για την επέκταση του ομίλου σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές.

Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της APEIRON, Κωνσταντίνος Βακίδης, παρουσίασε τον απολογισμό της οκταετούς πορείας της εταιρείας, τονίζοντας ότι από το 2018 έως σήμερα η συνολική παραγωγή έχει ξεπεράσει τα 120 εκατ. ευρώ, ενώ έχουν καταβληθεί περισσότερα από 36 εκατ. ευρώ σε αποζημιώσεις.

Όπως ανέφερε, η εταιρεία έχει σταθεί δίπλα σε περισσότερους από 50.000 πελάτες και τρίτους, επενδύοντας συστηματικά σε εξειδικευμένα προϊόντα, στην ποιότητα εξυπηρέτησης και στην τεχνολογική εξέλιξη. Παράλληλα, σημείωσε ότι η φιλοσοφία της APEIRON βασίζεται στην ανάπτυξη των συνεργατών της, θεωρώντας τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή στρατηγικό εταίρο και όχι απλώς έναν παραγωγικό κωδικό.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις ψηφιακές πρωτοβουλίες της εταιρείας, όπως οι απομακρυσμένοι προασφαλιστικοί έλεγχοι και το δίκτυο e-garages, που επιταχύνει σημαντικά τη διαδικασία διαχείρισης και αποζημίωσης ζημιών. Σύμφωνα με τον κ. Βακίδη, περισσότερα από 400 συνεργεία έχουν ήδη ενταχθεί στην πλατφόρμα μέσα στους τελευταίους μήνες.

Σήμερα, η APEIRON συνεργάζεται με περισσότερους από 1.500 ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές σε όλη τη χώρα, ενώ η διοίκηση έθεσε ως στρατηγικό στόχο έως το 2030 η ετήσια παραγωγή να ξεπεράσει τα 55 εκατ. ευρώ, μέσω επέκτασης σε νέους κλάδους, περαιτέρω αξιοποίησης της τεχνολογίας και ανάπτυξης νέων ασφαλιστικών λύσεων.

Η επετειακή εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τις βραβεύσεις των κορυφαίων συνεργατών της εταιρείας, σε μια βραδιά που ανέδειξε ότι η πορεία της APEIRON τα τελευταία οκτώ χρόνια βασίστηκε στην εμπιστοσύνη, τη συνέπεια και τη διαρκή επένδυση στις ανθρώπινες σχέσεις, θέτοντας τις βάσεις για το επόμενο στάδιο ανάπτυξής της.