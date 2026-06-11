3o SFEE Summit: Το στοίχημα της στρατηγικής αυτονομίας για την Ευρώπη και τον κλάδο της Υγείας

Οι προκλήσεις, αλλά και οι ευκαιρίες, που αναδύονται από τις διεθνείς εξελίξεις σε γεωπολιτικό, διπλωματικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένου του τομέα της Υγείας, αναδείχθηκαν στο πλαίσιο του 3ου SFEE Summit , που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) με τίτλο «Η Ελλάδα σε σταυροδρόμι: Επιλέγοντας την καινοτομία για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο», στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Σε συζήτηση στην οποία συμμετείχαν ο Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ και Καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Νίκος Βέττας, και ο Διευθυντής του ACG Institute of Global Affairs, κ. Κωνσταντίνος Φίλης, σκιαγραφήθηκε το σύγχρονο διεθνές περιβάλλον, το οποίο μεταβάλλεται σε όλα τα επίπεδα, από τις ισορροπίες μεταξύ κρατών και θεσμών και τη θέση της Ευρώπης έως τις δημογραφικές εξελίξεις. Ο κ. Βέττας ανέδειξε τις βαθιές μεταβολές που συντελούνται στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον, επισημαίνοντας ότι η Ευρώπη χάνει σταδιακά ανταγωνιστικότητα έναντι άλλων περιοχών του κόσμου. Όπως τόνισε, οι προκλήσεις αυτές συνδέονται με το παραγωγικό μοντέλο, τη θέση της Ευρώπης στη διεθνή οικονομία και τις εξελίξεις στο εργατικό δυναμικό. Για την Ελλάδα, σημείωσε ότι η σύγκλιση με την Ευρώπη παραμένει σημαντική, ωστόσο η χώρα οφείλει να παρακολουθεί και τις ραγδαίες εξελίξεις όπως διαμορφώνονται σε παγκόσμιο επίπεδο. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στον ψηφιακό μετασχηματισμό και στις νέες συνθήκες ανταγωνισμού που δημιουργεί η τεχνολογία. «Ο ψηφιακός κόσμος έχει αλλάξει τους όρους ανταγωνισμού. Αυτός που είναι καλύτερος τα παίρνει όλα», είπε χαρακτηριστικά. Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισε ότι ο τομέας της Υγείας δεν μπορεί να αναπτυχθεί χωρίς ουσιαστική διασύνδεση με τις ψηφιακές τεχνολογίες και τα δεδομένα, επισημαίνοντας ότι, παρά τα σημαντικά βήματα που έχουν γίνει, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά περιθώρια προόδου. Αναφερόμενος στις επενδύσεις και στη χρηματοδότηση, επισήμανε ότι η παγκόσμια οικονομία έχει επιδείξει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα απέναντι σε διαδοχικές κρίσεις. Ωστόσο, η Ευρώπη εξακολουθεί να αντιμετωπίζει έλλειμμα επενδύσεων. Παράλληλα, τόνισε ότι η νομισματική πολιτική δεν μπορεί από μόνη της να επιλύσει τις διαρθρωτικές προκλήσεις της οικονομίας, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για μακροπρόθεσμες στρατηγικές που θα ενισχύσουν την παραγωγικότητα και την καινοτομία. Ειδικά για την Ελλάδα, σημείωσε ότι υπάρχουν σημαντικές ευκαιρίες για καλύτερη στρατηγική διασύνδεση της οικονομίας, της τεχνολογίας και της πολιτικής υγείας. «Έχουν γίνει πολλά βήματα, αλλά χρειάζονται και άλλα», υπογράμμισε. Από την πλευρά του, ο κ. Φίλης ανέφερε ότι ο κόσμος βρίσκεται σε μία από τις κρισιμότερες γεωπολιτικές καμπές της μεταπολεμικής περιόδου. Όπως εξήγησε, οι μεταβολές που παρατηρούνται στο διεθνές σύστημα δεν αποτελούν συγκυριακά φαινόμενα, αλλά εκφράζουν βαθύτερες τάσεις μετασχηματισμού. Σύμφωνα με τον ίδιο, το σημερινό διεθνές περιβάλλον δημιουργεί ταυτόχρονα νέες ευκαιρίες και κινδύνους, καθιστώντας αναγκαία την ανάπτυξη στρατηγικής σκέψης και ανθεκτικότητας. «Βρισκόμαστε σε μια φάση μετάβασης που αφενός προσφέρει ευκαιρίες, αλλά εμπεριέχει και κινδύνους», υπογράμμισε. Ο κ. Φίλης σημείωσε επίσης ότι η Ελλάδα διαθέτει σημαντικά περιθώρια βελτίωσης στον τομέα της ανθεκτικότητας και του στρατηγικού σχεδιασμού, επισημαίνοντας την ανάγκη ύπαρξης ενός αποτελεσματικού κρατικού μηχανισμού, ο οποίος θα συντονίζει πολιτικές και δράσεις, διατηρώντας παράλληλα έναν σταθερό και προβλέψιμο ρυθμιστικό ρόλο. Στο πλαίσιο αυτό, χαρακτήρισε τον φαρμακευτικό κλάδο ως έναν τομέα με σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα για τη χώρα, ο οποίος μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά τόσο στην οικονομική ανάπτυξη όσο και στη διεθνή της παρουσία. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο δημογραφικό ζήτημα, το οποίο χαρακτήρισε μείζονα πρόκληση με σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομία, την κοινωνική συνοχή και τα Συστήματα Υγείας. Όπως τόνισε, σε συνδυασμό με την κλιματική κρίση, τις κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες, την υποχώρηση της εμπιστοσύνης στους θεσμούς και τις μεταβαλλόμενες γεωπολιτικές ισορροπίες, το δημογραφικό θα αποτελέσει μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις των επόμενων δεκαετιών. Κλείνοντας, επεσήμανε ότι οι παραδοσιακοί θεσμοί αδυνατούν συχνά να ανταποκριθούν στις νέες συνθήκες. Σε αυτό το περιβάλλον, εκτίμησε ότι θα ενισχυθούν οι «συμμαχίες των προθύμων» και οι ευέλικτες συνεργασίες μεταξύ κρατών με κοινά συμφέροντα και στόχους, ενώ η Ευρώπη θα συνεχίσει να λειτουργεί με διαφορετικές ταχύτητες. Υπογράμμισε, τέλος, την ανάγκη η Ελλάδα να ενισχύσει τις συνεργασίες της στην ευρύτερη γειτονιά της και να προετοιμαστεί για ένα περιβάλλον στο οποίο οι διεθνείς προκλήσεις θα παραμένουν έντονες. Τη συζήτηση συντόνισε ο διπλωματικός και αμυντικός Συντάκτης και αρθρογράφος της «Καθημερινής», κ. Βασίλης Νέδος. Διαβάστε περισσότερα: https://sfeesummit.gr