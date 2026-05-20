ΙΑΣΩ Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική: Διαδραστική ομιλία για τη δύναμη του ασθενούς και τη ζωή μετά τον καρκίνο του μαστού

Η Β’ Κλινική Μαστού του ΙΑΣΩ διοργανώνει το Σάββατο 23 Μαΐου 2026 και ώρα 18:00, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του ΙΑΣΩ, διαδραστική ομιλία με τίτλο «Πηγές Άνθισης & Ενδυνάμωσης», με κεντρική ομιλήτρια την ψυχοθεραπεύτρια, συγγραφέα και πρώην ασθενή της Κλινικής, κα. Διονυσία Γιαννοπούλου.

Η εκδήλωση εστιάζει στο βίωμα του καρκίνου του μαστού και στη διαχείρισή του, φωτίζοντάς το μέσα από τη διπλή οπτική της ομιλήτριας, τόσο ως πρώην ασθενούς, όσο και ως επαγγελματία ψυχικής υγείας με επιστημονική και θεραπευτική εμπειρία.

Μέσα από μία ανοιχτή και διαδραστική συζήτηση με το κοινό, θα αναπτυχθούν θεματικές όπως:

η ασθένεια ως ταξίδι αυτογνωσίας,

οι δυσκολίες ως ευκαιρία αλλαγής,

τα στάδια της ασθένειας,

η φροντίδα και οι τρόποι διαχείρισης και αντιμετώπισης,

η πρόληψη και η θεραπεία,

η σημασία των ορίων,

η συγχώρεση ως θεραπευτική δύναμη,

καθώς και τη ζωή μετά την ασθένεια.

Παράλληλα, θα παρουσιαστεί το βιβλίο της κας. Γιαννοπούλου με τίτλο: «Ανθίζοντας» από τις Εκδόσεις Key Books, το οποίο αποτελεί μία προσωπική και βαθιά ανθρώπινη καταγραφή της εμπειρίας της.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε πρώην και ενεργούς ασθενείς, φροντιστές, επαγγελματίες υγείας και παραϊατρικό προσωπικό, αλλά και σε κάθε άνθρωπο που επιθυμεί να ενημερωθεί, να ενδυναμωθεί και να αποκτήσει πολύτιμα εργαλεία ψυχικής διαχείρισης και προσωπικής ανάπτυξης.