Κέντρο Παιδιού και Εφήβου & MRK Consulting: Ενώνουμε τις δυνάμεις μας για την Ψυχική Υγεία & την Ευεξία στην Εργασία

Το Κέντρο Παιδιού και Εφήβου & η MRK Consulting MRK Consulting ανακοινώνουν με χαρά τη συνεργασία τους με κοινό όραμα την ενίσχυση της ψυχικής υγείας και της ευημερίας στον εργασιακό χώρο.

Το Κέντρο Παιδιού και Εφήβου με πολυετή εμπειρία στον χώρο της ψυχικής υγείας και η MRK Consulting που δραστηριοποιείται από το 2017 στην πρόληψη του εργασιακού εκφοβισμού και την ενδυνάμωση των εργαζομένων, ενώνουν τις δυνάμεις τους και προσφέρουν ουσιαστικές και σύγχρονες λύσεις για πιο υγιή, ισορροπημένα και συμπεριληπτικά εργασιακά περιβάλλοντα, σε μια εποχή που οι ανάγκες των εργαζομένων εξελίσσονται διαρκώς.

Για πρώτη φορά, εργαζόμενοι και εταιρείες έχουν τη δυνατότητα να λάβουν εξειδικευμένη υποστήριξη από επαγγελματίες, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα απαιτήσεων που αφορούν τόσο στην διαχείριση συγκρούσεων και εντάσεων στον εργασιακό χώρο, όσο και στην ενδυνάμωση και ευημερία του προσωπικού, στοχεύοντας στην βιώσιμη λειτουργία των επιχειρήσεων.

Μέσα από τον σχεδιασμό και την υλοποίηση εξειδικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων για εταιρείες και εργαζόμενους, στοχεύουμε:

στην ενίσχυση της ψυχικής υγείας και ανθεκτικότητας των εργαζομένων

στην καλλιέργεια προσωπικής και επαγγελματικής ευεξίας

στην ψυχική ενδυνάμωση και πρόληψη της επαγγελματικής εξουθένωσης

στην ευαισθητοποίηση γύρω από τη νευροδιαφορετικότητα

στην προώθηση κουλτούρας συμπερίληψης, αποδοχής και σεβασμού στη διαφορετικότητα

Με επιστημονικά τεκμηριωμένες προσεγγίσεις και σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθοδολογίες, η πρωτοβουλία αυτή φιλοδοξεί να συμβάλει ενεργά στη διαμόρφωση ενός “healthy workplace”, όπου η ευεξία δεν αποτελεί πολυτέλεια, αλλά βασική προϋπόθεση ανάπτυξης και βιωσιμότητας.

Η συνεργασία της MRK Consulting με το Κέντρο Παιδιού και Εφήβου σηματοδοτεί τη δέσμευση για ουσιαστική συμπερίληψη, πρόληψη του εκφοβισμού στον εργασιακό χώρο και βιώσιμη ανάπτυξη εργαζομένων και επιχειρήσεων.

«Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος και περήφανος για αυτή τη συνεργασία, γιατί στον πραγματικό κόσμο κανείς δεν περισσεύει», δήλωσε ο Ιωάννης Μαρκέτος, Founder & CEO MRK Consulting.



Από την πλευρά της, η Παρασκευή Σιδηροφάγη, Διευθύντρια του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου τόνισε ότι «μόνο μέσα από τη σύμπραξη μπορούμε να πετύχουμε ουσιαστικές αλλαγές για τους ανθρώπους και τους οργανισμούς».