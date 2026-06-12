Εθνική Τράπεζα: 16 χρόνια στήριξης και επιβράβευσης των καινοτόμων επιχειρήσεων μέσα από το Πρόγραμμα NBG Business Seeds

Με πολλές παρουσίες από τον χώρο του οικοσυστήματος της τεχνολογίας και καινοτομίας, με εκπροσώπους της Κυβέρνησης, της Εθνικής Τράπεζας, επενδυτικών φορέων, Επιμελητηρίων και Πανεπιστημίων έλαβε χώρα η 16η ετήσια τελετή βράβευσης του Διαγωνισμού NBG Business Seeds.

Στην τελετή βράβευσης αναδείχθηκαν συνολικά 12 νέες και καινοτόμες επιχειρήσεις και ομάδες που διακρίθηκαν από τις συνολικά 344 συμμετοχές του 16ου Διαγωνισμού Καινοτομίας και Τεχνολογίας. Με χρηματικά έπαθλα βραβεύτηκαν οι 3 πρώτοι νικητές του Διαγωνισμού, ενώ έπαθλα δόθηκαν και για τις δύο ειδικές κατηγορίες που αφορούν τη Χρηματοοικονομική Ενδυνάμωση (Financial Empowerment) και τις Τεχνολογίες σχετικές με την Αγορά Ακινήτων (Property Technology). Συγκεκριμένα:

Πρώτη νικήτρια αναδείχθηκε η MammoCheck από την Κύπρο, η οποία έλαβε χρηματικό έπαθλο €20.000. Η MammoCheck κάνει διαθέσιμο τον προληπτικό έλεγχο καρκίνου του μαστού, ανεξαρτήτως τοποθεσίας και ώρας σε όλες τις γυναίκες, μέσω μιας μικρής ιατρικής συσκευής, συμβατής με κινητά τηλέφωνα.

νικήτρια αναδείχθηκε η από την Κύπρο, η οποία έλαβε χρηματικό έπαθλο €20.000. Η κάνει διαθέσιμο τον προληπτικό έλεγχο καρκίνου του μαστού, ανεξαρτήτως τοποθεσίας και ώρας σε όλες τις γυναίκες, μέσω μιας μικρής ιατρικής συσκευής, συμβατής με κινητά τηλέφωνα. Δεύτερη νικήτρια ομάδα αναδείχθηκε η Tinkery από τη Βαρκελώνη, η οποία βραβεύτηκε με χρηματικό έπαθλο €12.000. Η Tinkery είναι η πρώτη AI-Native Εμπορική Αποθήκη που μετατρέπει τα ακατέργαστα εμπορικά δεδομένα σε μια αξιόπιστη βάση.

νικήτρια ομάδα αναδείχθηκε η από τη Βαρκελώνη, η οποία βραβεύτηκε με χρηματικό έπαθλο €12.000. Η είναι η πρώτη AI-Native Εμπορική Αποθήκη που μετατρέπει τα ακατέργαστα εμπορικά δεδομένα σε μια αξιόπιστη βάση. Τρίτη νικήτρια ομάδα αναδείχθηκε η Steganomos από την Αττική, η οποία βραβεύτηκε με χρηματικό έπαθλο €8.000. Η Steganomos είναι μία AI-native cloud πλατφόρμα που μετατρέπει τα ανεξάρτητα ξενοδοχεία σε ψηφιακά ευφυείς επιχειρήσεις. Ενοποιεί τη διαχείριση κρατήσεων, τα κανάλια πωλήσεων και την επικοινωνία με τον επισκέπτη, δίνοντας στα ανεξάρτητα καταλύματα enterprise-grade εργαλεία.

νικήτρια ομάδα αναδείχθηκε η από την Αττική, η οποία βραβεύτηκε με χρηματικό έπαθλο €8.000. Η Steganomos είναι μία AI-native cloud πλατφόρμα που μετατρέπει τα ανεξάρτητα ξενοδοχεία σε ψηφιακά ευφυείς επιχειρήσεις. Ενοποιεί τη διαχείριση κρατήσεων, τα κανάλια πωλήσεων και την επικοινωνία με τον επισκέπτη, δίνοντας στα ανεξάρτητα καταλύματα enterprise-grade εργαλεία. Στο Eιδικό Βραβείο Χρηματοοικονομικής Ενδυνάμωσης πρώτη νικήτρια ομάδα αναδείχθηκε η SplitSave App η οποία βραβεύτηκε με χρηματικό έπαθλο €4.000. Η εφαρμογή αυτοματοποιεί τη σύγκριση τιμών σε όλες τις αλυσίδες super market με e-shop. Δεύτερη νικήτρια ομάδα κερδίζοντας το χρηματικό έπαθλο των €2.000, αναδείχθηκε η InvestPlay, μια εκπαιδευτική ψηφιακή εφαρμογή προσομοίωσης επενδύσεων για νέους.

Το συγκεκριμένο βραβείο απονέμεται για δεύτερη συνεχή χρονιά στο πλαίσιο του πυλώνα Καινοτομίας της πρωτοβουλίας ΕΝΝΟΙΑ, η οποία στοχεύει στην ενίσχυση της χρηματοοικονομικής ενδυνάμωσης των νοικοκυριών μέσω της έρευνας, της καινοτομίας και της εξωστρέφειας. Η πρωτοβουλία χρηματοδοτείται αποκλειστικά από την Εθνική Τράπεζα και υλοποιείται σε συνεργασία με την Accenture, τον καθηγητή Μιχάλη Χαλιάσο (Πανεπιστήμιο Γκαίτε της Φρανκφούρτης) και τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Κόμβο, στηρίζοντας ενεργά μέσω του Διαγωνισμού ιδέες που προάγουν την ορθολογική οικονομική συμπεριφορά και την ενίσχυση της οικονομικής ανθεκτικότητας.

Στο Eιδικό Βραβείο Property Technology, το οποίο απονεμήθηκε σε συνεργασία με την εταιρεία Uniko, νικήτρια αναδείχθηκε η ομάδα Scoopterra η οποία και έλαβε το χρηματικό έπαθλο €4.000. Η Scoopterra είναι μια πλατφόρμα ανάλυσης τοποθεσίας που αξιοποιεί δεδομένα αγοράς, κινητικότητας και ανταγωνισμού, βοηθώντας επιχειρήσεις και επαγγελματίες του real estate να αξιολογούν περιοχές και σημεία με μεγαλύτερη ασφάλεια.

Έπαινοι συμμετοχής απονεμήθηκαν στις υπόλοιπες έξι ομάδες που προκρίθηκαν στη τελική φάση του Διαγωνισμού:

Doitforme.eu: Μία πλατφόρμα αυτοματοποιημένης διαφήμισης για μικρές επιχειρήσεις,

THALASSA-AI: Ένα αυτόνομο υποβρύχιο επιτήρησης λιμένων, πλοίων, υποθαλάσσιων εγκαταστάσεων και μονάδων υδατοκαλλιέργειας.

CRIPTIA: Ένα ολοκληρωμένο σύστημα ανίχνευσης και παρακολούθησης τρωκτικών σε πραγματικό χρόνο.

dikaio.ai: Ένας εξειδικευμένος AI νομικός και κανονιστικός βοηθός για επαγγελματίες και οργανισμούς που λειτουργούν σε ρυθμιζόμενα περιβάλλοντα.

VELO by NEEMALABS: Ένα φυτικής προέλευσης υλικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τη βιομηχανία μόδας ως εναλλακτική του δέρματος. Το VELO™ παράγεται από αγροτικά απόβλητα φραγκοσυκιάς, συγκεκριμένα από κλαδέματα, συμβάλλοντας στην αξιοποίηση τοπικής, απόβλητης βιομάζας.

Placy AI: Μία πλατφόρμα αυτοματοποίησης με τεχνητή νοημοσύνη, σχεδιασμένη για μεσιτικά γραφεία, κατασκευαστές και εταιρείες διαχείρισης ακινήτων.

Επιπλέον, την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του και μίλησε για την αξιοσημείωτη διαδρομή του ο Πρωταθλητής Κολύμβησης Απόστολος Σίσκος, ενώ ο Αλέξανδρος Χριστοδουλάκης, CEO της Wealthyhood, μοιράστηκε την εμπειρία του ως νικητής του περυσινού διαγωνισμού και αναφέρθηκε στη μετέπειτα πορεία του.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας, Γκίκας Χαρδούβελης, τόνισε:

«Το Πρόγραμμα NBG Business Seeds ξεκίνησε το 2010, εν μέσω κρίσης. Εκεί που σχεδόν όλοι έβλεπαν αδιέξοδα, η Εθνική Τράπεζα είδε την ευκαιρία να επενδύσει στο ταλέντο και τις φρέσκιες ιδέες των ανθρώπων της. Δεκαέξι χρόνια μετά, ο απολογισμός μας γεμίζει με υπερηφάνεια. Ο διαγωνισμός μετεξελίχθηκε από μια απλή πρωτοβουλία σε έναν από τους μακροβιότερους και πιο αναγνωρίσιμους θεσμούς καινοτομίας στην Ελλάδα. Ευχαριστώ θερμά όλους τους Πρυτάνεις, τους καθηγητές και τους προέδρους των ερευνητικών ιδρυμάτων για την ενεργή και συνεπή συμμετοχή τους. Συγχαίρω τους συμμετέχοντες για το θάρρος και την αφοσίωσή τους, αλλά και τα στελέχη της ομάδας του προγράμματος για τη στήριξή τους. Καλώ τις νέες και τους νέους να συνεχίσουν να τολμούν, να ρισκάρουν, να καινοτομούν. Το πρόγραμμα NBG Business Seeds είναι κομμάτι της δέσμευσής μας να είναι η Εθνική Τράπεζα ο πυλώνας στήριξης της πραγματικής οικονομίας, της καινοτομίας και της αναγκαίας μετάβασης σε ένα ψηφιακό, πράσινο μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης».

Στην εκδήλωση παρέστη ο υφυπουργός Ανάπτυξης, αρμόδιος για θέματα Ερευνας και Καινοτομίας, Σταύρος Καλαφάτης, ο οποίος αφού συνεχάρη τους διοργανωτές του Διαγωνισμού και τους βραβευθέντες, τόνισε ότι: «Στο οικοσύστημα καινοτομίας το οποίο δημιουργούμε με κατεύθυνση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, στοχεύουμε στη σύνδεση της νέας γνώσης και του παραγόμενου επιστημονικού προϊόντος από τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά μας κέντρα με την κοινωνία, την οικονομία και τις ανάγκες της καθημερινότητας των πολιτών. Είμαστε αισιόδοξοι που έχουμε έναν οργανισμό όπως η Εθνική Τράπεζα που στηρίζει αυτήν την προοπτική. Και όσο κι αν η Τεχνητή Νοημοσύνη -ως σύγχρονη βιομηχανική επανάσταση- θα αλλάζει καταλυτικά τα πράγματα, δεν παύει το ανεκτίμητο κεφάλαιό μας να είναι ο άνθρωπος. Βραβεύουμε τους πραγματικούς ήρωες του σήμερα και πρωταγωνιστές του αύριο. Καινοτομία παντού - Ευημερία για Όλους!».

Ο Γενικός Διευθυντής Μετασχηματισμού, Στρατηγικής και Διεθνών Δραστηριοτήτων της Εθνικής Τράπεζας, Ερνέστος Παναγιώτου, υπογράμμισε:

«Αναδείξαμε τους νικητές του 16ου Διαγωνισμού NBG Business Seeds – νεοφυείς εταιρείες που διακρίνονται για τις εξελιγμένες τεχνολογικά λύσεις που προσφέρουν σε τομείς όπως η υγεία, το περιβάλλον, οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, η χρηματοοικονομική ενδυνάμωση, το proptech. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει εδώ και δύο δεκαετίες το οικοσύστημα της καινοτομίας μέσα από συμμετοχές σε funds, άμεσες επενδύσεις και χρηματοδοτήσεις, στρατηγικές συνεργασίες, αλλά και με την αδιάκοπη λειτουργία του accelerator NBG Business Seeds».

Στο τέλος της εκδήλωσης, ο Σπύρος Αρσένης, Επικεφαλής Ανάπτυξης Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας της Εθνικής Τράπεζας, ανήγγειλε την έναρξη του 17ου Διαγωνισμού Καινοτομίας και Τεχνολογίας.

Διαχρονικά, το Πρόγραμμα NBG Business Seeds είναι το πλέον ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης της καινοτόμου και εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας με έμφαση στο Fintech, στο ESG (Cleantech, Climate tech), στην ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα και στις σχετικές με τα χρηματοοικονομικά τεχνολογίες IT, AI/GenAI και Blockchain. Το NBG Business Seeds περιλαμβάνει δράσεις χρηματοδότησης, επιτάχυνσης, ανάδειξης και προβολής καινοτόμων ιδεών και εταιρειών, καθώς και εκπαίδευσης, καθοδήγησης, παροχής υποδομών και δικτύωσης.

Το Πρόγραμμα, και συγκεκριμένα ο Διαγωνισμός Καινοτομίας και Τεχνολογίας, αποτελεί πλέον έναν καθιερωμένο θεσμό για την ανάδειξη και την οικονομική στήριξη των νεοφυών και καινοτόμων επιχειρήσεων στη χώρα μας, επιβεβαιώνοντας τον τρόπο με τον οποίο η Εθνική Τράπεζα αντιλαμβάνεται, ενεργεί και υποστηρίζει την καινοτομία και την τεχνολογική εξέλιξη ως καθοριστικούς παράγοντες για την ανταγωνιστικότητα, την εξωστρέφεια και την ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας.

Οι εκπρόσωποι των start up που κέρδισαν στο διαγωνισμό και βραβεύτηκαν από την Εθνική Τράπεζα

Ο Πρόεδρος του ΔΣ της Εθνικής Τράπεζας Γκίκας Χαρδούβελης

Ο Γενικός Διευθυντής της Εθνικής Τράπεζας Ερνέστος Παναγιώτου