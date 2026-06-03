Αρσάκειο-Τοσίτσειο Νηπιαγωγείο | «Ο Μικρός Ευκλείδης και το Μαγικό Καλειδοσκόπιο» - Ένα θεατρικό ταξίδι στη συναισθηματική νοημοσύνη

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 15 Μαΐου 2026, στο θέατρο των Αρσακείων-Τοσιτσείων Σχολείων Εκάλης, η θεατρική παράσταση του Αρσακείου-Τοσιτσείου Νηπιαγωγείου με τίτλο «Ο Μικρός Ευκλείδης και το Μαγικό Καλειδοσκόπιο».

Η παράσταση, με κεντρικό άξονα τη συναισθηματική νοημοσύνη, προσέφερε στο κοινό ένα ξεχωριστό ταξίδι γνώσης, φαντασίας και δημιουργικής έκφρασης. Μέσα από την περιπέτεια του μικρού Ευκλείδη και τις εικόνες ενός μαγικού καλειδοσκοπίου, οι μαθητές προσέγγισαν με ευαισθησία σημαντικές έννοιες, όπως η αναγνώριση και η διαχείριση των συναισθημάτων, η ενσυναίσθηση, η συνεργασία, η αυτογνωσία και ο σεβασμός προς τον συνάνθρωπο.

Με αυθεντικότητα, ζωντάνια και ενθουσιασμό, οι μικροί πρωταγωνιστές μετέφεραν στο κοινό διαχρονικά μηνύματα για τη σημασία της συναισθηματικής ανάπτυξης ήδη από την προσχολική ηλικία, κερδίζοντας το θερμό χειροκρότημα των παρευρισκομένων και χαρίζοντας σε όλους μια ιδιαίτερα συγκινητική εμπειρία.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο πρώην Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Πάνος Παναγιωτόπουλος, η Αναπληρώτρια Επόπτρια των Σχολείων κ. Σ. Σταθοπούλου, η πρώην Επόπτρια των Σχολείων κ. Β. Παπαπέτρου, η Σύμβουλος Νηπιαγωγών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής κ. Α. Ευθυμιοπούλου, η Υπεύθυνη των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών κ. Ξ. Παρασκευοπούλου, η Συντονίστρια Ελληνικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Α. Μακροπόδη, η Συντονίστρια Αγγλικής Γλώσσας κ. Π. Γεωργακέλου, η Γενική Γραμματέας του Συνδέσμου Αποφοίτων της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας κ. Μ. Μπάρμπα, Διευθυντές και Διευθύντριες των Σχολείων, καθώς και γονείς και φίλοι του Σχολείου.

Τη γενική επιμέλεια της παράστασης είχε η Διευθύντρια του Νηπιαγωγείου κ. Γιώτα Παππά.

Τα κείμενα και οι στίχοι γράφτηκαν από τις κυρίες Αγγελική Ζάχου και Ηρώ Κεραμοπούλου, οι Τις χορογραφίες και τη διδασκαλία της κίνησης επιμελήθηκε η κ. Σιμόνη Σταυροπούλου, ενώ η μουσική σύνθεση, η διδασκαλία των τραγουδιών και η μουσική επιμέλεια της παράστασης πραγματοποιήθηκαν από την κ. Μαρία Ευθυμίου.

Η κ. Ευαγγελία Συριοπούλου συμμετείχε ως voice artist της παράστασης, ενώ την αφήγηση έκαναν η κ. Αγγελική Ζάχου και ο κ. Μάρκος Σαρρής. Τον σχεδιασμό των κοστουμιών επιμελήθηκε η κ. Σιμόνη Σταυροπούλου, ενώ τον σχεδιασμό και την κατασκευή του σκηνικού ανέλαβαν οι καθηγήτριες Εικαστικής Αγωγής κ. Μαρίνα Κοράκη και Εύη Λαπαναίτη.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των εορτασμών για τη συμπλήρωση 190 χρόνων προσφοράς της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας στην ελληνική εκπαίδευση, αναδεικνύοντας τη διαχρονική προσήλωσή της στην ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών και στην καλλιέργεια γνώσεων, δεξιοτήτων και αξιών που τους συνοδεύουν σε όλη τους τη ζωή.