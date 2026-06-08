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Μινι ανασχηματισμός στην κυβέρνηση

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Στην κεντρική φωτογραφία: Ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, Γιώργος Κώτσηρας, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Δημήτρης Μαρκόπουλος και ο Υφυπουργός Εξωτερικών, Τάσος Χατζηβασιλείου

Ο Παύλος Μαρινάκης παραμένει τελικά στη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου - Η Μαριλένα Σούκουλη στο ΥΠΕΝ, στην θέση του Ευθύμη Μπακογιάννη ο οποίος παραιτήθηκε σήμερα λόγω της εμπλοκής συγγενικών του προσώπων στο κύκλωμα με τις πολεοδομίες.

Με απόφαση του πρωθυπουργού, επισπεύθηκε ο ανασχηματισμός με τον πρωθυπουργό να προχωρά τελικά σε σημειακές αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα.



Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών στην θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος θα αναλάβει τη θέση του Γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, αναλαμβάνει ο Γιώργος Κώτσηρας. Παράλληλα, την θέση του ως υφυπουργός Οικονομικών αναπληρώνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ενώ Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναλαμβάνει η Μαριλένα Σούκουλη, στην θέση του Ευθύμη Μπακογιάννη ο οποίος παραιτήθηκε σήμερα λόγω της εμπλοκής συγγενικών του προσώπων στο κύκλωμα με τις πολεοδομίες.



Την ίδια ώρα, στο Υπουργείο Εξωτερικών, επιστρέφει ο Τάσος Χατζηβασιλείου ο οποίος ωστόσο τώρα αναλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις.



Σημειώνεται ότι παρά τις αρχικές πληροφορίες, ο πρωθυπουργός αποφάσισε να διατηρήσει στη θέση του τον Παύλο Μαρινάκη ως κυβερνητικό εκπρόσωπο.



Η ορκωμοσία των νέων μελών της κυβέρνησης θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 12 Ιουνίου, ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα.



Η ανακοίνωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη:



«Με απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κώτσηρας.



Παράλληλα, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη Φορολογική Πολιτική αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και Υφυπουργός Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη.



Επίσης, ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις.



Η ορκωμοσία του νέου Αναπληρωτή Υπουργού και των νέων Υφυπουργών, ενώπιων του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, θα γίνει την Παρασκευή 12 Ιουνίου.»

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