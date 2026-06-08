Μινι ανασχηματισμός στην κυβέρνηση

Στην κεντρική φωτογραφία: Ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, Γιώργος Κώτσηρας, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Δημήτρης Μαρκόπουλος και ο Υφυπουργός Εξωτερικών, Τάσος Χατζηβασιλείου

Ο Παύλος Μαρινάκης παραμένει τελικά στη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου - Η Μαριλένα Σούκουλη στο ΥΠΕΝ, στην θέση του Ευθύμη Μπακογιάννη ο οποίος παραιτήθηκε σήμερα λόγω της εμπλοκής συγγενικών του προσώπων στο κύκλωμα με τις πολεοδομίες.

Με απόφαση του πρωθυπουργού, επισπεύθηκε ο ανασχηματισμός με τον πρωθυπουργό να προχωρά τελικά σε σημειακές αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα.







Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών στην θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος θα αναλάβει τη θέση του Γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, αναλαμβάνει ο Γιώργος Κώτσηρας. Παράλληλα, την θέση του ως υφυπουργός Οικονομικών αναπληρώνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ενώ Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναλαμβάνει η Μαριλένα Σούκουλη, στην θέση του Ευθύμη Μπακογιάννη ο οποίος παραιτήθηκε σήμερα λόγω της εμπλοκής συγγενικών του προσώπων στο κύκλωμα με τις πολεοδομίες.







Την ίδια ώρα, στο Υπουργείο Εξωτερικών, επιστρέφει ο Τάσος Χατζηβασιλείου ο οποίος ωστόσο τώρα αναλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις.







Σημειώνεται ότι παρά τις αρχικές πληροφορίες, ο πρωθυπουργός αποφάσισε να διατηρήσει στη θέση του τον Παύλο Μαρινάκη ως κυβερνητικό εκπρόσωπο.







Η ορκωμοσία των νέων μελών της κυβέρνησης θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 12 Ιουνίου, ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα.







Η ανακοίνωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη:







«Με απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κώτσηρας.







Παράλληλα, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη Φορολογική Πολιτική αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και Υφυπουργός Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη.







Επίσης, ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις.







Η ορκωμοσία του νέου Αναπληρωτή Υπουργού και των νέων Υφυπουργών, ενώπιων του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, θα γίνει την Παρασκευή 12 Ιουνίου.»