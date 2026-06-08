Ουγγαρία: Ο μήνας του μέλιτος τελείωσε, μπροστά σε δύσκολες αποφάσεις ο Πέτερ Μαγιάρ

Δεν έχουν περάσει παρά μόνο πενήντα μέρες από τον εκλογικό θρίαμβο του Πέτερ Μαγιάρ απέναντι στον Βίκτορ Όρμπαν και ο νέος Πρωθυπουργός έρχεται πλέον αντιμέτωπος με μια σκληρή πραγματικότητα. Αν και το κόμμα του Tisza κατέγραψε μια ιστορική νίκη στις 12 Απριλίου, εντούτοις το Fidesz του Βίκτορ Όρμπαν παραμένει ένας ισχυρός πολιτικός οργανισμός με χιλιάδες οπαδούς σε ολόκληρη την ουγγρική επικράτεια. Ο νέος ηγέτης της χώρας έδωσε ένα σαφές στίγμα των προθέσεων του από το ξεκίνημα της θητείας του, όσον αφορά στον ευρωπαϊκό προσανατολισμό, τις διμερείς σχέσεις της Ουγγαρίας με τη Ρωσία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη λειτουργία των μέσων μαζικής ενημέρωσης και αλλού. Δεν δίστασε μάλιστα να βάλει στο στόχαστρο του τον Πρόεδρο της χώρας Τάμας Σούλιοκ, ζητώντας ευθέως την παραίτηση του, καθώς τον θεωρεί δεκανίκι του παλιού συστήματος που ήλεγχε τους αρμούς της εξουσίας στην Ουγγαρία για δεκαέξι συναπτά έτη.

Ωστόσο, στην ατζέντα της κυβέρνησης υπάρχουν και άλλα σημαντικά ζητήματα που επηρεάζουν το πολιτικό κλίμα και συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης. Ένα εξ’ αυτών είναι και το μεταναστευτικό. Τα περασμένα χρόνια ο κ. Όρμπαν είχε δεχθεί σκληρή κριτική στους διαδρόμους των ευρωπαϊκών θεσμών για την πολιτική των σκληρών συνόρων και την απουσία της Ουγγαρίας από κοινές δράσεις πάνω στο επίμαχο θέμα. Στην αντίπερα όχθη, οι μηδενικές αιτήσεις ασύλου, η απουσία παράνομων μεταναστών από το κέντρο της Βουδαπέστης και των άλλων μεγάλων πόλεων της Ουγγαρίας, αλλά και η αίσθηση ασφάλειας στους δρόμους της πρωτεύουσας αποτελούσε ένα από τα ισχυρά χαρτιά του πρώην Πρωθυπουργού με θετικό αντίκτυπο κάθετα στην τοπικη κοινωνία ακόμη και σε πολιτικούς αντιπάλους.

Οι πληροφορίες που φέρνουν τον Πέτερ Μαγιάρ να υιοθετεί το νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου της Ε.Ε προκάλεσε μεγάλες αντιδράσεις στην Ουγγαρία. Χαρακτηριστικές του αρνητικού κλίματος ήταν και οι τεράστιες διαδηλώσεις που έλαβαν χώρα το Σάββατο στη Βουδαπέστη κατά της συγκεκριμένης απόφασης. Οι διαδηλωτές, πολλοί εξ’ αυτών οπαδοί του κ. Όρμπαν, πέρασαν έξω από τα γραφεία του νυν πρωθυπουργού, ζητώντας μια μεταναστευτική πολιτική που δεν θα αλλάξει το σημερινό στάτους και θα υπεράσπιζε την κοινωνική συνοχή στη χώρα.

Ο κ. Μάγιαρ καλείται πλέον να διαχειριστεί ένα σύνθετο και περίπλοκο θέμα, το οποίο θα δοκιμάσει τις πολιτικές αντοχές του, σε μία χώρα που είχε συνηθίσει τις «σκληρές γραμμές». Πολιτικοί αναλυτές μιλούν για την αναγκη διατήρησης της ισορροπίας μεταξύ της δράσης εντός του ευρωπαϊκού πλαισίου και της αποφυγής ενός νέου μεταναστευτικού ρεύματος που θα προκαλούσε τεκτονικές αναταράξεις σε πολλά επίπεδα.

Τα δύσκολα τώρα αρχίζουν για τη νέα ηγεσία της Ουγγαρίας, αλλά ο κ. Μαγιάρ έχει ήδη αποδείξει ότι είναι πολιτικά δυνατός παίκτης.....

Φωτογραφία: Ο Πέτερ Μαγιάρ, Πρωθυπουργός της Ουγγαρίας (πηγή: shutterstock)