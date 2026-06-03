Ουγγαρία: Βαθύ το ρήγμα μεταξύ του Πέτερ Μαγιάρ και του Προέδρου της χώρας - Σε τροχιά αντικατάστασης ο Τάμας Σούλιοκ

Όταν το Φεβρουάριο του 2024 ο άγνωστος τότε στο ευρύ κοινό Πέτερ Μαγιάρ πέρναγε το κατώφλι του ανεξάρτητου τηλεοπτικού σταθμού Παρτιζάν και ανακοίνωνε την πλήρη ρήξη του με το καθεστώς Όρμπαν, κανείς δεν πίστευε ότι θα εξελισσόταν στο βασικό πρωταγωνιστή της πολιτικής ζωής της χώρας. Δύο περίπου χρόνια αργότερα, στις 12 Απριλίου του 2026 ο φιλοευρωπαίος ηγέτης πήρε ισχυρή λαϊκή εντολή να κάνει βαθιές αλλαγές στην πατρίδα του και να ξεριζώσει ουσιαστικά το σύστημα Ορμπαν που παρέμεινε στην εξουσία για δεκαέξι συναπτά έτη. Ζητήματα όπως η διαφθορά, η φιλορωσική πολιτική, η ελευθερία του τύπου, τα ατομικά δικαιώματα αποτέλεσαν τον οδηγό για τη μεγάλη πολιτική αλλαγή που συντελέστηκε με εκκωφαντικό τρόπο.

Από τις πρώτες ημέρες της διακυβέρνησης του, ο κ. Μαγιάρ έδωσε σαφές στίγμα των προθέσεων του. Μίλησε με «σκληρη γλώσσα» και για τον Πρόεδρο της χώρας Τάμας Σούλιοκ, τον οποίο συγκαταλέγει στις «μαριονέτες» της εποχής Όρμπαν, που συμμετείχαν στην καταστροφή του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας. Ο ίδιος, αλλά και συνολικά το κόμμα του Tisza, θεωρούν τον κ. Σούλιοκ ξένο σώμα για τη νέα, ευρωπαϊκή και φιλελεύθερη Ουγγαρία. Σε μία κίνηση εντυπωσιασμού και υψηλού συμβολισμού, που πήρε μεγάλες διαστάσεις στον ευρωπαϊκό τύπο, ο Ούγγρος Πρωθυπουργός τον επισκέφτηκε και του ζήτησε να παραιτηθεί! Στην αντίπερα όχθη, ο Τάμας Σούλιοκ έχει στυλώσει τα πόδια και αρνείται να το πράξει. Παρ’ όλα αυτά, οι επόμενες εβδομάδες αναμένονται πολιτικά θερμές και οι αντίστοιχες πρωτοβουλίες του κ. Μαγιάρ ενδέχεται να αποτελέσουν θρυαλλίδα εξελίξεων.

Στο πλαίσιο αυτό, ο τελευταίος πρόκειται να αξιοποιήσει την ισχυρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία στη Βουλή για να δρομολογήσει διαδικασία αντικατάστασης του προεδρου! Η όλη διαδικασία, σύμφωνα με όσους έχουν βαθιά γνώση του ουγγρικού πολιτικού συστήματος πρόκειται να διαρκέσει περίπου ένα μήνα. Είναι κάτι ασυνήθιστο για μία ευρωπαική χώρα, αλλά αυτό καταδεικνύει την απόλυτη αποφασιστικότητα του Πέτερ Μαγιάρ να χαράξει μια διαχωριστική γραμμή με το παρελθόν. Εξάλλου, η συντριπτική πλειοψηφία των Ούγγρων του έδωσε τη δύναμη με την ψήφο του να τα αλλάξει όλα. Κι αυτός φαίνεται προσηλωμένος στο στόχο του. Δεν θα αφήσει την ευκαιρία να πάει χαμένη...

Φωτογραφία: Ο Πρόεδρος της Ουγγαρίας, Τάμας Σούλιοκ