Πρόβλεψη για κάθετη πτώση του χρέους, «καμπανάκι» για απότομη πτώση των μετοχών, οι ασφαλιστικές βασικός πυλώνας των τραπεζών, η ΔΕΗ στο «παιχνίδι» των Data Center και η εκτίναξη κερδών για τη Motor Oil

Χρέος(1): Άλλος ένας διεθνής οίκος, αυτή τη φορά ο γερμανικός οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Scope Ratings, «βλέπει» σημαντική αποκλιμάκωση του ελληνικού χρέους. Εκτιμά ότι θα κατρακυλήσει στο 107% του ΑΕΠ το 2031 από 136% φέτος και 128% το 2027. Το αποτέλεσμα αυτής της μείωσης εξπρές θα είναι να έχει η Ελλάδα χαμηλότερο χρέος το 2031 όχι μόνο από την Ιταλία - την οποία αναμένεται να αφήσει πίσω ήδη από φέτος - αλλά και από τη Γαλλία και το Βέλγιο, πλησιάζοντας τον μέσο όρο χρέους της Ευρωζώνης. Για την Ευρωζώνη, το χρέος αναμένεται να διαμορφωθεί στο 90% το 2031, στο ίδιο επίπεδο με το 2027.

Χρέος (2): Και επειδή οι οικονομικά αναλφάβητοι συνεχίζουν να μην καταλαβαίνουν γιατί η κυβέρνηση προχωρά σε πρόωρη αποπληρωμή χρέους, o υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης σε εκδήλωση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη έδωσε την απάντηση. Τόνισε, κάτι που παραδέχονται όλοι οι διεθνείς οίκοι, ότι «το δημόσιο χρέος μειώνεται με τον πιο ταχύ ρυθμό στον πλανήτη και έχουν ήδη αποπληρωθεί 26,5 δισ., ενώ προγραμματίζονται επιπλέον πρόωρες αποπληρωμές 19,5 δισ. και πρόσθεσε:«Για κάθε ένα δισ. χρέους που πληρώνουμε δημιουργεί εξοικονόμηση 30 εκατ. και με τις πρόωρες αποπληρωμές έχουμε γλιτώσει ήδη πάνω από 800 εκατ. σε τόκους και θα κάνουμε άλλα 19,5 δισ. πρόωρες αποπληρωμές.»

Μετοχές: Η ΕΚΤ χτυπά «καμπανάκι» τονίζοντας ότι οι αποτιμήσεις των μετοχών είναι υψηλές με βάση τα ιστορικά δεδομένα και ότι οι επενδυτές υποτιμούν τους γεωπολιτικούς, δημοσιονομικούς και μακροοικονομικούς κινδύνους, με αποτέλεσμα να υπάρχει σημαντικός κίνδυνος αναστροφής του κλίματος στις αγορές. Η ΕΚΤ βλέπει επίσης κινδύνους αύξησης των αποδόσεων των ομολόγων ορισμένων χωρών της Ευρωζώνης με υψηλό χρέος λόγω του πολέμου, ενώ για τις τράπεζες της Ευρωζώνης αναφέρει ότι έχουν αντιμετωπίσει καλά τις πρόσφατες περιόδους αβεβαιότητας, στηριζόμενες στην ισχυρή κερδοφορία και τα επαρκή αποθέματα κεφαλαίου και ρευστότητας.

Ευρωπαϊκές αγορές: Καμπανάκι για αυξημένο κίνδυνο απότομης πτώσης στις ευρωπαϊκές αγορές μετοχών το επόμενο διάστημα εκπέμπει η Bank of America, καθώς βασικός τεχνικός δείκτης της τράπεζας εισήλθε πλέον σε ζώνη υψηλού κινδύνου, ενισχύοντας τους φόβους για πιθανή αντιστροφή της τάσης στις αγορές. Το αρνητικό σήμα συνοδεύεται και από επιδείνωση των επενδυτικών ροών προς την Ευρώπη. Σύμφωνα με την ανάλυση της Bank of America, τα ευρωπαϊκά μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια κατέγραψαν εκροές άνω των 1,5 δισ. δολαρίων την περασμένη εβδομάδα, συμπληρώνοντας πέντε συνεχόμενες εβδομάδες εκροών, γεγονός που αντανακλά την αυξανόμενη επιφυλακτικότητα των επενδυτών απέναντι στην περιοχή.

Δημοσκόπηση: Το ΠΑΣΟΚ χάνει την ψυχραιμία του: Υπονοούμενα ότι ο Τσίπρας θα συγκυβερνήσει με τη ΝΔ. «Το ΠΑΣΟΚ έχει αντίπαλο τον κ. Μητσοτάκη, ενώ ο κ. Τσίπρας είναι σύμμαχός του. Έχουν συμφωνήσει μεταξύ τους. Πρόκειται για μυστική συμφωνία, θα το δείξει η ιστορία»(!) είπε ο Παναγιώτης Δουδωνής. Την ίδια ώρα ποινικοποιείται η πολιτική ζωή: Ανδρουλάκης κατά Γεωργιάδη. Χθεσινή δημοσκόπηση της Real Polls για το Protagon δίνει το ΠΑΣΟΚ στην τέταρτη θέση με μονοψήφιο ποσοστό (9,6%), ενώ ανεβαίνει στο 29,1% η ΝΔ , ο Τσίπρας με 16,1% και η Καρυστιανού 13,1%. Μεγάλη πτώση για Λύση (5,6%) και Πλεύση(4,5%). ΣΥΡΙΖΑ (1,2%) και ΜέΡΑ25 (1,5%) σχεδόν εξανεμίζονται.

Τράπεζες: Συνεχίζονται οι θερμές εκθέσεις των ξέων οίκων για τις ελληνικές τράπεζες. «Ταύρος» για τις ελληνικές τραπεζικές μετοχές δηλώνει η UBS και «βλέπει περιθώρια ανόδου από 21% έως 32%. μετά και τα ισχυρά αποτελέσματα α’ τριμήνου. Για την Alpha η τιμή-στόχος είναι στα 4,90 ευρώ , για την Πειραιώς στα 11,20 ευρώ, για την Εθνική στα 18,20 ευρώ και για την Eurobank στα 4,70 ευρώ. Ο ελληνικός τραπεζικός κλάδος διαπραγματεύεται με P/E 8,1 φορές για το 2027, κατά 13% χαμηλότερο σε σχέση με τις ευρωπαϊκές τράπεζες. Ψήφος εμπιστοσύνης και της Jefferies στις ελληνικές τράπεζες, παρά τη γεωπολιτική αβεβαιότητα, τις πιέσεις στις διεθνείς αγορές και τους φόβους για επιβράδυνση της οικονομίας.

Τράπεζες- ασφαλιστικές: Ιδιαίτερη έμφαση δίνει η Jefferies στις ασφαλιστικές δραστηριότητες των τραπεζών, σημειώνοντας ότι πλέον αποτελούν βασικό πυλώνα της στρατηγικής τους. Οι εξαγορές ασφαλιστικών εταιρειών αναμένονται να συμβάλλουν σημαντικά στην αύξηση της κερδοφορίας τους, με την παράλληλη διαφοροποίηση των πηγών εσόδων τους σε τομείς πέραν της τραπεζικής. Οι τράπεζες επιδιώκουν να αξιοποιήσουν τη χαμηλή διείσδυση της ασφαλιστικής αγοράς στην Ελλάδα, επενδύοντας σε bancassurance και δραστηριότητες διαχείρισης περιουσίας, με στόχο καλύτερη ποιότητα εσόδων και μικρότερη κατανάλωση κεφαλαίων. Στο πλαίσιο αυτό, η Εθνική προχωρά στη συνεργασία με την Allianz, η Eurobank ενισχύει την παρουσία της μέσω της Eurolife, ενώ η Πειραιώς ενσωματώνει την Εθνική Ασφαλιστική.

ΔΕΗ: Την εκτίμηση ότι σε ορίζοντα 3-6 μηνών θα έχει υπογραφεί η συμφωνία για την ανάπτυξη data center στη Δυτική Μακεδονία διατύπωσε κορυφαία πηγή της ΔΕΗ, στο περιθώριο της τελετής για την εισαγωγή των νέων μετοχών της ΔΕΗ στο ελληνικό Χρηματιστήριο, καθώς οι διαπραγματεύσεις με τους ενδιαφερόμενους που είναι σε εξέλιξη εδώ και αρκετούς μήνες, φαίνεται πως ωριμάζουν. γίνονται συζητήσεις με 3 ενδιαφερόμενους, με 2 εκ των οποίων είναι πολύ προχωρημένες. Σε πρώτη φάση προβλέπεται η κατασκευή data center ισχύος 300 μεγαβάτ, μια επένδυση που υπολογίζεται να φθάσει στα 3,5 δις. ευρώ από τα οποία η ΔΕΗ προβλέπεται να καλύψει το 1,2 δισ.

Motor Oil: Εκτίναξη στα καθαρά κέρδη στα 332,7 εκατ., αύξηση 25% στον τζίρο το α’ τρίμηνο παρουσίασε η Motor Oil, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του μέσα σε ένα περιβάλλον έντονης μεταβλητότητας στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών το α' τρίμηνο 2026 διαμορφώθηκε στα 3,36 δισ., έναντι 2,68 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σημειώνοντας αύξηση περίπου 25%. Την ίδια στιγμή, τα καθαρά κέρδη μετά φόρων εκτινάχθηκαν στα 332,7 εκατ. από 85 εκατ. γεγονός που αποτυπώνει τη σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας του ομίλου.

Bally’s Intralot – Qualco: H Διοίκηση της Εuronext Athens υποδέχθηκε τις Διοικήσεις των Bally’s Intralot και Qualco Group, με αφορμή την ένταξή τους στο segment Euronext Tech Leaders. Η πρωτοβουλία Euronext Tech Leaders αποτελεί το πανευρωπαϊκό οικοσύστημα της Euronext για τις κορυφαίες και ταχέως αναπτυσσόμενες εταιρείες τεχνολογίας στην Ευρώπη, και υποστηρίζει περισσότερες από 100 εταιρείες τεχνολογίας μέσα από την πρόσβαση σε ένα ισχυρό δίκτυο επενδυτών, συνεργατών και εξειδικευμένων υπηρεσιών ανάπτυξης. Η είσοδος της Qualco και της Bally’s Intralot αποτελεί αναμφισβήτητα μία μεγάλη επιτυχία για τις δύο εταιρείες και όποιος ξένος επενδυτής, θέλει επενδύσει σε εταιρεία τεχνολογίας του Euronext, θα έχει ως επιλογή και τις δύο εισηγμένες.

Bally’s Intralot: Ισχυρή αύξηση εσόδων και λειτουργικής κερδοφορίας κατέγραψε η Intralot μέσω της Bally’s International Interactive στο πρώτο τρίμηνο του 2026. Τα συνολικά έσοδα του ομίλου διαμορφώθηκαν στα €268,1 εκατ. στο α’ τρίμηνο του 2026. Τα προσαρμοσμένα EBITDA ανήλθαν σε €100,2 εκατ., με το περιθώριο λειτουργικής κερδοφορίας να διαμορφώνεται στο ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο του 37,4%.