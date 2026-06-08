Πλαγίως: Ομήρου Οδύσσεια (revisited)

Μετά την άλωση της Τροίας (μέσω της έμπνευσής του για τον Δούρειο Ίππο), το ταξίδι της επιστροφής στην Ιθάκη, όπως μας το περιγράφει ο Όμηρος, ο Οδυσσέας το ξεκίνησε με 12 πλοία.

Όταν προέκυψε η επιλογή του νησιού των Λωτοφάγων, ο Οδυσσέας άφησε τους συντρόφους του με τα 11 πλοία να δέσουν στο λιμάνι, με τις γνωστές συνέπειες.

Ο ίδιος παρέμεινε «αρόδου» και γλίτωσε.

Στην συνέχεια οι σύντροφοί στο τελευταίο πλοίο, επειδή πεινάγανε, έφαγαν τα ιερά βόδια του Δια, με αποτέλεσμα εκείνος να τους ρίξει ένα κεραυνό και να τους στείλει άπατους. Ο Οδυσσέας γλύτωσε και πάλι γιατί πρόλαβε να κρατηθεί από κάποια ξύλα του ναυαγίου.

Τελικά έφθασε στην Ιθάκη μόνος του.

Εκεί είχε άλλα προβλήματα, με κάτι τύπους που τον είχαν για πεθαμένο και του έτρωγαν την περιουσία. Αλλά αυτοί ήσαν ανοργάνωτοι και με την βοήθεια κάποιων που του είχαν μείνει πιστοί, το ξεπέρασε κι αυτό.