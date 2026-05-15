Πλαγίως: Περί Ντοκιμαντέρ

Το ντοκιμαντέρ των δύο κυριών στο Σκάι μπορεί να προκαλεί διάφορα συναισθήματα.
Όμως, τέσσερα πρόσωπα κλέβουν την παράσταση:
Οι δικοί μας: Οι κύριοι Σταθάκης και Λαφαζάνης.
Οι ξένοι: Οι κύριοι Γιουνκέρ και Ντάισελμπλουμ.
Αλλά σοβαρά τώρα.
Για τους δύο τελευταίους και τον κύριο Ντράγκι, πίσω στο 2015, η στήλη αυτή (με άλλο τίτλο και σε άλλο site) είχε προβλέψει ότι όταν θα μαθαίναμε όλη την ιστορία θα έπρεπε να θυμίθουμε να τους πούμε ένα μεγάλο, ειλικρινές «Ευχαριστώ».
Φωτογραφία: Ο Ολλανδός πολιτικός και επιχειρηματικός, Γερούν Ντάισελμπλουμ