Νέο δρομολόγιο Αθήνα-Dallas Fort Worth από την American Airlines για τη θερινή περίοδο

Η American θα προσφέρει έως και πέντε καθημερινές πτήσεις από την Αθήνα κατά τη θερινή περίοδο.

Η αεροπορική εταιρεία θα αυξήσει τις πτήσεις της κατά 25% σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο. Η American Airlines εγκαινίασε νέο δρομολόγιο από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» (ATH) προς το Dallas Fort Worth International Airport (DFW). Το νέο δρομολόγιο προς το DFW θα ενισχύσει την παρουσία της εταιρείας στην Αθήνα, η οποία φέτος το καλοκαίρι θα περιλαμβάνει έως και 35 πτήσεις εβδομαδιαίως στην περίοδο αιχμής προς πέντε κόμβους στις ΗΠΑ, με καθημερινή σύνδεση προς Charlotte (CLT), Philadelphia (PHL), Chicago (ORD), New York (JFK) και DFW. Το δρομολόγιο θα πραγματοποιείται έως τις 8 Σεπτεμβρίου 2026, με αεροσκάφη Boeing 777-300, χωρητικότητας 304 επιβατών, και Boeing 777-200, χωρητικότητας 273 επιβατών. «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που συνεχίζουμε να ενισχύουμε την παρουσία μας στην Ελλάδα με την έναρξη της νέας σύνδεσης Αθήνα – Dallas Fort Worth», δήλωσε η Sophia Philis Ortiz, VP - Phoenix Operations της American Airlines. «Το νέο αυτό δρομολόγιο συμπληρώνει την υφιστάμενη δραστηριότητά μας στην Αθήνα και διευρύνει τη συνδεσιμότητα με τον μεγαλύτερο κόμβο μας. Ως Αμερικανίδα πρώτης γενιάς, με στενούς οικογενειακούς δεσμούς με την Ελλάδα, είμαι ιδιαίτερα υπερήφανη που εκπροσωπώ την American Airlines στη σημερινή πρώτη πτήση». «Η έναρξη της νέας σύνδεσης μεταξύ της Αθήνας και του Ντάλας αποτελεί μια εξαιρετικά σημαντική εξέλιξη που ενισχύει ακόμη περισσότερο τη διασυνδεσιμότητα της Αθήνας με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής!», δήλωσε η Ιωάννα Παπαδοπούλου, Διευθύντρια Επικοινωνίας & Μάρκετινγκ του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών. «Μαζί με τα επιτυχημένα εποχικά δρομολόγια από/προς τη Σάρλοτ, τη Νέα Υόρκη/JFK, το Σικάγο και τη Φιλαδέλφεια, η νέα σύνδεση με το Dallas προσφέρει στους ταξιδιώτες επιπλέον επιλογές με το κορυφαίο προϊόν της American Airlines. Η αγορά των Η.Π.Α. συνεχίζει να επιδεικνύει εντυπωσιακή ανάπτυξη στην Αθήνα, παραμένοντας σταθερά στην πρώτη θέση μεταξύ των πιο σημαντικών και δημοφιλών αγορών μας. Θα θέλαμε να ευχηθούμε στον αεροπορικό συνεργάτη μας μια εξαιρετικά επιτυχημένη θερινή σεζόν και να επιβεβαιώσουμε την ακλόνητη δέσμευσή μας για την υποστήριξη των αναπτυξιακών σχεδίων της American Airlines από και προς την Αθήνα». Με το νέο αυτό δρομολόγιο, η εταιρεία θα αυξήσει τις πτήσεις της στην Αθήνα κατά 25% και τη διαθέσιμη χωρητικότητα θέσεων κατά 30%, σε σύγκριση με τη θερινή περίοδο του 2025. DFW-ATH πρόγραμμα* Δρομολόγιο Διάρκεια Ώρες Αναχ. Ώρες Αφ. Αεροσκάφη DFW ATH Μάιος 21 – Σεπτ. 8, 2026 3:40 μ.μ. 11:45 π.μ.** Boeing 777-300 / Boeing 777-200 ATH DFW 2:00 μ.μ. 6:55 μ.μ. *Τοπική ώρα **Άφιξη την επόμενη ημέρα Σύνδεση με τον κόμβο μας στο Dallas Fort Worth Το Dallas Fort Worth International Airport (DFW) αποτελεί τον μεγαλύτερο κόμβο της American Airlines, από τον οποίο η εταιρεία θα πραγματοποιεί το καλοκαίρι περισσότερες από 930 αναχωρήσεις ημερησίως στην περίοδο αιχμής, προς περισσότερους από 230 προορισμούς και 30 χώρες. Σχετικά με την American Airlines Group (NASDAQ: AAL) Η American Airlines είναι μια κορυφαία παγκόσμια αεροπορική εταιρεία, που συνδέει τις ΗΠΑ με τον υπόλοιπο κόσμο. Με ιστορία που ξεκινά από μια αεροπορική εταιρεία μεταφοράς ταχυδρομείου στις Μεσοδυτικές Ηνωμένες Πολιτείες το 1926, η American πραγματοποιεί σήμερα περισσότερες από 6.000 καθημερινές πτήσεις προς περισσότερους από 350 προορισμούς σε περισσότερες από 60 χώρες και εξυπηρετεί πάνω από 200 εκατομμύρια πελάτες ετησίως. Με τη δύναμη μιας υπερήφανης και ταλαντούχας ομάδας 130.000 επαγγελματιών της αεροπορίας, οι άνθρωποι της American υπηρετούν καθημερινά τον σκοπό της εταιρείας: να φροντίζουν τους ανθρώπους στο ταξίδι της ζωής τους. Η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία στον κόσμο γιορτάζει με υπερηφάνεια τα 100 χρόνια της το 2026, ένα ορόσημο που αντανακλά έναν αιώνα καινοτομίας και το πνεύμα Forever Forward℠, που άλλαξε τον κλάδο και τον κόσμο. Η American εισήγαγε την πρώτη προγραμματισμένη υπηρεσία αεροπορικής μεταφοράς εμπορευμάτων, το πρώτο airport lounge και το πρώτο πρόγραμμα επιβράβευσης αεροπορικής εταιρείας, ενώ συνεχίζει και σήμερα να επαναπροσδιορίζει την εμπειρία του πελάτη. Η εταιρεία είναι επίσης ιδρυτικό μέλος της συμμαχίας oneworld, τα μέλη της οποίας εξυπηρετούν περισσότερους από 900 προορισμούς σε όλο τον κόσμο. Ενημερωθείτε για τα νέα της American στο news.aa.com και στο @AmericanAir