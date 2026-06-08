Η Carglass® υποδέχθηκε μαθητές του Εργαστηρίου Ειδικής Αγωγής ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ σε δράση Job Shadow

Μία ξεχωριστή πρωτοβουλία με επίκεντρο τη συμπερίληψη και την ισότιμη πρόσβαση στην εργασία πραγματοποίησε η Carglass®, φιλοξενώντας μαθητές του Εργαστηρίου Ειδικής Αγωγής ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Διανομής της εταιρείας στη Μάνδρα Αττικής.

Η δράση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο προγράμματος Job Shadow και έδωσε στους μαθητές την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά το εργασιακό περιβάλλον μιας σύγχρονης επιχείρησης, να παρακολουθήσουν τη λειτουργία του Κέντρου Διανομής και να αποκτήσουν βιωματική εμπειρία μέσα από την επαφή τους με τις ομάδες της εταιρείας και την καθημερινή τους δραστηριότητα.

Το Εργαστήριο Ειδικής Αγωγής ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ αποτελεί έναν οργανισμό με πολυετή προσφορά στην εκπαίδευση και υποστήριξη ατόμων με νοητική αναπηρία και αυτισμό, προετοιμάζοντάς τα για την κοινωνική και επαγγελματική τους ένταξη. Μέσα από τη συνεργασία αυτή, οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε απλές δραστηριότητες της αποθήκης, να αλληλεπιδράσουν με τους εργαζομένους της Carglass® και να γνωρίσουν στην πράξη πτυχές του επαγγελματικού κόσμου.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μέρος της διαρκούς δέσμευσης της Carglass® για την προώθηση της διαφορετικότητας, της ισότητας και της συμπερίληψης, δημιουργώντας ευκαιρίες ουσιαστικής σύνδεσης με την κοινωνία και συμβάλλοντας στην ενδυνάμωση νέων ανθρώπων που κάνουν τα πρώτα τους βήματα προς την αγορά εργασίας. Η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο ενεργειών της εταιρείας για τη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος που σέβεται και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.

Οι εργαζόμενοι της εταιρείας υποδέχθηκαν με ιδιαίτερη χαρά τους μαθητές και τους συνοδούς τους, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας θετικής και εποικοδομητικής εμπειρίας για όλους τους συμμετέχοντες.

Η Carglass® συνεχίζει να επενδύει σε δράσεις που προάγουν τον σεβασμό στη διαφορετικότητα και ενισχύουν τη δημιουργία ενός εργασιακού και κοινωνικού περιβάλλοντος, όπου όλοι έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και να συμμετέχουν ισότιμα. Στο πλαίσιο αυτής της δέσμευσης, η εταιρεία έχει υπογράψει και ανανεώνει σταθερά τη συμμετοχή της στη Χάρτα Διαφορετικότητας (Diversity Charter Greece), επιβεβαιώνοντας έμπρακτα την προσήλωσή της στις αρχές της ισότητας, της συμπερίληψης και του σεβασμού στη διαφορετικότητα, τόσο στον χώρο εργασίας όσο και στην κοινωνία συνολικά.