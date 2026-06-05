Συνεχίζεται η άνοδος των luxury αυτοκινήτων στην Ελλάδα: Τι προσέχουμε στην ασφάλισή τους

Συνεχίζεται και το 2026 η ανοδική πορεία της αγοράς των luxury αυτοκινήτων στην Ελλάδα, κάτι που αποδεικνύει ότι ακόμα και σε περιόδους μεγάλης ακρίβειας όπως η σημερινή τα premium προϊόντα που απευθύνονται στα πολύ «παχιά» πορτοφόλια όχι μόνο δεν επηρεάζονται, αλλά τελικά σημειώνουν και αύξηση πωλήσεων.

Τέτοια προϊόντα είναι αναμφίβολα και τα αυτοκίνητα μάρκας Porsche που έχουν αποδείξει εδώ και πολλά χρόνια ότι έχουν μία ιδιαίτερα θέση στην «καρδιά» των Ελλήνων «οπαδών» της αυτοκίνησης, ενώ θετική πορεία έχουν και γνωστές πολυτελείς φίρμες όπως είναι οι Mercedes, BMW και AUDI.

Όπως ανέφερε χτες ο επικεφαλής της Μοτοδυναμικής, της εταιρείας δηλαδή που αντιπροσωπεύει την Porsche στη χώρα μας, Πάρης Κυριακόπουλος, ο γερμανικός κατασκευαστής πούλησε το 2025, 336 νέα αυτοκίνητα στην ελληνική αγορά, μία επίδοση που του έδωσε μερίδιο 8,4% της συγκεκριμένης κατηγορίας Ι.Χ. για την περυσινή χρονιά.

Αυτό σημαίνει ότι μέσα στη διάρκεια του προηγούμενου έτους πουλήθηκαν στη χώρα περίπου 4.000 οχήματα πολυτελείας που αφορούν σε μάρκες όπως Porsche, Ferrari, Lamborgini, Jaguar, Rolls Royce, Maserati και άλλες.

Και όπως προέβλεψε ο Πάρης Κυριακόπουλος, η πορεία της συγκεκριμένης κατηγορίας αυτοκινήτων αναμένεται να αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο το 2026 αλλά και τα επόμενα χρόνια στην Ελλάδα, καθώς η διείσδυση τους στην εγχώρια αγορά είναι πολύ χαμηλή σε σχέση με τον μέσο όρο της Ε.Ε. Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ στην Ευρώπη το μερίδιο luxury cars βρίσκεται στα επίπεδα του 10%, ο επικεφαλής της «Μοτοδυναμική» έθεσε ως στόχο για την Ελληνική αγορά το 4%.

Τα προγράμματα ασφάλισης

Η ασφάλιση των πολυτελών αυτοκινήτων (luxury cars) απαιτεί προγράμματα Μικτής Ασφάλισης (Full Comprehensive) με υψηλά όρια αποζημίωσης, καθώς το κόστος ανταλλακτικών και επισκευής είναι εξαιρετικά υψηλό.

Τα συμβόλαια προσαρμόζονται βάσει της αξίας του οχήματος και περιλαμβάνουν εξειδικευμένες καλύψεις.

Βασικές Καλύψεις

Ίδιες Ζημίες (Μικτή): Καλύπτει το κόστος επισκευής του ίδιου του αυτοκινήτου σας σε περίπτωση ατυχήματος, ακόμα και αν υπαίτιος είστε εσείς.

Πυρκαγιά & Κλοπή: Απαραίτητη κάλυψη για την ολική ή μερική απώλεια του οχήματος, με αποζημίωση που φτάνει την εμπορική του αξία.

Κακόβουλες Ενέργειες: Προστασία από βανδαλισμούς που ενδέχονται να στοχεύσουν ένα ακριβό αυτοκίνητο.

Θραύση Κρυστάλλων: Καλύπτει ζημιές σε παρμπρίζ και παράθυρα, τα οποία έχουν πολλαπλάσιο κόστος στα πολυτελή μοντέλα.

Οδική Βοήθεια & Φροντίδα Ατυχήματος: Υποστήριξη υψηλού επιπέδου, συχνά με παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης ίδιας κατηγορίας.

Τιμολογιακοί Παράγοντες

Το κόστος ασφάλισης εξαρτάται από:

Αξία Οχήματος: Όσο υψηλότερη η τιμή αγοράς και τα έξοδα ανταλλακτικών, τόσο μεγαλύτερο το ασφάλιστρο.

Ιπποδύναμη: Τα supercars ή οχήματα επιδόσεων έχουν υψηλότερο συντελεστή επικινδυνότητας.

Ιστορικό Οδηγού & Ηλικία: Το προφίλ του οδηγού και τυχόν ατυχήματα στο παρελθόν επηρεάζουν σημαντικά το τελικό ποσό.Μέτρα Ασφαλείας: Η στάθμευση σε κλειστό ιδιωτικό χώρο και τα αντικλεπτικά συστήματα μειώνουν το κόστος.