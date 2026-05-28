Περνάω με πράσινο αλλά μπλοκάρω τη διασταύρωση - Είμαι νόμιμος; Και αν γίνει ατύχημα ποιος φταίει;

Λίγα μέρη στον κόσμο μπορούν να θεωρηθούν περισσότερο προβληματικά σε ότι αφορά την καθημερινή κίνηση με αυτοκίνητο ή κάποιο άλλο όχημα από την Αθήνα.

Η εφιαλτική καθημερινότητα που όλοι, λίγο πολύ, βιώνουμε αν χρειαστεί να μετακινηθούμε με το όχημα μας ειδικά σε ώρες αιχμής στην ελληνική Πρωτεύουσα δύσκολα μπορεί να συγκριθεί με κάποια άλλη δυσάρεστη εμπειρία που έχει να κάνει με κάτι που θα έπρεπε να γίνεται χωρίς να επιβαρύνει την ψυχολογική κατάσταση των οδηγών απλά για να πάνε στη…δουλειά τους.

Μία από τις ιδιαίτερα εκνευριστικές καταστάσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν οι οδηγοί κυκλοφορώντας με το αυτοκίνητο τους στην Αθήνα είναι όταν ενώ έχουν πράσινο φανάρι πολλές φορές η ουρά μπροστά τους δεν τους αφήνει να περάσουν τη διασταύρωση και βρίσκονται στο εξής δίλημμα: Να περάσουν ή θα τους προλάβει το πράσινο από την άλλη πλευρά και θα εγκλωβιστούν στη μέση της διασταύρωσης διακόπτοντας την κυκλοφορία; Αν όμως τα αυτοκίνητα μπροστά είναι κολλημένα και δεν περάσουν μήπως θα μείνουν στο φανάρι αυτό… αιωνίως έχοντας ταυτόχρονα να διαχειριστούν και την οργή των από πίσω που κορνάρουν μανιωδώς για να περάσουν και αυτοί;

Και αν περάσουν και τελικά μπλοκάρουν τους απέναντι είναι παράνομοι ή όχι, καθώς περάσαν με πράσινο και όχι κόκκινο φανάρι;

Η βασική λογική του νόμου είναι πολύ πιο απλή απ’ όσο νομίζουν αρκετοί οδηγοί: δεν επιτρέπεται να εισέλθεις σε διασταύρωση αν δεν υπάρχει διαθέσιμος χώρος για να την εγκαταλείψεις. Δηλαδή ακόμη κι αν έχεις πράσινο φανάρι, ακόμη κι αν κινείσαι κανονικά και ακόμη κι αν πίσω σου έχουν ήδη αρχίσει οι κόρνες, θεωρητικά οφείλεις να περιμένεις πριν τη γραμμή stop αν βλέπεις ότι μπροστά η ουρά έχει σταματήσει.

Δηλαδή το γεγονός ότι μπήκες με πράσινο δεν σημαίνει ότι είσαι αυτόματα καλυμμένος. Αν τελικά ακινητοποιηθείς μέσα στη διασταύρωση και εμποδίζεις την κάθετη κυκλοφορία, μπορεί να θεωρηθεί ότι παρακωλύεις την κυκλοφορία και παραβιάζεις τις υποχρεώσεις κίνησης μέσα σε κόμβο ή διασταύρωση. Στην πράξη βέβαια, στην Ελλάδα η συγκεκριμένη παράβαση σπάνια βεβαιώνεται συστηματικά, εκτός αν υπάρχει τροχονόμος ή δημιουργηθεί σοβαρό κυκλοφοριακό πρόβλημα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είναι νόμιμο. Και το σημαντικότερο δεν είναι καν το πρόστιμο. Είναι το τι συμβαίνει αν εξαιτίας αυτής της συμπεριφοράς προκύψει ατύχημα.

Τι γίνεται αν προκληθεί ατύχημα

Σε μια τέτοια περίπτωση, ο οδηγός που έχει μπλοκάρει τη διασταύρωση μπορεί να θεωρηθεί υπαίτιος ή συνυπαίτιος, καθώς ουσιαστικά παρεμπόδισε αντικανονικά την κυκλοφορία και δημιούργησε μια επικίνδυνη κατάσταση μέσα στον κόμβο. Και εκεί οι συνέπειες δεν περιορίζονται απαραίτητα σε ένα απλό πρόστιμο. Ανάλογα με τη σοβαρότητα του περιστατικού, μπορεί να υπάρξουν διοικητικές κυρώσεις, αστικές ευθύνες για αποζημιώσεις ή ακόμη και ποινικές συνέπειες σε περίπτωση σοβαρού τραυματισμού. Και κάπως έτσι, αυτό που αρχικά μοιάζει με ένα «μπήκα λίγο γιατί κινούνταν η ουρά» αποκτά τελείως διαφορετική βαρύτητα όταν εξεταστεί μετά από ένα τροχαίο.