Γιατί οι πελάτες σας να βάλουν ένα GPS Tracker στο όχημά τους;

Η προστασία ενάντια στην κλοπή για ένα όχημα δεν είναι πια μόνο θέμα συναγερμού και λοιπών αντικλεπτικών μέσων. Σε μια εποχή όπου τα οχήματα γίνονται ακριβότερα, πιο συνδεδεμένα και πιο ευάλωτα, ο ασφαλιστής μπορεί να βοηθήσει τον πελάτη του να σκεφτεί προληπτικά.

Για πολλά χρόνια, ο οδηγός σκεφτόταν την ασφάλιση κυρίως ως λύση μετά το πρόβλημα. Αν συμβεί ατύχημα, αν υπάρξει ζημιά, αν κλαπεί το όχημα, τότε ενεργοποιείται το ασφαλιστήριο και η λύση θα βρεθεί. Όμως η σύγχρονη πραγματικότητα της αυτοκίνησης αρχίζει να μετακινεί το ενδιαφέρον από την αποζημίωση στην πρόληψη. Ένα GPS tracker δεν αντικαθιστά την ασφάλιση και δεν κάνει ένα αυτοκίνητο «άτρωτο». Μπορεί όμως να προσθέσει ένα κρίσιμο επίπεδο προστασίας, ειδικά σε μια εποχή όπου οι κλοπές οχημάτων δεν θυμίζουν πια τις παλιές, απλές διαρρήξεις. Τα οργανωμένα κυκλώματα λειτουργούν ταχύτερα, αξιοποιούν τεχνολογία και συχνά μετακινούν τα οχήματα πολύ γρήγορα εκτός περιοχής ή ακόμη και εκτός χώρας.

Η INTERPOL επισημαίνει ότι τα κλεμμένα οχήματα συχνά διακινούνται διασυνοριακά, ενώ η διεθνής βάση της για κλεμμένα οχήματα περιλαμβάνει πάνω από 12 εκατομμύρια εγγραφές. Το 2023, περίπου 226.000 κλεμμένα οχήματα εντοπίστηκαν χάρη σε αυτή τη βάση δεδομένων. Αυτό δείχνει πόσο διεθνές έχει γίνει το φαινόμενο και γιατί ο χρόνος αντίδρασης παίζει καθοριστικό ρόλο.

Γιατί το GPS tracker έχει πρακτική αξία

Η βασική αξία ενός tracker είναι απλή: βοηθά στον εντοπισμό του οχήματος σε περίπτωση κλοπής. Όσο πιο γρήγορα γνωρίζει ο ιδιοκτήτης την πιθανή θέση του αυτοκινήτου, τόσο μεγαλύτερη είναι η δυνατότητα να κινητοποιηθούν οι αρμόδιες αρχές και να περιοριστεί η ζημιά.

Για τον ιδιώτη οδηγό, αυτό σημαίνει μεγαλύτερη αίσθηση ελέγχου, ενώ για τον επαγγελματία ή την επιχείρηση με στόλο, σημαίνει κάτι ακόμη πιο σημαντικό: λιγότερο χρόνο ακινησίας, καλύτερη εποπτεία περιουσίας και δυνατότητα άμεσης αντίδρασης όταν ένα όχημα κινείται εκτός προβλεπόμενης διαδρομής ή ωραρίου.

Ειδικά σε εταιρικά οχήματα, οχήματα διανομής ή αυτοκίνητα υψηλής αξίας, το GPS tracker δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως περιττό gadget, αλλά ως εργαλείο διαχείρισης κινδύνου.

Ο ασφαλιστής ως σύμβουλος πρόληψης

Εδώ ακριβώς μπορεί να κάνει τη διαφορά ο ασφαλιστής. Όχι ως πωλητής μιας συσκευής, αλλά ως άνθρωπος που βοηθά τον πελάτη να δει πιο ώριμα τον κίνδυνο. Σε μια ανανέωση συμβολαίου ή σε μια συζήτηση για κάλυψη κλοπής, ο ασφαλιστής μπορεί να ανοίξει μια απλή αλλά ουσιαστική συζήτηση: πού σταθμεύει συνήθως το όχημα, αν διαθέτει εργοστασιακό σύστημα εντοπισμού, αν χρησιμοποιείται επαγγελματικά, αν μεταφέρει εργαλεία ή εμπορεύματα, αν κινείται σε περιοχές αυξημένου κινδύνου.

Αυτή η συζήτηση χτίζει εμπιστοσύνη και ο πελάτης αντιλαμβάνεται ότι ο ασφαλιστής δεν ενδιαφέρεται μόνο για την είσπραξη του ασφαλίστρου, αλλά για την πραγματική προστασία της περιουσίας του.

Προσοχή στα προσωπικά δεδομένα

Υπάρχει όμως και η άλλη πλευρά. Το GPS tracker συλλέγει δεδομένα τοποθεσίας και κίνησης, άρα αγγίζει άμεσα ζητήματα προσωπικών δεδομένων. Στα ιδιωτικά οχήματα, ο χρήστης πρέπει να γνωρίζει τι καταγράφεται, πού αποθηκεύεται και ποιος έχει πρόσβαση.

Στα εταιρικά οχήματα, το ζήτημα γίνεται ακόμη πιο ευαίσθητο. Οι αρχές προστασίας δεδομένων στην Ευρώπη αντιμετωπίζουν την παρακολούθηση οχημάτων εργαζομένων ως πρακτική που μπορεί να επηρεάσει σοβαρά την ιδιωτικότητά τους. Η Ιρλανδική Αρχή Προστασίας Δεδομένων, για παράδειγμα, αναφέρει ότι η παρακολούθηση εταιρικών οχημάτων ενέχει υψηλό κίνδυνο για τα δικαιώματα ιδιωτικότητας των εργαζομένων, άρα απαιτεί σαφή σκοπό, αναλογικότητα και ενημέρωση. Αυτό δεν σημαίνει ότι η χρήση GPS tracker απαγορεύεται, αλλά πως η χρήση του πρέπει να γίνεται σωστά. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων έχει αναγνωρίσει ότι η προστασία περιουσίας μπορεί να αποτελεί έννομο συμφέρον για χρήση GPS tracking, υπό την προϋπόθεση ότι το μέτρο είναι αναλογικό και δεν ξεπερνά τον σκοπό για τον οποίο εφαρμόζεται.

Δεν είναι όλα τα trackers ίδια

Ο ασφαλιστής καλό είναι να υπενθυμίζει στον πελάτη ότι η επιλογή συσκευής δεν πρέπει να γίνεται μόνο με βάση την τιμή. Ένα αξιόπιστο GPS tracker πρέπει να έχει ασφαλή εφαρμογή, σωστή υποστήριξη, ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο και προστασία των δεδομένων. Ιδιαίτερη σημασία έχει και το πώς λειτουργεί σε περίπτωση αποσύνδεσης μπαταρίας ή απόπειρας αφαίρεσης.

Για εταιρικούς πελάτες, χρειάζεται ακόμη μεγαλύτερη προσοχή: ποιος βλέπει τα δεδομένα, για πόσο καιρό διατηρούνται, αν υπάρχει πολιτική χρήσης και αν οι οδηγοί έχουν ενημερωθεί με σαφήνεια.

Μικρή συσκευή, αλλά σημαντικής αξίας!

Το GPS tracker δεν είναι πανάκεια. Δεν σταματά από μόνο του την κλοπή και δεν υποκαθιστά την ασφαλιστική κάλυψη, αλλά μπορεί να μειώσει σημαντικά τον χρόνο αντίδρασης, να αυξήσει τις πιθανότητες εντοπισμού και να ενισχύσει τη συνολική στρατηγική πρόληψης.