Ο Lamine Yamal στη Ζάκυνθο – Το ultra luxury resort που επέλεξε για τις διακοπές του

Ο απόλυτος football wonderkid της Ευρώπης, ο Lamine Yamal, βρίσκεται αυτές τις ημέρες στην Ελλάδα για καλοκαιρινές διακοπές, επιλέγοντας τη Ζάκυνθο και ένα από τα πιο exclusive resorts της Μεσογείου για να χαλαρώσει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ο νεαρός super star της FC Barcelona, που στα 17 του θεωρείται ήδη το μεγαλύτερο next big thing του παγκόσμιου ποδοσφαίρου αλλά και ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους ποδοσφαιριστές της γενιάς του, ταξίδεψε στο Ιόνιο μαζί με τη σύντροφό του, επιλέγοντας την ελληνική φιλοξενία και την απόλυτη ιδιωτικότητα.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες, το ζευγάρι διαμένει στο υπερπολυτελές Porto Zante Villas & Spa, το ultra private resort που εδώ και χρόνια αποτελεί αγαπημένο καταφύγιο διεθνών celebrities, επιχειρηματιών, stars του Hollywood αλλά και κορυφαίων αθλητών που θέλουν να απολαμβάνουν διακοπές μακριά από αδιάκριτα βλέμματα.













Το resort είναι γνωστό για τις ιδιωτικές βίλες πάνω στη θάλασσα, τις infinity pools, το προσωπικό service υψηλών προδιαγραφών και κυρίως για τη διακριτικότητα που προσφέρει στους VIP επισκέπτες του. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι πριν από λίγα χρόνια είχε επιλέξει το ίδιο resort και ο Mohamed Salah για τις δικές του καλοκαιρινές αποδράσεις.









Την αποκάλυψη για τη location του Yamal φαίνεται πως έκανε – χωρίς να το καταλάβει – η σύντροφός του, η οποία ανέβασε stories και φωτογραφίες στο Instagram, με αρκετούς followers να αναγνωρίζουν αμέσως τα χαρακτηριστικά spots και τις πολυτελείς βίλες του Porto Zante.





















Ο Lamine Yamal ζει μία ασύλληπτη ποδοσφαιρική απογείωση. Θεωρείται ήδη το «χρυσό παιδί» της Μπαρτσελόνα, ενώ τα διεθνή media αναφέρουν ότι το νέο του συμβόλαιο φτάνει περίπου τα 16 εκατομμύρια ευρώ μικτά ετησίως, με τις συνολικές απολαβές του από bonus και χορηγίες να εκτοξεύονται ακόμη περισσότερο.

Παράλληλα, η ποδοσφαιρική αγορά αντιμετωπίζει πλέον τον Yamal ως ένα από τα ακριβότερα «assets» του παγκόσμιου αθλητισμού, με τη ρήτρα αποδέσμευσής του να αγγίζει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα.

Αν και δεν έχει γίνει γνωστό αν ο ίδιος έχει ασφαλίσει κάποιο μέρος του σώματός του, στον κόσμο του ποδοσφαίρου αυτό θεωρείται σχεδόν… κανόνας για τους super stars. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα είναι ο David Beckham, ο οποίος είχε ασφαλίσει τα πόδια του για περίπου 100 εκατομμύρια λίρες, σε ένα από τα μεγαλύτερα ασφαλιστήρια συμβόλαια στην ιστορία του αθλητισμού.

Ανάλογη κίνηση είχε γίνει και για τον Cristiano Ronaldo, όταν η Real Madrid φέρεται να είχε ασφαλίσει τα πόδια του για ποσά που ξεπερνούσαν τα 100 εκατομμύρια ευρώ, προστατεύοντας έτσι μία από τις πιο ακριβές «επενδύσεις» του παγκόσμιου football industry.

Και μπορεί ο Yamal να βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο του παγκόσμιου football hype, όμως για το φετινό καλοκαίρι φαίνεται πως επέλεξε κάτι πολύ συγκεκριμένο: ελληνικό ήλιο, απόλυτη πολυτέλεια και… privacy στη Ζάκυνθο.