Ασφαλιστικέ Διαμεσολαβητή θυμήσου πως η πιο υποτιμημένη αγορά είναι η ίδια σου η γειτονιά!

Κάθε γειτονιά είναι ένα δίκτυο ανθρώπων με πραγματικές ασφαλιστικές ανάγκες.

Η προσωπική γνωριμία και η ανθρώπινη επαφή προηγούνται πάντα της επαγγελματικής πρότασης.

Όμως όταν επενδύεις πρώτα στις σχέσεις, οι συνεργασίες έρχονται πιο φυσικά και με μεγαλύτερη διάρκεια.

Μερικές φορές οι καλύτερες επαγγελματικές ευκαιρίες βρίσκονται κυριολεκτικά δίπλα μας.

Η γνωριμία με τους ανθρώπους της γειτονιάς, μέσα από μια απλή πρόσκληση για καφέ ή μια φιλική συζήτηση, χτίζει εμπιστοσύνη και ανοίγει τον δρόμο για μελλοντικές συνεργασίες.

Δεν ξεκινάμε για να πουλήσουμε· ξεκινάμε για να γνωριστούμε.

Μην υποτιμάτε τη δύναμη της γειτονιάς σας.

Οι καθημερινές γνωριμίες μπορούν να εξελιχθούν σε ουσιαστικές επαγγελματικές σχέσεις.

Ένας καφές, μια συζήτηση και γνήσιο ενδιαφέρον αρκούν πολλές φορές για να δημιουργηθούν ευκαιρίες που δεν θα βρίσκατε ποτέ με μια «ψυχρή» προσέγγιση.