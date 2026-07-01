Τι ευθύνη φέρνει για την κατάρρευση κτιρίου ο ιδιοκτήτης - κύριος του έργου - και πώς ασφαλίζεται;

Με αφορμή την κατάρρευση κτιρίου στα Πετράλωνα και τις ευθύνες που φέρεται να έχουν οι άνθρωποι που εκτελούσαν εργασίες σε διπλανό υπό ανέγερση κτίριο, ας δούμε τι ευθύνη έχει ο ιδιοκτήτης του κτιρίου ή του οικοπέδου.

Στην ανέγερση μιας οικοδομής, κύριος του έργου είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει την κυριότητα του ακινήτου (του οικοπέδου) στο οποίο πραγματοποιείται η κατασκευή, ή εκείνος για λογαριασμό του οποίου εκτελείται το έργο.

Στην περίπτωση που υπάρχει ανέγερση με Αυτεπιστασία, ο ίδιος ο ιδιοκτήτης (κύριος του έργου) αναλαμβάνει την ευθύνη της κατασκευής χωρίς τη μεσολάβηση γενικού εργολάβου.

Όταν γίνεται ανέγερση με Εργολάβο (Σύμβαση Έργου) ο ιδιοκτήτης αναθέτει την κατασκευή σε έναν γενικό εργολάβο μέσω εργολαβικού συμβολαίου.

Αν ο κύριος του έργου προσλάβει εργολάβο, θεωρείται «προστήσας» και ο εργολάβος «προστηθείς».

Ωστόσο υπάρχει η Ευθύνη του προστήσαντος (ΑΚ 922) σύμφωνα με την οποία ο κύριος του έργου ευθύνεται για τις ζημιές που προκαλεί ο εργολάβος ή οι εργάτες σε τρίτους (π.χ. ζημιά σε διπλανό κτίριο, τραυματισμός περαστικού).

Ο κύριος του έργου απαλλάσσεται μόνο αν αποδείξει ότι δεν διατήρησε τη διεύθυνση και την επίβλεψη του έργου, και ότι επέλεξε έναν έμπειρο και κατάλληλο εργολάβο.

Ένα συμβόλαιο CAR (Contractors’ All Risks) καλύπτει ζημιές στο ίδιο το έργο (πολυκατοικία υπό κατασκευή), ζημιές σε τρίτους από το εργοτάξιο και ατυχήματα έργου.

Ποιοι καλύπτονται με αυτό το συμβόλαιο; Ο ιδιοκτήτης - κύριος του έργου, ο εργολάβος, οι υπεργολάβοι και σε ορισμένες περιπτώσεις μελετητές ή επιβλέποντες.

Το σημαντικό όμως είναι πως δεν καλύπτονται πάντα αυτόματα όλοι, θα πρέπει να αναφέρονται για να περιλαμβάνονται συμβατικά.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής θα πρέπει να σχεδιάσει σωστά και ολοκληρωμένα το συμβόλαιο, αποδεικνύοντας την υπεραξία του και προστατεύοντας όλους τους εμπλεκόμενους.