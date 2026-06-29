Πως καλύπτεται η μείωση εσόδων από φωτοβολταϊκά, στην επιχειρηματική ασφάλιση;

Ίσως δεν είναι τόσο γνωστό αλλά σε αρκετά συμβόλαια επιχειρηματικών ασφαλίσεων υπάρχει πρόβλεψη για την «απώλεια εσόδων από φωτοβολταϊκή εγκατάσταση συνεπεία ζημιάς».

Την κάλυψη την συναντάμε με τον όρο: «επακόλουθο ζημίας - έσοδα απο φωτοβολταϊκή εγκατάσταση».

Για να μην υπάρξει σύγχυση, διευκρινίζουμε ότι η συγκεκριμένη κάλυψη, προστατεύει την επιχείρηση έναντι της απώλειας εσόδων που έχει από τα τοποθετημένα φωτοβολταϊκά και όχι το ίδιο το περιουσιακό στοιχείο των φωτοβολταϊκών.

Η ασφάλιση περιορίζεται σε απώλεια Εσόδων οφειλόμενη σε μείωση των εσόδων.

Το πληρωτέο ως αποζημίωση ποσό θα είναι αυτό κατά το οποίο τα έσοδα, κατά τη διάρκεια της περιόδου αποζημίωσης, υπολείπονται των συνήθων εσόδων ως συνέπεια της επελθούσης ζημιάς.

Η αποζημίωση δίνεται βάσει της υπολογισμένης ετήσιας απόδοσής της σε KWh, (λαμβάνοντας υπόψη και την αναμενόμενη μείωση της απόδοσής της λόγω παλαιότητας ή φθοράς), με τη συμφωνημένη τιμή ανά KWh, η οποία αναγράφεται στη σύμβαση του ασφαλιζόμενου ιδιοκτήτη της εγκατάστασης με τη ΔΕΗ.

Δεδομένου ότι πολλές επιχειρήσεις έχουν τέτοιες συμφωνίες με τη ΔΕΗ διότι το κόστος ενέργειας τα τελευταία χρόνια έχει πλήξει την επιχειρηματικότητα, καλό είναι να ρωτάμε τον ιδιοκτήτη αν έχει μια τέτοια συμφωνία και μια τέτοια εγκατάσταση.

Φυσικά για την κάλυψη όπως και για όλες τις άλλες υπάρχουν όροι και προϋποθέσεις.

Ο λόγος που αναφέρουμε αυτή την κάλυψη είναι γιατί είναι εμφανές ότι σε μια επιχείρηση υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες για πολλά συμβόλαια, διαφοροποιημένες καλύψεις και συνολικό ασφαλιστικό σχεδιασμό.

Αλλά κάνουμε ανάλυση αναγκών στην επιχείρηση, ή μήπως πάμε με μια προκατασκευασμένη πρόταση και ότι προκύψει;