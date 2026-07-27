Deepfake και ασφαλιστική απάτη

Η τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί νέες δυνατότητες, αλλά και νέες μορφές εξαπάτησης στις ασφαλιστικές απαιτήσεις. Είναι έτοιμη η αγορά να τις αντιμετωπίσει;

Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει ταχύτατα τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο ασφαλιστικός κλάδος, επιταχύνοντας την εξυπηρέτηση, βελτιώνοντας την εκτίμηση ζημιών, αυτοματοποιώντας διαδικασίες και φυσικά βοηθώντας τις ασφαλιστικές εταιρείες να λαμβάνουν πιο γρήγορες και τεκμηριωμένες αποφάσεις. Όμως την ίδια στιγμή, η ίδια τεχνολογία δημιουργεί και μια νέα γενιά ασφαλιστικών κινδύνων.

Οι εικόνες, τα βίντεο και οι ηχητικές καταγραφές που μέχρι σήμερα θεωρούνταν ισχυρά αποδεικτικά στοιχεία μπορούν πλέον να δημιουργηθούν ή να αλλοιωθούν με τέτοιο τρόπο, ώστε να μοιάζουν απολύτως αληθινά. Τα λεγόμενα deepfakes παύουν να αποτελούν αποκλειστικά εργαλείο παραπληροφόρησης και αρχίζουν να απασχολούν σοβαρά και την ασφαλιστική αγορά.

Όταν η εικόνα δεν αποτελεί πλέον απόδειξη

Μέχρι σήμερα, η φωτογραφία ενός κατεστραμμένου προφυλακτήρα ή το βίντεο από μια κάμερα ασφαλείας αποτελούσαν βασικά στοιχεία για την αξιολόγηση μιας ζημιάς.

Με τα σύγχρονα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, όμως, η δημιουργία μιας εικόνας που εμφανίζει ανύπαρκτες ζημιές ή η αλλοίωση πραγματικών φωτογραφιών μπορεί να γίνει μέσα σε λίγα λεπτά, ακόμη και από χρήστες χωρίς ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις.

Αντίστοιχα, ένα ηχητικό μήνυμα ή ακόμη και μια τηλεφωνική συνομιλία μπορούν να αναπαραχθούν με συνθετική φωνή που προσομοιάζει σχεδόν απόλυτα τη φωνή ενός πραγματικού προσώπου.

Το αποτέλεσμα; Το οπτικό και ηχητικό υλικό δεν μπορεί πλέον να αντιμετωπίζεται αυτόματα ως αδιαμφισβήτητο αποδεικτικό στοιχείο.

Η νέα μορφή ασφαλιστικής απάτης

Η ασφαλιστική απάτη δεν είναι νέο φαινόμενο, μιας και οι ψευδείς δηλώσεις ζημιών, οι υπερτιμολογήσεις επισκευών και τα εικονικά περιστατικά απασχολούν τον κλάδο εδώ και δεκαετίες.

Η τεχνητή νοημοσύνη, ωστόσο, αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να επιχειρηθεί μια απάτη.

Στο μέλλον, μια απαίτηση ίσως συνοδεύεται από φωτογραφίες που δεν τραβήχτηκαν ποτέ, από βίντεο που δημιουργήθηκαν εξ ολοκλήρου από λογισμικό ή από αλλοιωμένα έγγραφα τα οποία δύσκολα διακρίνονται από τα αυθεντικά.

Παρότι δεν υπάρχουν σήμερα ενδείξεις ότι τέτοιες πρακτικές χρησιμοποιούνται συστηματικά στις ασφαλιστικές απαιτήσεις στην Ελλάδα, διεθνείς οργανισμοί και ασφαλιστικές εταιρείες θεωρούν ήδη τα παραγόμενα από τεχνητή νοημοσύνη αποδεικτικά μέσα ως μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις της επόμενης περιόδου.

Η μάχη της τεχνητής νοημοσύνης με... την τεχνητή νοημοσύνη

Η απάντηση της αγοράς δεν είναι η απόρριψη της τεχνολογίας, τουναντίον είναι η αξιοποίησή της.

Οι ίδιες τεχνολογίες που επιτρέπουν τη δημιουργία ενός deepfake χρησιμοποιούνται ήδη για την ανίχνευσή του. Σύγχρονα εργαλεία αναλύουν δεδομένα εικόνων, ασυνέπειες στον φωτισμό, αφύσικες κινήσεις, αλλοιώσεις στα εικονοστοιχεία και άλλα ψηφιακά χαρακτηριστικά που δεν είναι ορατά με γυμνό μάτι.

Παράλληλα, οι ασφαλιστικές εταιρείες επενδύουν ολοένα περισσότερο σε συστήματα ανίχνευσης απάτης που αξιοποιούν αλγορίθμους μηχανικής μάθησης, διασταυρώνουν δεδομένα από πολλαπλές πηγές και εντοπίζουν μοτίβα που δύσκολα θα μπορούσε να αναγνωρίσει ένας άνθρωπος.

Η τεχνητή νοημοσύνη μετατρέπεται έτσι ταυτόχρονα σε εργαλείο του απατεώνα και σε εργαλείο του ελεγκτή.

Ο ρόλος του πραγματογνώμονα αλλάζει

Η τεχνολογία δεν καταργεί τον άνθρωπο, αντιθέτως αυξάνει τη σημασία του.

Όσο πιο εύκολη γίνεται η δημιουργία αληθοφανούς ψηφιακού υλικού, τόσο μεγαλύτερη αξία αποκτά η εμπειρία του πραγματογνώμονα, ο οποίος δεν αξιολογεί μόνο τις φωτογραφίες, αλλά εξετάζει το σύνολο των στοιχείων μιας υπόθεσης: τη συνέπεια των δηλώσεων, τα τεχνικά δεδομένα του οχήματος, τα ίχνη της σύγκρουσης, τα διαθέσιμα αρχεία και κάθε πληροφορία που μπορεί να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει ένα περιστατικό.

Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να υποστηρίξει τη διαδικασία, αλλά δεν μπορεί, τουλάχιστον προς το παρόν, να υποκαταστήσει την επαγγελματική κρίση.

Η αυθεντικότητα γίνεται το νέο ζητούμενο

Η επόμενη δεκαετία δεν θα χαρακτηρίζεται μόνο από την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και από την ανάγκη επαλήθευσης της αυθεντικότητας κάθε ψηφιακού στοιχείου.

Για τις ασφαλιστικές εταιρείες, αυτό σημαίνει νέες επενδύσεις σε τεχνολογία, νέες διαδικασίες ελέγχου και νέα εργαλεία καταπολέμησης της απάτης.

Για τον κλάδο συνολικά, όμως, σημαίνει κάτι ακόμη σημαντικότερο, μιας και στο άμεσο μέλλον, η μεγαλύτερη πρόκληση δεν θα είναι να συλλέγονται περισσότερα αποδεικτικά στοιχεία. Θα είναι να αποδεικνύεται ότι είναι πραγματικά.