Πώς γίνεσαι ασφαλιστικός σύμβουλος ειδικός-specialist

Με μια ματιά Ένας ασφαλιστικός σύμβουλος για να επικρατήσει στη νέα εποχή μπορεί να επιλέξει να γίνει ειδικός specialist. Πώς όμως θα το πετύχει;

Όταν σταματήσει να προσπαθεί να είναι τα πάντα για όλους και γίνει ο κορυφαίος σε έναν συγκεκριμένο τομέα.

Ένας ασφαλιστικός σύμβουλος για να επικρατήσει στη νέα εποχή μπορεί να επιλέξει να γίνει ειδικός specialist. Πώς όμως θα το πετύχει; Όταν σταματήσει να προσπαθεί να είναι τα πάντα για όλους και γίνει ο κορυφαίος σε έναν συγκεκριμένο τομέα. Ας μη ξεχνάμε ότι ζούμε στην εποχή της εξειδίκευσης! Ας δούμε τα βήματα για να γίνεις ασφαλιστικός σύμβουλος specialist.

1. Επιλέγει ένα πεδίο εξειδίκευσης

Για παράδειγμα:

Ασφάλειες Ζωής

Υγεία

Συνταξιοδοτικός Σχεδιασμός

Επιχειρηματικές ασφαλίσεις

Προστασία στελεχών και επαγγελματιών

Οικογενειακός Οικονομικός Προγραμματισμός

Ανικανότητα και κάλυψη εισοδήματος

Αστική Ευθύνη Επαγγέλματος

2. Αποκτά βαθιά γνώση

Μελετά συνεχώς

Προϊόντα

φορολογία

Επενδυτικές και Συνταξιοδοτικές εξελίξεις

Σενάρια με πραγματικές περιπτώσεις πελατών

3. Γνωρίζω τον κλάδο του πελάτη

Ένας specialist καταλαβαίνει τα προβλήματα όπως πχ του γιατρού, του επιχειρηματία, του ελεύθερου επαγγελματία ή του στελέχους ή του στελέχους καλύτερα από τον ανταγωνισμό.

4. Προσφέρει λύσεις και όχι προϊόντα

Ο πελάτης δεν λέει «Ξέρει πολλά συμβόλαια». Λέει «Αυτός είναι ο άνθρωπος που εμπιστεύομαι για το συνταξιοδοτικό μου μέλλον».

5. Συνεχίζει να εξελίσσεται

Ο specialist δεν σταματά ποτέ να μαθαίνει. Η αγορά αλλάζει και η γνώση πρέπει να προηγείται της αγοράς.

Μια φράση που δεν πρέπει να ξεχνάτε. «Ο γενικός ασφαλιστής ψάχνει για πελάτες. Ο ειδικός ασφαλιστής αναζητείται από πελάτες. Η εξειδίκευση μετατρέπει τον πωλητή σε σύμβουλο και τον σύμβουλο σε αυθεντία»!

Στο μέλλον, οι ασφαλιστές που θα ξεχωρίζουν δεν θα είναι όσοι πωλούν τα περισσότερα προϊόντα, αλλά όσοι θεωρούνται οι πιο αξιόπιστοι ειδικοί σε έναν συγκεκριμένο τομέα!

Δημήτρης Μπάτρης