Πώς γίνεσαι ασφαλιστικός σύμβουλος εμπιστοσύνης για να σε κυνηγάνε οι πελάτες!

Στην την Νέα εποχή των Πωλήσεων ασφαλειών ζωης υγείας και σύνταξης που δημιουργείται, θα επικρατήσουν ο πωλητής του μέλλοντος που δεν κυνηγά πελάτες αλλά δημιουργεί σχέσεις εμπιστοσύνης. Στα επόμενα χρόνια, οι 5 τύποι ασφαλιστικών συμβούλων που θα επιβιώσουν είναι:

Οι σύμβουλοι εμπιστοσύνης

Ο ειδικός specialist

Ο ασφαλιστής σχέσεων

Ο ασφαλιστής που προσαρμόζεται

Ο ασφαλιστής με προσωπικό brand

Ας ξεκινήσουμε με τον πρώτο τύπο τον ασφαλιστή εμπιστοσύνης. Αυτός δεν χτίζεται από μια πώληση, αλλά από εκατοντάδες μικρές πράξεις συνέπειας.

Για να το πετύχει βάζει το συμφέρον του πελάτη πάνω από την προμήθεια του.

Ο πελάτης αντιλαμβάνεται γρήγορα αν του προτείνεις αυτό που τον συμφέρει ή αυτό που σε συμφέρει.

Τηρεί πάντα τον λόγο του

Αν υποσχεθεί ότι θα τηλεφωνήσει τη Χ ημέρα, τηλεφωνεί. Η αξιοπιστία χτίζεται στις λεπτομέρειες.

Έχει υψηλή γνώση

Η εμπιστοσύνη γεννιέται όταν ο πελάτης νιώθει ότι μιλά με ειδικό και όχι με απλό πωλητή

Είναι παρόν μετά την πώληση

Οι περισσότεροι ασφαλιστές είναι δυνατοί στην πώληση. Οι λίγοι γίνονται αξέχαστοι στην εξυπηρέτηση.

Λειτουργεί ως εκπαιδευτής

Δεν πιέζει. Ενημερώνει, εξηγεί, καθοδηγεί τον πελάτη να αποφασίσει.

Διατηρεί σταθερή προσωπική επαγγελματική εικόνα

Επαγγελματική εμφάνιση, ήρεμη αυτοπεποίθηση, σωστός λόγος και θετική στάση.

Χτίζει μακροχρόνιες σχέσεις

Δεν κυνηγά την επόμενη πώληση. Καλλιεργεί την επόμενη δεκαετία συνεργασίας.

Στο μέλλον δεν θα κερδίζει ο ασφαλιστής που γνωρίζει περισσότερα προϊόντα. Θα κερδίζει εκείνος που οι πελάτες τον εμπιστεύονται περισσότερο.

Τα συμβόλαια υπογράφονται με το χέρι, αλλά οι συνεργασίες ζωής υπογράφονται με την εμπιστοσύνη!

Αυτή είναι η μεγάλη μετάβαση της ασφαλιστικής αγοράς. Από πωλητή συμβολαίων στον σύμβουλο εμπιστοσύνης.

Σας εύχομαι να είστε ή να επιλέξετε έναν από τους πέντε τύπους ασφαλιστικών συμβούλων που θα επικρατήσουν τα επόμενα χρόνια.

Σημείωση: Στα επόμενα άρθρα θα αναλύσω και τους υπόλοιπους τύπους.

Δημήτρης Μπάτρης