Οι διευθύνσεις πωλήσεων μελετάνε και αξιοποιούν τα στατιστικά δεδομένα της αγοράς; Μάλλον όχι!

Η Ελλάδα υστερεί κατά 75% στην ασφάλισή της, έναντι των μέσων όρων της υπόλοιπης Ευρώπης! 8 στις 10 κατοικίες είναι ανασφάλιστες στην Ελλάδα σήμερα!

Για τα πολύ φτωχά αποτελέσματα της Ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς βασικά υπεύθυνες είναι οι διευθύνσεις πωλήσεων των ασφαλιστικών εταιριών, η στρατηγική ανάπτυξής τους και η φτωχή εκπαίδευσή τους!

Φταίνε οι Έλληνες που δεν ασφαλίζονται, ή ασφαλιστική αγορά που δεν έχει μάθει ακόμα πως να συνεργάζεται, να αξιοποιεί τις ευκαιρίες που υπάρχουν και να προσεγγίζει σωστά τους πελάτες της;

Οφείλουμε να επενδύσουμε στη συστηματική επιστημονική (και όχι στην ad hoc) εκπαίδευση, εφόσον επιθυμούμε στ΄ αλήθεια την ανάπτυξη της αγοράς!

Τα αποτελέσματα του 2025 για τις ασφαλίσεις κατοικίας στην Ελλάδα, που δημοσιεύτηκαν χτες από την ΕΑΕΕ, δείχνουν τα προφανή ανοιχτά ζητήματα συνεργασίας και στρατηγικού σχεδιασμού των πωλήσεων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων καθώς και την ελλειμματική εκπαίδευσή τους!

Πέρσι αυξήσαμε τις ασφαλισμένες κατοικίες στην Ελλάδα μόνον κατά 108.477 και χαιρόμαστε γι’ αυτό, επειδή πετύχαμε αύξηση πωλήσεων κατά 11,1%!

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Αντί να λυπόμαστε που ακόμα στην Ελλάδα υπάρχουν ακόμα 5.241.628 ανασφάλιστες κατοικίες, σε σύνολο 6.596.761 κατοικιών!

Θα έπρεπε να αρχίσουμε να χαιρόμαστε αν καταφέρναμε να διπλασιάσουμε τις ασφαλισμένες κατοικίες, γιατί τότε θα είχαμε μόνον 3.886.495 ανασφάλιστες κατοικίες!

Αυτή τη στιγμή έχουμε μόνον 1.355.133 ασφαλισμένες κατοικίες, εκ των οποίων οι 691.993 είναι ενυπόθηκου ενδιαφέροντος, δηλαδή ασφαλισμένες κυρίως από τράπεζες!

Επιπλέον, από τις ασφαλισμένες κατοικίες, είναι ασφαλισμένες για καιρικά φαινόμενα και σεισμό μόνον οι 846.620, παρόλο που υπάρχει σε ισχύ νομοθεσία που υποστηρίζει την ασφάλιση για καιρικά φαινόμενα και σεισμό!

Απ’ το κράτος ζητάμε υποστήριξη για να αναπτύξουμε τις πωλήσεις μας και αυτό μας την παρέχει! Εμείς τι κάνουμε;

Έχουμε ακόμα 5.241.628 ανασφάλιστες κατοικίες, σε σύνολο 6.596.761 κατοικιών!

8 στις 10 κατοικίες είναι ανασφάλιστες στην Ελλάδα σήμερα!

Η κεντρικά συντονισμένη, σύγχρονη και επιστημονική εκπαίδευση τόσο των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, όσο και των διοικητικών στελεχών της ασφαλιστικής αγοράς, είναι η απάντηση στο πρόβλημα της φτωχής ανάπτυξής της!

Οφείλουμε να επενδύσουμε στη συστηματική (και όχι στην ad hoc) εκπαίδευση, εφόσον επιθυμούμε στ΄ αλήθεια την ανάπτυξη της αγοράς!

Όχι στην περαιτέρω υποβάθμιση της εκπαίδευσης! Οδηγεί σε φτωχά αποτελέσματα!

Ποιος είναι ο Κώστας Παπαϊωάννου