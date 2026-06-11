ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

«Πως κοιμάσαι Ασφαλιστικέ Σύμβουλε;» Τι θα μας έλεγε ένας παλαιός Ασφαλιστικός Σύμβουλος;

Λάουρα Σταυρίδου
Λάουρα Σταυρίδου
Εικόνα που περιέχει ρουχισμός, ανθρώπινο πρόσωπο, άνδρας, άτομο Το περιεχόμενο που δημιουργείται από τεχνολογία AI ενδέχεται να είναι εσφαλμένο.

Ποια θα ήταν η συζήτηση μεταξύ ενός Ασφαλιστικού συμβούλου του 1970 ή και 1980 και ενός που δρα στο σήμερα;

Λοιπόν δεν θα ήταν διάλογος και μάλλον θα πήγαινε κάπως έτσι :

«Πώς μπορείς να κοιμάσαι ήσυχος, Ασφαλιστικέ Διαμεσολαβητή, όταν περιορίζεις την αποστολή σου στην ασφάλιση ενός αυτοκινήτου και αφήνεις μια ολόκληρη οικογένεια εκτεθειμένη; Αν αύριο ο πατέρας φύγει από τη ζωή, ποιος θα πληρώσει το στεγαστικό; Ποιος θα χρηματοδοτήσει τις σπουδές των παιδιών; Ποιος θα αντικαταστήσει το εισόδημα που χάνεται; Η δουλειά μας δεν είναι να ασφαλίζουμε λαμαρίνες. Είναι να προστατεύουμε ανθρώπους.»

Επίσης θα μπορούσε να είναι κάπως έτσι:

«Μην πανηγυρίζεις επειδή έκλεισες άλλη μία ασφάλεια αυτοκινήτου με κλοπή. Δεν έκανες το καθήκον σου αν δεν συζήτησες με τον πελάτη τους κινδύνους που απειλούν την οικογένεια του. Το αυτοκίνητο μπορεί να αντικατασταθεί. Ο πατέρας όχι. Η μητέρα όχι. Το εισόδημα όχι. Αν δεν άνοιξες αυτή τη συζήτηση, τότε ποιος ακριβώς είναι ο ρόλος σου ως επαγγελματία διαχείρισης κινδύνων;»

Δυστυχώς δεν μπορώ να πω ότι…«διαχωρίζω τη θέση μου».

Αναρωτηθείτε «είμαστε ακόμα Ασφαλιστικοί σύμβουλοι; Γιατί άλλο δείχνουν τα νούμερα.

Προσθέστε το nextdeal.gr ως προτιμώμενη πηγή ενημέρωσης στο Google

Σχετικά Tags

ασφαλιστικός σύμβουλος ασφαλιστική εκπαίδευση

ΣΧΕΤΙΚA AΡΘΡΑ

Οι διευθύνσεις πωλήσεων μελετάνε και αξιοποιούν τα στατιστικά δεδομένα της αγοράς; Μάλλον όχι! Εικόνα που περιέχει ρουχισμός, άτομο, ανθρώπινο πρόσωπο, χαμόγελο Το περιεχόμενο που δημιουργείται από τεχνολογία AI ενδέχεται να είναι εσφαλμένο.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Οι διευθύνσεις πωλήσεων μελετάνε και αξιοποιούν τα στατιστικά δεδομένα της αγοράς; Μάλλον όχι!

Οι διευθύνσεις πωλήσεων μελετάνε και αξιοποιούν τα στατιστικά δεδομένα της αγοράς; Μάλλον όχι!

Μήπως πρέπει να κάνουμε την προσευχή μας με το αποτέλεσμα που έδειξε η έρευνα Mystery Shopping της ΕΙΟΡΑ; Εικόνα που περιέχει ανθρώπινο πρόσωπο, άτομο, ρουχισμός, χαμόγελο Το περιεχόμενο που δημιουργείται από τεχνολογία AI ενδέχεται να είναι εσφαλμένο.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Μήπως πρέπει να κάνουμε την προσευχή μας με το αποτέλεσμα που έδειξε η έρευνα Mystery Shopping της ΕΙΟΡΑ;

Μήπως πρέπει να κάνουμε την προσευχή μας με το αποτέλεσμα που έδειξε η έρευνα Mystery Shopping της ΕΙΟΡΑ;

Ο σεισμός στην Εύβοια είναι σήμα κινδύνου για τους ανασφάλιστους, αλλά και για τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές! Εικόνα που περιέχει άτομο, ανθρώπινο πρόσωπο, ρουχισμός, χαμόγελο Το περιεχόμενο που δημιουργείται από τεχνολογία AI ενδέχεται να είναι εσφαλμένο.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ο σεισμός στην Εύβοια είναι σήμα κινδύνου για τους ανασφάλιστους, αλλά και για τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές!

Ο σεισμός στην Εύβοια είναι σήμα κινδύνου για τους ανασφάλιστους, αλλά και για τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές!

Αύξηση του κόστους των δανείων λόγω πληθωρισμού - Τι μπορεί να κάνει ο Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής; Αύξηση του κόστους των δανείων λόγω πληθωρισμού - Τι μπορεί να κάνει ο Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής;
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Αύξηση του κόστους των δανείων λόγω πληθωρισμού - Τι μπορεί να κάνει ο Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής;

Αύξηση του κόστους των δανείων λόγω πληθωρισμού - Τι μπορεί να κάνει ο Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής;

Το μεγάλο ζητούμενο στην επιχειρηματική Ασφάλιση είναι η Ανθεκτικότητα - Πως την εξασφαλίζουμε; shutterstock_2732320335
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Το μεγάλο ζητούμενο στην επιχειρηματική Ασφάλιση είναι η Ανθεκτικότητα - Πως την εξασφαλίζουμε;

Το μεγάλο ζητούμενο στην επιχειρηματική Ασφάλιση είναι η Ανθεκτικότητα - Πως την εξασφαλίζουμε;

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ