Αύξηση του κόστους των δανείων λόγω πληθωρισμού - Τι μπορεί να κάνει ο Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής;

Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γ.Στουρνάρας, ανήγγειλε ην αύξηση των επιτοκίων της Ευρωπαικής Κεντρικής Τράπεζας τον Ιούνιο, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πληθωριστικό σοκ.

Συνοπτικά: υψηλός πληθωρισμός → άνοδος επιτοκίων → ακριβότερος δανεισμός → χαμηλότερη ζήτηση → μείωση πληθωρισμού. Πρόκειται για το βασικό εργαλείο που χρησιμοποιούν οι κεντρικές τράπεζες για να συγκρατούν τις αυξήσεις των τιμών.

Τι σημαίνει αυτό πρακτικά για την καθημερινότητα των πολιτών;

Μεγαλύτερη επιβάρυνση στις δόσεις των δανείων

Οι επιχειρήσεις θα αντιμετωπίζουν ακριβότερη χρηματοδότηση

Αν πιστεύετε πως όλοι οι δανειολήπτες έχουν ασφάλιση κατοικίας και ζωής από την τράπεζα, καλύτερα είναι να το ελέγξετε.

Σε περίπτωση καταστροφής του ακινήτου για παράδειγμα από ακραία καιρικά φαινόμενα η τράπεζα θα ζητήσει τα χρήματα της από τον ιδιοκτήτη, αν δεν είναι ασφαλισμένο.

Σε περίπτωση θανάτου του ιδιοκτήτη ενός ακινήτου, το χρέος του δανεισμού περνάει στους κληρονόμους, γεγονός που οδηγεί αρκετούς σε αποποίηση κληρονομιάς.

Σε περίπτωση ζημιάς στην επιχείρηση, η επιστροφή στο business as usual είναι πολύ πιο ακριβή.

Με λίγα λόγια, όταν το χρήμα γίνεται ακριβότερο, η ανάγκη για σωστή ασφάλιση αυξάνει.

Κάθε Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής θα πρέπει να ζητήσει από τους πελάτες του, να ξαναδούνε μαζί τον ασφαλιστικό σχεδιασμό.

Μπορεί η πλειοψηφία των πελατών να θεωρεί ότι το πιο σημαντικό συμβόλαιο για μια οικογένεια είναι το υγείας, αλλά η αλήθεια είναι πως η μεγαλύτερη εκροή χρημάτων προκαλείται από έναν θάνατο ή μια καταστροφή της κατοικίας.

Ας θυμηθούμε πως η καρδιά του Ασφαλιστικού Θεσμού, είναι να παρέχει χρήματα ανάγκης τα οποία δεν είναι δυνατόν να βρεθούν με άλλον τρόπο. Από αυτό το σημείο ξεκινάμε να σχεδιάζουμε.

Ρωτήστε τον πελάτη «σε περίπτωση που το σπίτι υποστεί μια μεγάλη ζημιά, θα φτάσουν οι οικονομίες σου για να το σώσουν; Θα μπορέσει κάποιος από την οικογένεια ή φίλος να σου δανείσει αυτά τα χρήματα;

Αυτό λοιπόν πρέπει να Ασφαλίσουμε πρώτα. Το ποσό των χρημάτων που θα χρειαστείς αλλά δεν θα μπορέσεις να δανειστείς»!

Η αγορά δίνει συνεχώς ευκαιρίες ανάπτυξης εργασιών στον Ασφαλιστικό Διαμεσολαβητή. Το θέμα είναι αν θα τις εκμεταλλευτεί!