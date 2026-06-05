Η σύγχρονη προσέγγιση στην εκπαίδευση των στελεχών των ασφαλιστικών επιχειρήσεων!

Άρθρο στην εφημερίδα Nexdeal (Τεύχος 581) που κυκλοφορεί

Του Κώστα Παπαϊωάννου

Η ελληνική ασφαλιστική αγορά στοχεύει στην προσέγγιση των ευρωπαϊκών παραγωγικών μέσων όρων, των οποίων υπολείπεται σε σημαντικό ποσοστό!

Στην πρόσφατη ανοικτή εκδήλωση Beyond Risk της ΕΑΕΕ στο ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρεταννία», ο πρόεδρός της, κ. Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, δήλωσε:

«Σε όλα τα θέματα που ανέφερα σήμερα –φυσικές καταστροφές, υγεία και συνταξιοδοτική αποταμίευση– η Ελλάδα βρίσκεται στο ¼ των ευρωπαϊκών μέσων όρων. Οι κίνδυνοι είναι υπαρκτοί και εμείς παραμένουμε ουσιαστικά ανασφάλιστοι».

Δηλαδή, εφόσον το ¼ αντιστοιχεί στο 25%, μας υπολείπεται ακόμα το 75% για να προσεγγίσουμε τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους ανάπτυξης!

Το ερώτημα που τίθεται είναι:

Πώς μπορούν τα στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς να βοηθήσουν στον στόχο της επίτευξης αυτής της ανάπτυξης;

Η αλήθεια είναι ότι σήμερα τα στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς είναι εκπαιδευμένα περισσότερο από κάθε άλλη στιγμή στο παρελθόν! Έχουν εκπαιδευτεί σε πολλά και διαφορετικά αντικείμενα, έχουν παρακολουθήσει πολλά εκπαιδευτικά προγράμματα και έχουν προσαρμόσει τις γνώσεις τους σε όσα η σύγχρονη νομοθεσία και εποπτεία επιβάλλουν, και όμως ταυτόχρονα εμφανίζεται ένα κενό, το οποίο αντικατοπτρίζεται στα συνολικά αποτελέσματα της ασφαλιστικής αγοράς!

Όχι επειδή τα στελέχη της δεν γνωρίζουν αρκετά, αλλά επειδή όλα αυτά που γνωρίζουν δεν λειτουργούν ακόμα μέσα τους ως ένα ενιαίο σύνολο ή μάλλον, για να το πω ορθότερα, επειδή δεν έχουν εκπαιδευτεί και εξοικειωθεί με το να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις της ασφαλιστικής αγοράς, σαν ένα ενιαίο σύνολο!

Ευτυχώς, αυτό είναι κάτι που μέσω της εκπαιδευτικής μεθοδολογίας μπορεί να αντιμετωπιστεί!

Η σύγχρονη ασφαλιστική πραγματικότητα δεν απαιτεί κατακερματισμένη γνώση, αλλά κατανόηση του συνόλου!

Απαιτεί τη δυνατότητα διασύνδεσης των αριθμών και των KPIs με τη στρατηγική της ανάπτυξης.

Απαιτεί τη δυνατότητα διασύνδεσης των ανθρώπων της ασφαλιστικής αγοράς με τα αποτελέσματα που φέρνουν άμεσα στις εταιρείες όπου εργάζονται.

Απαιτεί τη δυνατότητα διασύνδεσης των αποφάσεων που λαμβάνουν τα στελέχη της αγοράς με τα αποτελέσματα που αυτές οι αποφάσεις φέρνουν σε βάθος χρόνου στο σύνολο της αγοράς!

Ο σύγχρονος σχεδιασμός της εκπαίδευσης των στελεχών της ασφαλιστικής αγοράς πρέπει να προκύπτει από τις υπαρκτές ανάγκες της λόγω εξελίξεων σε θέματα όπως οι συγχωνεύσεις δραστηριοτήτων, το Bancassurance, οι σύγχρονοι κλιματολογικοί κίνδυνοι, τα νέα οικονομικά δεδομένα της αγοράς, το νέο γεωπολιτικό περιβάλλον και ο τρόπος που επιδρά στους ασφαλιστικούς κινδύνους και άλλες ανάλογες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η αγορά σήμερα.

Αναλυτικότερα, τα σημερινά στελέχη θα πρέπει να εκπαιδεύονται για να γίνουν αποτελεσματικά σε τομείς που να σχετίζονται με:

το πώς να μετατρέπουν την πολυπλοκότητα σε αποτελεσματικότητα,

το πώς να τολμούν να παίρνουν δύσκολες αποφάσεις, σε στιγμές αβεβαιότητας και οικονομικών απαιτήσεων,

την ολοκληρωμένη αντίληψη της διοίκησης στον ασφαλιστικό τομέα,

την αξιολόγηση των ασφαλιστικών προϊόντων και υπηρεσιών,

τα Business Plans και τον γενικότερο σχεδιασμό των ασφαλιστικών επιχειρήσεων,

την αξιολόγηση της συμβολής και της χρήσης της σύγχρονης τεχνολογίας στην αποτελεσματικότητα των ασφαλιστικών επιχειρήσεων,

την αποτίμηση της αξίας των ασφαλιστικών προϊόντων και υπηρεσιών, με αντίληψη των οικονομικών, κοινωνικών και επιχειρηματικών δεδομένων.

Οι αποφάσεις των στελεχών της ασφαλιστικής αγοράς δεν μπορούν πλέον να λαμβάνονται βασιζόμενες μόνον στην εμπειρία, στις κατακερματισμένες σε πολλά αντικείμενα γνώσεις τους και τη διαίσθησή τους. Απαιτούν επιπλέον σύνθεση, κρίση και δομημένη προσέγγιση!

Αυτό που διαφοροποιεί ένα στέλεχος δεν είναι το τι γνωρίζει, αλλά το πώς σκέφτεται και πώς χρησιμοποιεί αυτά που γνωρίζει!

Για το επόμενο βήμα της ανάπτυξης της εκπαίδευσης της ασφαλιστικής αγοράς της Ελλάδας, το ζητούμενο ΔΕΝ είναι η ανάπτυξη νέων γνώσεων και δεξιοτήτων, είναι η κατανόηση του συνόλου!

Δηλαδή, να βλέπουν τα στελέχη το σύνολο και το πώς να λαμβάνουν καθημερινές διοικητικές αποφάσεις, με συνέπεια και το βλέμμα τους στραμμένο στο μέλλον!

Διαβάστε παρακάτω το άρθρο από την εφημερίδα Nexdeal (Τεύχος 581) που κυκλοφορεί και σε ηλεκτρονική μορφή (πατήστε κάτω δεξιά για μεγέθυνση)

Ποιος είναι ο Κώστας Παπαϊωάννου