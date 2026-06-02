Ασφαλίσεις Πιστώσεων, ένας αναγκαίος ασφαλιστικός κλάδος για τους επιχειρηματίες πελάτες μας!

Και κερδοφόρος για τους ασφαλιστές!

Στο σημερινό οικονομικό περιβάλλον η αβεβαιότητα στις συναλλαγές δεν αποτελεί μια σπάνια περίπτωση, αλλά μια αρκετά σοβαρή πιθανότητα, η οποία μπορεί να καλυφθεί ασφαλιστικά!

Εξαιτίας αυτού, καλό θα ήταν οι ασφαλιστικοί πράκτορες να θυμηθούν τα βασικά περί ασφαλίσεων πιστώσεων και να εκπαιδευτούν αναλυτικά.

Ο κλάδος ασφάλισης πιστώσεων είναι ένας πολύ ενδιαφέρον ασφαλιστικός κλάδος, ο οποίος μπορεί να βελτιώσει και το εισόδημα των ασφαλιστικών πρακτόρων, αλλά και τις σχέσεις τους με τους πελάτες τους! Αρκεί να είναι εκπαιδευμένοι πλήρως σχετικά με τον κλάδο!



Ο κλάδος της ασφάλισης πιστώσεων είναι ένας ιδιαίτερα εξειδικευμένος κλάδος ασφάλισης ο οποίος απευθύνεται αποκλειστικά σε επιχειρήσεις, εξασφαλίζοντας ένα σημαντικό στοιχείο του ενεργητικού τους, το οποίο αφορά τις ανείσπρακτες απαιτήσεις τους κατά των εταιρικών πελατών τους. Σήμερα που το μεγαλύτερο ποσοστό των εμπορικών συναλλαγών γίνεται επί πιστώσει, σε ένα μεταβαλλόμενο και εξ αυτού σχετικά αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον και σε μία παγκόσμια αγορά με πολλές φορές άγνωστους μεταξύ τους συναλλασσόμενους.

Η εξασφάλιση της είσπραξης των απαιτήσεων γενικά κρίνεται απαραίτητη για την επιβίωση και την ανάπτυξη κάθε επιχείρησης!

Αντικείμενο της ασφάλισης



Το αντικείμενο της ασφάλισης είναι το σύνολο των επί πιστώσει πωλήσεων της ασφαλισμένης επιχείρησης προς τους εταιρικούς πελάτες της, συμπεριλαμβανομένων και των εξαγωγικών δραστηριοτήτων της.

Ασφαλιζόμενος κίνδυνος



Ο κίνδυνος ο οποίος καλύπτεται από ένα συμβόλαιο πιστώσεων είναι η μη πληρωμή των επί πιστώσει πωλήσεων, λόγω αφερεγγυότητας του πελάτη.

Καλύψεις



Τα προγράμματα, τα οποία προσφέρονται στην Ελληνική ασφαλιστική αγορά είναι συνήθως δύο μορφών:

1. Πρόγραμμα απόδειξης αφερεγγυότητας από τον ασφαλισμένο

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα η επέλευση του κινδύνου (άρα η υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης) εδραιώνεται στη με τη δικαστική απόφαση κήρυξη πτώχευσης του οφειλέτη ή με το δικαστικό ή τον εξώδικο συμβιβασμό για το σύνολο των πιστωτών του οφειλέτη. Την ευθύνη απόδειξης των ανωτέρω, στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, έχει ο ασφαλισμένος.

Ως πλεονέκτημά του είναι το σχετικά χαμηλό κόστος της κάλυψης.

2. Πρόγραμμα καθυστέρησης πληρωμής λόγω αφερεγγυότητας

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα ο ασφαλισμένος αποζημιώνεται μετά από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (συνήθως 4-6 μήνες) από τη λήξη της απαίτησης, ανεξαρτήτως της φάσης της πτωχευτικής διαδικασίας που βρίσκεται η υπόθεση του πελάτη του.

Και στα δύο προαναφερόμενα προγράμματα ο ασφαλισμένος συμμετέχει στον κίνδυνο με ποσοστό που αναφέρεται στο συμβόλαιο και δεν έχει τη δυνατότητα να ασφαλίσει την ιδία του συμμετοχή σε άλλη ασφαλιστική εταιρία.

Σημαντικό στοιχείο στις ασφαλίσεις πιστώσεων είναι ότι το συνολικό ετήσιο ασφάλιστρο συνήθως δεν είναι γνωστό εκ των προτέρων, εκτός από το ελάχιστο όριο το οποίο αναφέρεται στο συμβόλαιο (όπως στα περισσότερα είδη ασφαλίσεων), διότι βασίζεται στο ύψος των πραγματικών πωλήσεων που πραγματοποιούνται.

Έτσι, η χρέωση και η καταβολή του ασφαλίστρου γίνεται συνήθως μηνιαία, βάσει των πωλήσεων του εκάστοτε μήνα.

Επιπλέον στοιχείο που αφορά τις ασφαλίσεις πιστώσεων είναι ότι υπάρχουν όρια της καλυπτόμενης πίστωσης και επιπλέον σημαντικότατο στοιχείο είναι ότι ο ασφαλισμένος είναι υποχρεωμένος να αποστείλει το σύνολο των στοιχείων των πελατών του στην ασφαλιστική εταιρία, έτσι ώστε αυτή να προχωρήσει στην έγκριση του ορίου πίστωσης που είναι διατεθειμένη να ασφαλίσει για τον καθένα ξεχωριστά. Η συγκεκριμένη διαδικασία είναι εξαιρετικά σημαντική.

Οι ασφαλιστικές εταιρίες πιστώσεων, μέσω των διεθνών συνεργασιών που έχουν συνάψει, είναι σε θέση σε σύντομο χρονικό διάστημα να γνωρίζουν με ακρίβεια τα στοιχεία εταιριών σε παγκόσμιο επίπεδο και όχι μόνο να εγκρίνουν, αλλά και να συμβουλεύουν για τα όρια πίστωσης τους πελάτες τους, η ακόμα και να συμβουλεύουν τους πελάτες τους σχετικά με την αξιοπιστία των εταιριών με τις οποίες συνεργάζονται και τέλος να τους προτείνουν (ή ακόμα και να τους επιβάλλουν!) τη μη συνεργασία τους με αυτές τις επιχειρήσεις που κρίνονται ως αναξιόπιστες!

Ζητήστε περισσότερη εκπαίδευση για το συγκεκριμένο κλάδο από τις συνεργαζόμενες με εσάς ασφαλιστικές εταιρίες!

Περισσότερα σχετικά με τις ασφαλίσεις Πιστώσεων αλλά και Εγγυήσεων, μπορείτε να βρείτε στο βιβλίο «Βασική Εκπαίδευση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών» , εκδόσεις Σπύρου 2025.

Ποιος είναι ο Κώστας Παπαϊωάννου