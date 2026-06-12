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Η Interasco ζητά Underwriter στον Κλάδο Αυτοκινήτων

Nextdeal newsroom
Nextdeal newsroom
Η Interasco ζητά Underwriter στον Κλάδο Αυτοκινήτων

Απαραίτητα προσόντα/ εμπειρία σε:

  • Διαχείριση ασφαλιστικών εργασιών που συνίσταται σε:

-έκδοση προσφορών, συμβολαίων, προσθέτων πράξεων

-καταχώρηση εκχωρήσεων στο τέλος κάθε μήνα

  • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 6 ετών σε αντίστοιχη θέση εργασίας στον ασφαλιστικό χώρο
  • Καλή γνώση MS Office
  • Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

 

Η Εταιρεία προσφέρει:

  • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών
  • Ομαδικό Πρόγραμμα Ασφάλισης
  • Συνεχή Εκπαίδευση
  • Φιλικό, σύγχρονο και οργανωμένο εργασιακό περιβάλλον

 

Μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας στη διεύθυνση [email protected] αναγράφοντας στο θέμα «Τμήμα  Εκδόσεων/ Αναλήψεων Κλάδου Αυτοκινήτων».

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

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Interasco αγγελία underwriter κλάδος αυτοκίνητων

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