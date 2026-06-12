Η Interasco ζητά Underwriter στον Κλάδο Αυτοκινήτων

Απαραίτητα προσόντα/ εμπειρία σε:

Διαχείριση ασφαλιστικών εργασιών που συνίσταται σε:

-έκδοση προσφορών, συμβολαίων, προσθέτων πράξεων



-καταχώρηση εκχωρήσεων στο τέλος κάθε μήνα

Προϋπηρεσία τουλάχιστον 6 ετών σε αντίστοιχη θέση εργασίας στον ασφαλιστικό χώρο

Καλή γνώση MS Office

Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

Η Εταιρεία προσφέρει:

Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών

Ομαδικό Πρόγραμμα Ασφάλισης

Συνεχή Εκπαίδευση

Φιλικό, σύγχρονο και οργανωμένο εργασιακό περιβάλλον

Μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας στη διεύθυνση [email protected] αναγράφοντας στο θέμα «Τμήμα Εκδόσεων/ Αναλήψεων Κλάδου Αυτοκινήτων».

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.