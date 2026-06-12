ΑΓΓΕΛΙΕΣ
Η Interasco ζητά Underwriter στον Κλάδο Αυτοκινήτων
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Απαραίτητα προσόντα/ εμπειρία σε:
- Διαχείριση ασφαλιστικών εργασιών που συνίσταται σε:
-έκδοση προσφορών, συμβολαίων, προσθέτων πράξεων
-καταχώρηση εκχωρήσεων στο τέλος κάθε μήνα
- Προϋπηρεσία τουλάχιστον 6 ετών σε αντίστοιχη θέση εργασίας στον ασφαλιστικό χώρο
- Καλή γνώση MS Office
- Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
Η Εταιρεία προσφέρει:
- Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών
- Ομαδικό Πρόγραμμα Ασφάλισης
- Συνεχή Εκπαίδευση
- Φιλικό, σύγχρονο και οργανωμένο εργασιακό περιβάλλον
Μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας στη διεύθυνση [email protected] αναγράφοντας στο θέμα «Τμήμα Εκδόσεων/ Αναλήψεων Κλάδου Αυτοκινήτων».
Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.