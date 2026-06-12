Wise Daedalus | Παγκόσμια Ημέρα κατά της Παιδικής Εργασίας: Η ευθύνη της κοινωνίας να προστατεύει τους πιο ευάλωτους

Κάθε χρόνο, στις 12 Ιουνίου, η παγκόσμια κοινότητα τιμά την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Παιδικής Εργασίας — μια κρίσιμη υπενθύμιση ενός προβλήματος που εξακολουθεί να στερεί το μέλλον από εκατομμύρια παιδιά.

Τα δεδομένα σήμερα

Πίσω από κάθε αριθμό υπάρχει ένα παιδί που θα έπρεπε να είναι στο σχολείο, στο παιχνίδι, στην αγκαλιά της οικογένειάς του. Οι αριθμοί, όμως, μιλούν από μόνοι τους.

160 εκατ.

παιδιά παγκοσμίως βρίσκονται σε καθεστώς παιδικής εργασίας — σχεδόν 1 στα 10 — σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της ILO και της UNICEF. Πολλά εξ αυτών εργάζονται σε επικίνδυνες συνθήκες που βλάπτουν άμεσα τη σωματική και ψυχική τους υγεία.

Η παιδική ηλικία πρέπει να είναι συνυφασμένη με το παιχνίδι, την εκπαίδευση, την ασφάλεια και την ανάπτυξη. Κανένα παιδί δεν θα έπρεπε να στερείται αυτά τα θεμελιώδη δικαιώματα εξαιτίας οικονομικών ή κοινωνικών συνθηκών. Η προστασία τους δεν αποτελεί μόνο υποχρέωση των κυβερνήσεων, αλλά ευθύνη όλων μας — ως πολιτών, ως επιχειρήσεων, ως μελών της κοινωνίας.

Η στάση μας στη Wise Daedalus Insurance Agents

Στη Wise Daedalus Insurance Agents πιστεύουμε ότι η ασφάλιση δεν είναι απλώς ένα συμβόλαιο — είναι μια πράξη φροντίδας για τους ανθρώπους που αγαπάμε. Οι αξίες που μας καθοδηγούν — η υπευθυνότητα, η ενσυναίσθηση και η δέσμευση να προστατεύουμε αυτούς που εξαρτώνται από εμάς — δεν σταματούν στα όρια ενός ασφαλιστηρίου.

Μια κοινωνία που φροντίζει τα παιδιά της και στέκεται δίπλα στους ευάλωτους, είναι μια κοινωνία που χτίζει ένα καλύτερο μέλλον για όλους. Όταν καλλιεργούμε τον σεβασμό και την ευαισθησία, δημιουργούμε πολίτες με μεγαλύτερη ενσυναίσθηση και υπευθυνότητα.

Με αφορμή τη σημερινή ημέρα, ας θυμηθούμε ότι η προστασία δεν είναι απλώς μια έννοια — είναι μια καθημερινή στάση ζωής. Είναι η επιλογή να στεκόμαστε δίπλα σε όσους έχουν ανάγκη, να υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματά τους και να συμβάλλουμε, ο καθένας από τη θέση του, σε έναν κόσμο πιο δίκαιο και ασφαλή.

Γιατί κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει με ασφάλεια, αξιοπρέπεια και ελπίδα.