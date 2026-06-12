Γιάννης Καντώρος: Στόχος της Interamerican το 1 δισ. ευρώ έως το 2030

Με μια ματιά Το όραμα ανάπτυξης της Interamerican και τον καθοριστικό ρόλο των ανθρώπων των πωλήσεων στην πορεία της εταιρείας ανέδειξε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Interamerican, Γιάννης Καντώρος, κατά τη διάρκεια της χθεσινής βραδιάς βραβεύσεων των συνεργατών πωλήσεων της εταιρείας

Απευθυνόμενος στους παρευρισκόμενους, ο κ. Καντώρος αναφέρθηκε αρχικά στη διεθνή διάσταση που αποκτά πλέον η εταιρεία, καλωσορίζοντας τους περίπου δέκα εργαζομένους που στελεχώνουν τα νέα γραφεία της Interamerican στο Βουκουρέστι

Το όραμα ανάπτυξης της Interamerican και τον καθοριστικό ρόλο των ανθρώπων των πωλήσεων στην πορεία της εταιρείας ανέδειξε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Interamerican, Γιάννης Καντώρος, κατά τη διάρκεια της χθεσινής βραδιάς βραβεύσεων των συνεργατών πωλήσεων της εταιρείας.

Απευθυνόμενος στους παρευρισκόμενους, ο κ. Καντώρος αναφέρθηκε αρχικά στη διεθνή διάσταση που αποκτά πλέον η εταιρεία, καλωσορίζοντας τους περίπου δέκα εργαζομένους που στελεχώνουν τα νέα γραφεία της Interamerican στο Βουκουρέστι. «Ένα μεγάλο χειροκρότημα για τους Ρουμάνους συναδέλφους μας», τόνισε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας τη σημασία της διεύρυνσης της παρουσίας της εταιρείας εκτός συνόρων.

Στην ομιλία του, συνέδεσε την πορεία της εταιρείας με τον καθημερινό αγώνα των ανθρώπων των πωλήσεων, επισημαίνοντας ότι η επιτυχία στον ασφαλιστικό κλάδο κερδίζεται καθημερινά μέσα από την εμπιστοσύνη των πελατών.

Ο επικεφαλής της εταιρείας στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της ιστορικής διαδρομής της Interamerican, τονίζοντας ότι το μέλλον της βασίζεται στις αξίες και το όραμα του ιδρυτή της Δημήτρη Κοντομηνά, το οποίο μεταφέρεται από γενιά σε γενιά εργαζομένων και συνεργατών, με στόχο τη δημιουργία ενός καλύτερου αύριο για τους ασφαλισμένους.

Αναφερόμενος στα οικονομικά μεγέθη, ο κ. Καντώρος υπενθύμισε ότι όταν ανέλαβε τη διοίκηση της εταιρείας, πριν από περίπου δέκα χρόνια, ο κύκλος εργασιών ανερχόταν στα 300 εκατ. ευρώ. Σήμερα, όπως ανέφερε, η Interamerican αναμένεται να ξεπεράσει τα 600 εκατ. ευρώ, διπλασιάζοντας το μέγεθός της μέσα σε μία δεκαετία.

Παράλληλα, έθεσε έναν ακόμη πιο φιλόδοξο στόχο για τα επόμενα χρόνια. Σύμφωνα με τον ίδιο, η εταιρεία φιλοδοξεί έως το 2030 να υπερβεί το 1 δισ. ευρώ σε κύκλο εργασιών, επιτυγχάνοντας έναν νέο διπλασιασμό του μεγέθους της και ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της στην ελληνική και ευρύτερη περιφερειακή αγορά.

Ο κ. Καντώρος υπενθύμισε επίσης τα σημαντικά βήματα εξωστρέφειας που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια, σημειώνοντας ότι μετά την ισχυρή παρουσία της εταιρείας σε ολόκληρη την Ελλάδα, ακολούθησε η επέκταση στην Κύπρο το 2017 και πρόσφατα η δημιουργία των νέων γραφείων στο Βουκουρέστι, γεγονότα που σηματοδοτούν τη νέα αναπτυξιακή πορεία της Interamerican στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Linda Nieuwenhuizen: «Οι άνθρωποί μας είναι η δύναμη πίσω από κάθε επιτυχία της Interamerican»

Με επίκεντρο τους ανθρώπους που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στους πελάτες και συμβάλλουν στην ανάπτυξη της εταιρείας, η Chief Commercial Officer της Interamerican, Linda Nieuwenhuizen, απηύθυνε χαιρετισμό στην εκδήλωση, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας, της εμπιστοσύνης και της κοινής πορείας προς το μέλλον.

Η κ. Nieuwenhuizen επέλεξε να ξεκινήσει την ομιλία της αποδίδοντας τα εύσημα στους εργαζομένους, τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, τους συνεργάτες και τα δίκτυα πωλήσεων που αποτελούν, όπως ανέφερε, τον βασικό παράγοντα πίσω από κάθε επίτευγμα της εταιρείας.

«Όλα όσα πετυχαίνουμε ως οργανισμός οφείλονται στους ανθρώπους μας. Στον τρόπο με τον οποίο υποστηρίζουν τους πελάτες μας, συνεργάζονται μεταξύ τους και φροντίζουν κάθε λεπτομέρεια της καθημερινής τους εργασίας», σημείωσε, τονίζοντας ότι η βραδιά ήταν αφιερωμένη στην αναγνώριση και τον εορτασμό αυτής της προσφοράς.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη φετινή διοργάνωση των Sales Awards, η οποία σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τον οργανισμό, καθώς για πρώτη φορά συμμετέχουν από κοινού η Interamerican και η Anytime. Σύμφωνα με την ίδια, η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει τη στρατηγική κατεύθυνση για στενότερη συνεργασία και λειτουργία ως ένας ενιαίος οργανισμός.

Όπως εξήγησε, η Interamerican συνεισφέρει την εμπιστοσύνη, την τεχνογνωσία και τις ανθρώπινες σχέσεις που έχει χτίσει διαχρονικά, ενώ η Anytime προσθέτει την ψηφιακή καινοτομία και την ευελιξία. Ο συνδυασμός αυτών των χαρακτηριστικών δημιουργεί, όπως είπε, τις προϋποθέσεις για ακόμη καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών.

Η κ. Nieuwenhuizen συνέδεσε τη στρατηγική αυτή με το κεντρικό μήνυμα της φετινής εκδήλωσης, «Create the Legacy», εξηγώντας ότι η δημιουργία παρακαταθήκης δεν αφορά μεγάλες και θεαματικές κινήσεις, αλλά τις καθημερινές αποφάσεις και ενέργειες που διαμορφώνουν το μέλλον. «Οι μικρές επιλογές, οι συζητήσεις με τους πελάτες μας και ο τρόπος με τον οποίο συνεργαζόμαστε είναι αυτά που χτίζουν κάτι ουσιαστικό για το αύριο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παρουσιάζοντας το αποτύπωμα του οργανισμού, σημείωσε ότι η Interamerican και η Anytime εξυπηρετούν σήμερα περισσότερους από 1,6 εκατομμύρια πελάτες, εκ των οποίων περίπου 600.000 μέσω της Anytime, σε Ελλάδα, Κύπρο και πλέον στη Ρουμανία. Παράλληλα, αναφέρθηκε στο ποσοστό διατήρησης πελατών που ξεπερνά το 80%, καθώς και στον δείκτη Net Promoter Score (NPS) που ανέρχεται στο 69, στοιχεία που, όπως είπε, αποδεικνύουν την υψηλή εμπιστοσύνη που δείχνουν οι πελάτες προς την εταιρεία.

Κλείνοντας την ομιλία της, η Chief Commercial Officer της Interamerican ευχαρίστησε τους ασφαλιστικούς συμβούλους, τους μεσίτες ασφαλίσεων και όλους τους συνεργάτες που παρευρέθηκαν στην εκδήλωση, επισημαίνοντας ότι «Εσείς είστε εκείνοι που κάνετε τη διαφορά».

Σπύρος Οικονόμου: «Οι άνθρωποι των δικτύων πωλήσεων είναι η κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης της Interamerican»

Τη συμβολή των δικτύων πωλήσεων στη δυναμική ανάπτυξη της Interamerican και τις σημαντικές πρωτοβουλίες που υλοποιήθηκαν το 2025 ανέδειξε ο Διευθυντής Πωλήσεων της εταιρείας, Σπύρος Οικονόμου, κατά τη διάρκεια της τελετής βράβευσης των κορυφαίων συνεργατών και δικτύων της εταιρείας.

Ανοίγοντας την ομιλία του, ο κ. Οικονόμου τόνισε ότι η εκδήλωση δεν αποτελεί απλώς μια γιορτή επιτυχιών, αλλά μια ευκαιρία αναγνώρισης των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή της ασφαλιστικής αγοράς. Όπως ανέφερε, οι συνεργάτες και τα δίκτυα πωλήσεων συνέβαλαν καθοριστικά ώστε η Interamerican να καταγράψει το 2025 οργανική ανάπτυξη ύψους 70 εκατ. ευρώ, διατηρώντας παράλληλα υψηλή κερδοφορία.

«Είμαστε η εταιρεία με τη μεγαλύτερη ανάπτυξη στην αγορά και ταυτόχρονα μια κερδοφόρα επιχείρηση. Ωστόσο, στην ασφαλιστική βιομηχανία οι αριθμοί δεν είναι το παν. Η ασφάλιση είναι μια υπόσχεση προς τον πελάτη και αυτή την υπόσχεση εσείς την κάνετε πραγματικότητα κάθε μέρα», υπογράμμισε.

Ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Πωλήσεων σημείωσε ότι οι σχέσεις εμπιστοσύνης που χτίζουν οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι και οι συνεργάτες με τους πελάτες τους δημιουργούν πραγματικό αντίκτυπο στις ζωές των ανθρώπων, αφήνοντας ένα ουσιαστικό αποτύπωμα που συνδέεται με το φετινό μήνυμα της εκδήλωσης, «Create the Legacy».

Επίσης ανέφερε, ότι το 2025 αποτέλεσε χρονιά σημαντικών μετασχηματισμών για τη Διεύθυνση Πωλήσεων, με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των δικτύων διανομής.

Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία προχώρησε σε ριζικό ανασχεδιασμό της οργανωτικής δομής των πωλήσεων, ενώ στο κανάλι του Agency εισήγαγε νέο κανονισμό λειτουργίας που ήδη αποδίδει θετικά αποτελέσματα. Παράλληλα, ενίσχυσε το ανθρώπινο δυναμικό της με 153 νέους συνεργάτες, 14 Assistant Unit Managers και 5 Unit Managers, ενώ προχώρησε και στη δημιουργία νέων γραφείων πωλήσεων.

Σημαντική ήταν, σύμφωνα με τον ίδιο, η πρόοδος και στα υπόλοιπα δίκτυα διανομής. Το κανάλι των πρακτόρων και μεσιτών κατέγραψε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης τόσο στην παραγωγή όσο και στις αμοιβές των συνεργατών, ενώ το bancassurance πέτυχε ιστορικό ρεκόρ παραγωγής, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του μοντέλου συνεργασίας με τα τραπεζικά δίκτυα.

Σημαντικό κεφάλαιο της ομιλίας του αποτέλεσε και η επένδυση στην εκπαίδευση. Σύμφωνα με τον κ. Οικονόμου, η εταιρεία βελτίωσε κατά 15% τα ήδη υψηλά αποτελέσματα ικανοποίησης από τις εκπαιδευτικές δράσεις.

Ο Διευθυντής Πωλήσεων της Interamerican αναφέρθηκε επίσης στην αποτελεσματική διαχείριση της κρίσης που προκάλεσε στην ασφαλιστική αγορά η επιβολή πλαφόν στις αυξήσεις των ασφαλίστρων ζωής και υγείας στις αρχές του 2025. Όπως υποστήριξε, η εταιρεία εφάρμοσε με συνέπεια τη στρατηγική της, ενώ τα φυσικά δίκτυα πωλήσεων κατάφεραν να επικοινωνήσουν με επιτυχία τις αλλαγές στους πελάτες.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο κ. Οικονόμου τόνισε ότι η επιτυχία της Interamerican αποτελεί αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας. «Ό,τι έχουμε πετύχει ως οργανισμός το πετυχαίνουμε όλοι μαζί, κάθε μέρα», κατέληξε πριν την έναρξη των βραβεύσεων.