Η Εποπτική Αρχή της Βουλγαρίας ανακάλεσε την άδεια της ασφαλιστικής DallBogg

Με σημερινή απόφαση , 9 Ιουνίου 2026, η Επιτροπή Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας ανακάλεσε την άδεια άσκησης ασφαλιστικών δραστηριοτήτων της DallBogg: Life and Health Insurance Company AD. Το κείμενο που ακολουθεί είναι μετάφραση στα ελληνικά της Εποπτικής Αρχής της Βουλγαρίας (FSC).

«Με βάση το εύρημα ότι ο ασφαλιστής δεν συμμορφώνεται με την ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση βάσει του καθεστώτος «Φερεγγυότητα II», η Επιτροπή ζήτησε από αυτήν να υποβάλει ένα βραχυπρόθεσμο ρεαλιστικό σχέδιο για την αποκατάσταση της φερεγγυότητάς της. Εντός της καθορισμένης προθεσμίας, η εταιρεία υπέβαλε ένα σχέδιο, το οποίο η Επιτροπή εξέτασε, αξιολόγησε λεπτομερώς και διαπίστωσε ότι το σχέδιο ήταν σαφώς ανεπαρκές για την αποκατάσταση της φερεγγυότητας του ασφαλιστή. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αρνήθηκε να το εγκρίνει με σημερινή απόφαση.

Η υποβολή ενός προφανώς ανεπαρκούς σχεδίου ανάκαμψης, σε περίπτωση που η πιο σοβαρή δυνατή παράβαση – η μη συμμόρφωση με την ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση – κριθεί ως λόγος ανάκλησης της άδειας του ασφαλιστή. Αυτός ο λόγος ανάκλησης της άδειας απορρέει άμεσα από τις διατάξεις της οδηγίας Φερεγγυότητα II. Υπό αυτές τις συνθήκες, η Επιτροπή, ως η εθνική αρχή που έχει χορηγήσει άδεια στον εν λόγω ασφαλιστή, δεν έχει διακριτική ευχέρεια, αλλά υποχρεούται να ανακαλέσει την άδεια.

Επιπλέον, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι ο ασφαλιστής δεν είχε συμμορφωθεί με διάφορα αναγκαστικά διοικητικά μέτρα που επιβλήθηκαν με ισχύουσες αποφάσεις της Επιτροπής και του Αναπληρωτή Προέδρου, Προϊσταμένου του Τμήματος Εποπτείας Ασφαλίσεων, καθώς και με αποφάσεις που υπόκεινται σε άμεση εκτέλεση από το νόμο.

Η Επιτροπή διαπίστωσε περαιτέρω ότι ο ασφαλιστής είχε διαπράξει πολλαπλές σοβαρές ή συστημικές παραβάσεις κατά τη λειτουργία του στην εσωτερική αγορά της ΕΕ και στο σύστημα της Πράσινης Κάρτας. Πληροφορίες σχετικά με αυτές τις παραβάσεις ελήφθησαν από τις εθνικές εποπτικές αρχές στην Ιταλία, την Πολωνία, τη Ρουμανία, την Ελλάδα και την Ισπανία, καθώς και από την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA), οι οποίες κατέδειξαν ότι ο ασφαλιστής παραβίαζε την ισχύουσα νομοθεσία για μεγάλο χρονικό διάστημα κατά τον διακανονισμό των απαιτήσεων, την καταβολή ασφαλιστικών παροχών και την επεξεργασία καταγγελιών από χρήστες ασφαλιστικών υπηρεσιών. Επιβλήθηκαν διάφορα διοικητικά μέτρα επιβολής για αυτές τις παραβάσεις τόσο από την FSC όσο και από άλλες εθνικές εποπτικές αρχές, αλλά δεν οδήγησαν σε διόρθωση της συμπεριφοράς του ασφαλιστή στην αγορά, η οποία ήταν ασυμβίβαστη με τους κανόνες της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ.

Τέλος, αλλά εξίσου σημαντικό, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι ο ασφαλιστής είχε παρανόμως αρνηθεί να καταβάλει οφειλόμενες και ρευστές χρηματικές υποχρεώσεις που είχαν καθοριστεί βάσει και στο ύψος των τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων. Η εν λόγω μη εκτέλεση διαπιστώθηκε τόσο με βάση πληροφορίες που ελήφθησαν από εθνικές εποπτικές αρχές άλλων κρατών μελών όσο και από καταγγελίες καταναλωτών που υποβλήθηκαν απευθείας στην Επιτροπή.

Η αγγλική έκδοση του διατακτικού της απόφασης θα δημοσιευθεί επιπρόσθετα. Η βουλγαρική έκδοση της απόφασης είναι νομικά δεσμευτική, ενώ η αγγλική έκδοση προορίζεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς.

Από την ημερομηνία της σημερινής απόφασης - 9 Ιουνίου 2026 , η DallBogg: Life and Health Insurance Company AD δεν δικαιούται να συνάπτει νέες ασφαλιστικές συμβάσεις ή να παρατείνει τους όρους ή να επεκτείνει την κάλυψη βάσει των ισχυόντων ασφαλιστηρίων συμβολαίων. Ο ασφαλιστής δεν δικαιούται να διαθέτει ελεύθερα τα περιουσιακά του στοιχεία.

Από σήμερα, η ασφαλιστική εταιρεία διοικείται και εκπροσωπείται από δύο κοσμήτορες. Όλα τα δικαιώματα των προηγούμενων οργάνων διαχείρισης και ελέγχου της ασφαλιστικής εταιρείας έχουν τερματιστεί, με εξαίρεση το δικαίωμά τους να ασκήσουν έφεση κατά της απόφασης ανάκλησης της άδειας. Μέχρι να ασκηθεί έφεση κατά της απόφασης ανάκλησης της άδειας και το αρμόδιο δικαστήριο να μην εκδώσει τελεσίδικη απόφαση, η εταιρεία παραμένει υπό κοσμήτορα, ο οποίος εποπτεύεται από την Επιτροπή.

Πληροφορίες για τους κατόχους ασφαλιστηρίων συμβολαίων

Η ανάκληση της άδειας δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των ασφαλιστικών συμβάσεων που έχουν ήδη συναφθεί με την DallBogg: Life and Health Insurance Company AD.

Όλα τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που έχουν συναφθεί με αυτόν τον ασφαλιστή παραμένουν σε ισχύ και παρέχουν την απαραίτητη κάλυψη για τον σχετικό κίνδυνο μέχρι τη διάρκεια για την οποία συνήφθησαν. Μόνο μετά την έναρξη ισχύος της απόφασης ανάκλησης της άδειας και την έναρξη διαδικασίας πτώχευσης, τα ασφαλιστήρια συμβόλαια θα λήξουν διά νόμου. Μέχρι τότε, ο ασφαλιστής μπορεί να εισπράττει εισφορές για ασφάλιστρα, καθώς και να δέχεται, να εξετάζει και να διευθετεί όλες τις ασφαλιστικές απαιτήσεις που έχουν κατατεθεί εναντίον του, καθώς και να καταβάλλει τις οφειλόμενες ασφαλιστικές παροχές.

Τα ασφαλιστικά οφέλη στο πλαίσιο της Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτου έναντι Τρίτων είναι εγγυημένα από το Βουλγαρικό Ταμείο Εγγυήσεων. Αυτό είναι υπεύθυνο για τις απαιτήσεις που ο ασφαλιστής δεν μπορεί να πληρώσει από τη στιγμή που ανακαλείται η άδεια. Με αυτόν τον τρόπο, όλα τα άτομα που έχουν απαιτήσεις κατά του ασφαλιστή θα λάβουν τα εγγυημένα οφέλη τους.

Ερωτήσεις και απαντήσεις για χρήστες

-Έχω ασφάλιση αστικής ευθύνης αυτοκινήτου έναντι τρίτων με την DallBogg: Life and Health Insurance JSC. Ποιες είναι οι συνέπειες της ανάκλησης της άδειας της DallBogg: Life and Health Insurance JSC;

-Η σύμβασή σας για υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης αυτοκινήτων παραμένει σε ισχύ μέχρι τη λήξη της διάρκειας για την οποία συνήφθη ή μέχρι την έκδοση απόφασης για την έναρξη διαδικασίας πτώχευσης κατά της DallBogg: Life and Health Insurance Company AD από το αρμόδιο βουλγαρικό δικαστήριο. Μετά την επέλευση οποιασδήποτε από αυτές τις περιστάσεις, η σύμβαση παύει να ισχύει.

Μέχρι αυτή τη στιγμή, η σύμβαση παραμένει σε ισχύ και η DallBogg: Life and Health Insurance JSC υποχρεούται να αποδεχθεί, να εξετάσει και να διευθετήσει τις υποβληθείσες ασφαλιστικές απαιτήσεις, καθώς και να καταβάλει τις οφειλόμενες ασφαλιστικές παροχές.

Μετά την ανάκληση της άδειας της DallBogg: Εταιρεία Ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας AD, η καταβολή της οφειλόμενης αποζημίωσης βάσει της υποχρεωτικής ασφάλισης αστικής ευθύνης των οδηγών εγγυάται το Ταμείο Εγγυήσεων της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας.

Τα άτομα που δεν διατηρούν έγκυρη ασφάλιση αστικής ευθύνης αυτοκινήτου υπόκεινται σε διοικητικές κυρώσεις όπως προβλέπεται από τον νόμο. Η οδήγηση μηχανοκίνητου οχήματος χωρίς έγκυρη ασφάλιση δεν επιτρέπεται.

Μετά τη λήξη της ασφαλιστικής σύμβασης, οι πελάτες της DallBogg: Life and Health Insurance Company AD θα πρέπει να συνάψουν νέα σύμβαση ασφάλισης αστικής ευθύνης έναντι τρίτων από μηχανοκίνητα οχήματα με άλλη ασφαλιστική εταιρεία.

Όπου είναι απαραίτητο, οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να ζητούν συμβουλές από την αρμόδια εθνική εποπτική αρχή, την επαγγελματική οργάνωση, τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή ή την οργάνωση προστασίας των καταναλωτών πριν προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια σχετικά με την ασφάλειά τους.

-Ενεπλάκην σε τροχαίο ατύχημα με άτομο ασφαλισμένο στην DallBogg: Life and Health Insurance JSC, και εξακολουθώ να περιμένω αποζημίωση. Τι μπορώ να κάνω;

-Σε αυτήν την περίπτωση, η καταβολή της οφειλόμενης αποζημίωσης θα διασφαλιστεί από το Ταμείο Εγγυήσεων της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας.

Δεδομένης της ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της DallBogg: Εταιρεία Ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας, είναι πιθανό η εξέταση και η διευθέτηση των απαιτήσεων να διαρκέσει περισσότερο από τις προθεσμίες που ισχύουν για τη συνήθη διευθέτηση απαιτήσεων βάσει της εθνικής νομοθεσίας.

-Έχω υποστεί ζημιά από οδηγό ασφαλισμένο στην DallBogg: Εταιρεία Ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας. Μπορώ να υποβάλω την αίτησή μου απευθείας στον εθνικό φορέα αποζημίωσης ή εγγύησης της χώρας μου;

-Ναι. Εάν είστε κάτοικος κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, μπορείτε να υποβάλετε την αίτησή σας απευθείας στην αρμόδια εθνική αρχή ασφάλισης αστικής ευθύνης αυτοκινήτων στη χώρα σας.

Η αρμόδια αρχή θα πραγματοποιήσει την απαραίτητη ανταλλαγή πληροφοριών με το Βουλγαρικό Ταμείο Εγγυήσεων και θα επεξεργαστεί την αίτησή σας σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία.

Ο κανόνας αυτός εφαρμόζεται επίσης σε περίπτωση που η ασφαλιστική σύμβαση του προσώπου που προκάλεσε τη ζημία έχει λυθεί βάσει του εθνικού δικαίου, υπό την προϋπόθεση ότι το ατύχημα συνέβη πριν από την ημερομηνία λήξης της σύμβασης.

-Αγόρασα ασφάλιση αστικής ευθύνης αυτοκινήτου από την DallBogg: Life and Health Insurance JSC παρά την επιβληθείσα απαγόρευση. Ποιες είναι οι συνέπειες της ανάκλησης της άδειας της DallBogg: Life and Health Insurance JSC;

-Εάν είστε Βούλγαρος πολίτης και έχετε συνάψει σύμβαση μετά τις 2 Απριλίου 2026, θα πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι η σύμβαση δεν παράγει έννομα αποτελέσματα. Πρέπει να υποβάλετε αμέσως επίσημη καταγγελία στις αρμόδιες αρχές και να συνάψετε νέα σύμβαση με ασφαλιστή που έχει δικαίωμα άσκησης ασφαλιστικών δραστηριοτήτων.

-Έχω ασφαλιστήριο συμβόλαιο από την DallBogg: Εταιρεία Ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας, το οποίο δεν είναι ασφάλιση αστικής ευθύνης αυτοκινήτων (για παράδειγμα, ασφάλιση δανείων ή εγγυήσεων). Ποιες είναι οι συνέπειες της ανάκλησης της άδειας της DallBogg: Εταιρεία Ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας; Ισχύει η προστασία του Ταμείου Εγγύησης για όλα τα είδη ασφάλισης;

-Όχι. Η προστασία του Ταμείου Εγγύησης ισχύει μόνο για την υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης αυτοκινήτων και δεν καλύπτει άλλα είδη ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης πίστωσης ή της ασφάλισης εγγύησης.

Εάν η αξίωσή σας σχετίζεται με άλλο είδος ασφάλισης, το δικαίωμά σας για αποζημίωση θα καθοριστεί σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και ενδέχεται να μην υπάρχει μηχανισμός για την εγγυημένη καταβολή αποζημίωσης.

Σε αυτήν την περίπτωση, οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να ζητήσουν βοήθεια από την αρμόδια εθνική εποπτική αρχή, την επαγγελματική οργάνωση, τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή ή τον οργανισμό προστασίας των καταναλωτών.

-Πού μπορώ να βρω περισσότερες πληροφορίες;

-Είναι απαραίτητο οι καταναλωτές να γνωρίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους βάσει των συναφθεισών ασφαλιστικών συμβάσεων και να είναι εξοικειωμένοι με τις συνέπειες των αποφάσεων της Επιτροπής Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας σχετικά με τις δραστηριότητες της DallBogg: Life and Health Insurance JSC.

Πρόσθετες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στους ιστότοπους της βουλγαρικής εποπτικής αρχής και της αρμόδιας εποπτικής αρχής στη χώρα διαμονής του αντίστοιχου χρήστη.

Βουλγαρία – Επιτροπή Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας – Επιτροπή Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας

Ελλάδα – Τράπεζα της Ελλάδος – Τράπεζα της Ελλάδος

Ιταλία - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) - IVASS

Πολωνία - Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) - KNF

Ρουμανία - Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) - ASF

Ισπανία - Γενική Διεύθυνση Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) - DGSFP