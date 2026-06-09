Δυναμική παρουσία της Interasco Α.Ε.Γ.Α. στη Β. Ελλάδα

Την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2026, μέσα σ' ένα ιδιαίτερα ευχάριστο κλίμα, παρουσία 100 και πλέον συνεργατών Β. Ελλάδος, πραγματοποιήθηκε Εκπαιδευτική Συνάντηση της Interasco Α.Ε.Γ.Α, σε αίθουσα του Ξενοδοχείου Electra Palace στη Θεσσαλονίκη.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, ο κ. Κάρολος Σαΐας -Διευθύνων Σύμβουλος της Interasco Α.Ε.Γ.Α., ο κ. Κωνσταντίνος Αρβανίτης - Διευθυντής Πωλήσεων & Marketing, ο κ. Αλέξανδρος Στόϊκος – Διευθυντής Υποκαταστήματος Θεσσαλονίκης, η κα Αννη Βασιλιάγκου – Διευθύντρια Κλάδου Υγείας & Προσωπικών Ατυχημάτων, η κα Κωνσταντίνα Σταματοπούλου – Διευθύντρια Ασφαλιστικών Εργασιών, η κα Αικατερίνη Μπαλλίνη – Αναπληρώτρια Διευθύντρια Ασφαλιστικών Εργασιών Γενικών Ασφαλίσεων εκτός Αυτοκινήτου, καθώς και η κα Νατάσσα Αισώπου - Αναπληρώτρια Διευθύντρια Ασφαλειών Αυτοκινήτου & Κατοικιών.

Ο κ. Αλέξανδρος Στόϊκος-Διευθυντής Υποκαταστήματος Β. Ελλάδος, αφού καλωσόρισε και ευχαρίστησε όλους τους συμμετέχοντες για την παρουσία και τη διαχρονική εμπιστοσύνη τους, τόνισε ότι, παρά την ανάπτυξη εναλλακτικών καναλιών διανομής, όπως το bancassurance και τα direct μοντέλα, η Interasco παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην επένδυση και ενδυνάμωση του δικτύου των ανεξάρτητων συνεργατών της, το οποίο αποτελεί βασικό πυλώνα της αναπτυξιακής της στρατηγικής.

Στη συνέχεια, τον λόγο πήρε ο κ. Κάρολος Σαΐας, Διευθύνων Σύμβουλος της Interasco Α.Ε.Γ.Α. ο οποίος αφού ευχαρίστησε όλους τους συνεργάτες για την τεράστια ανταπόκρισή τους στο κάλεσμα της Interasco δήλωσε:

«Το 2025 αποτέλεσε ακόμη μία χρονιά ισχυρής πορείας για την Εταιρεία μας, καθώς κλείσαμε με αύξηση σχεδόν 8% στην παραγωγή, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική και τη συνοχή του δικτύου μας. Η ανάπτυξη αυτή δεν είναι συγκυριακή, αλλά αποτέλεσμα στρατηγικής, συνέπειας και συνεργασίας.

Με βάση αυτή τη δυναμική, θέτουμε έναν ξεκάθαρο και φιλόδοξο στόχο.Να φτάσουμε τα 100 εκατομμύρια ευρώ παραγωγής έως το 2031, μέσα από οργανική ανάπτυξη και συνεχή ενίσχυση του δικτύου μας.

Το αναπτυξιακό μας πλάνο μας στηρίζεται σε τρεις βασικούς άξονες: ανάπτυξη με ποιότητα και όχι μόνο όγκο, επένδυση στην τεχνολογία,διαρκής ενίσχυση της σχέσης με τον συνεργάτη.

Η Harel Insurance Investments and Financial Services παραμένει στρατηγικός μας εταίρος, προσφέροντάς μας σταθερότητα, τεχνογνωσία και διεθνή προοπτική.

Η Harel διαχειρίζεται:

155,3 δισ. ευρώ σε επενδυμένα κεφάλαια

5 εκατομμύρια πελάτες

3,3 δισ. ευρώ ίδια κεφάλαια

12,2 δισ. ευρώ κύκλο εργασιών

Οι στόχοι μας για τα επόμενα χρόνια είναι ξεκάθαροι: σταθερή και υγιής ανάπτυξη, ενίσχυση της αξίας προς πελάτες και συνεργάτες, ψηφιακή και λειτουργική αναβάθμιση, διατήρηση του ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα μας.

Με ένα ιδιαίτερα ικανό ανθρώπινο δυναμικό, που αποτελεί τη βάση κάθε επιτυχίας μας, συνεχίζουμε να εξελισσόμαστε με συνέπεια, βελτιώνοντας τις διαδικασίες, εμπλουτίζοντας τα προϊόντα μας και αναβαθμίζοντας την εμπειρία του πελάτη δημιουργώντας λύσεις που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες.

Η δέσμευσή μας προς εσάς παραμένει σταθερή: να στεκόμαστε δίπλα σας με εργαλεία, λύσεις και υποστήριξη που ενισχύουν το έργο σας καθημερινά.»

Εν συνεχεία, διαδεχόμενος στο βήμα ο κ. Κωνσταντίνος Αρβανίτης-Διευθυντής Πωλήσεων & Marketing της Interasco ΑΕΓΑ, αφού ευχαρίστησε τους συμμετέχοντες για την υποστήριξή τους, τόνισε ότι:

«Η Interasco είναι μια Εταιρεία που χτίστηκε πάνω σε μια απλή αρχή: ο συνεργάτης δεν είναι κανάλι παραγωγής — είναι ο πυρήνας της ανάπτυξής μας. Ξέρουμε πού θέλουμε να πάμε και ξέρουμε με ποιους θέλουμε να πάμε. Με εσάς. Γι’ αυτό και δεν μιλάμε για διαδικασίες, αλλά για το πώς θα σας βοηθήσουμε να κλείνετε περισσότερες δουλειές, πιο γρήγορα, με λιγότερη τριβή και με πραγματική υποστήριξη όταν τη χρειάζεστε. Και εκεί η Interasco ξεχωρίζει, αφού παίρνουμε γρήγορα αποφάσεις, είμαστε δίπλα σας στην καθημερινότητα, έχουμε στελέχη που ανταποκρίνονται άμεσα. Σας καλώ να δούμε τη συνεργασία μας όχι σαν μια τυπική σχέση, αλλά σαν κοινή απόφαση ανάπτυξης.»

Μετά το τέλος των ομιλιών, η εκπαιδευτική ημερίδα ξεκίνησε με εισηγήτριες την κα Αννη Βασιλιάγκου – Διευθύντρια Κλάδου Υγείας & Προσωπικών Ατυχημάτων η οποία παρουσίασε τα Νέα Προγράμματα Κλάδου Υγείας «ΜΑΖΙ FAMILY», την κα Κωνσταντίνα Σταματοπούλου-Διευθύντρια Ασφαλιστικών Εργασιών, η οποία ανέλυσε με την παρουσίασή της τους Κλιματικούς Κινδύνους, την Οδική Ασφάλεια & Ασφάλιση, την κα Αικατερίνη Μπαλλίνη - Αναπληρώτρια Διευθύντρια Ασφαλιστικών Εργασιών Γενικών Ασφαλίσεων εκτός Αυτοκινήτου όπου παρουσίασε τα Προγράμματα Ασφάλισης Περιουσίας, Επιχείρησης και Κατοικιών καθώς και την κα Νατάσσα Αισώπου-Αναπληρώτρια Διευθύντρια Ασφαλειών Αυτοκινήτου & Κατοικιών, η οποία παρουσίασε όλες τις βελτιώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στις καλύψεις του κλάδου αυτοκίνητου αλλά και στις διαδικασίες underwriting.

Ο κ. Κάρολος Σαΐας, Διευθύνων Σύμβουλος της Interasco

Ο κ. Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Διευθυντής Πωλήσεων & Marketing της Interasco

Ο κ. Αλέξανδρος Στόικος, Διευθυντής Υποκ. Θεσσαλονίκης της Interasco

Η κα Αννη Βασιλιάγκου, Διευθύντρια Κλάδου Υγείας & Πρ. Ατυχημάτων της Interasco

Η κα Κωνσταντίνα Σταματοπούλου, Διευθύντρια Γενικών Ασφαλίσεων της Interasco

Η κα Αικατερίνη Μπαλλίνη, Αναπλ. Διευθύντρια Ασφαλιστικών Εργασιών Non Motor της Interasco

Η κα Νατάσσα Αισώπου, Αναπλ. Διευθύντρια Κλάδου Αυτοκινήτων & Κατοικιών της Interasco