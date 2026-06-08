Σεισμός-Εύβοια: Πώς ασφαλίζονται οι μεταφορές αν κλείσει λόγω φυσικής καταστροφής ο δρόμος και εγκλωβιστεί το φορτίο;

Οι διαδοχικοί σεισμοί στη Βόρεια Εύβοια φέρνουν στην επικαιρότητα είναι ζήτημα που αφορά στην ασφάλιση των μεταφορών σε περίπτωση που ένα φορτίο εγκλωβιστεί λόγω κλεισίματος του δρόμου από κάποιο φυσικό φαινόμενο ή καταστροφή.

Ένα τέτοιο περιστατικό μπορεί εύκολα να συμβεί σε περιοχές όπως η Εύβοια που γίνονται συχνά κατολισθήσεις και κλείνουν κάποιοι κεντρικοί δρόμοι που οδηγούν στη Χαλκίδα. Αν για κάποιο λόγο (φυσική καταστροφή, κακοκαιρία κλπ) κλείσει ο δρόμος για παράδειγμα κοντά στο Προκόπι, τότε το όχημα στην ουσία εγκλωβίζεται καθώς δεν υπάρχει εναλλακτική διαδρομή προς τη Χαλκίδα και ο οδηγός θα πρέπει να επιστρέψει προς Αιδηψό κάνοντας μία πολύ δύσκολη και χρονοβόρα διαδρομή για να πάρει το καράβι προς Αρκίτσα. Όμως το χειμώνα το τελευταίο δρομολόγιο προς Αρκίτσα είναι στις 6 η ώρα το απόγευμα και η διαδρομή μπορεί να είναι ακόμα και 2,5 ώρες για να φτάσει εκεί.

Τέτοιες περιπτώσεις υπάρχουν πάρα πολλές σε όλη την Ελλάδα και αν συμβεί σε κάποιον επαγγελματία που μεταφέρει ευαίσθητο φορτίο όπως π.χ. τρόφιμα η ζημιά μπορεί είναι πολύ μεγάλη. Επίσης μπορεί να κληθεί να πληρώσει μεγάλες ρήτρες λόγω της καθυστέρησης παράδοσης του φορτίου.

Έτσι λοιπόν η ασφάλιση του φορτίου άλλα και του ίδιου του οχήματος για τέτοιες περιπτώσεις είναι απαραίτητη.

Από τι εξαρτάται η ασφάλιση

Η ασφάλιση των μεταφορών σε περίπτωση κλεισίματος δρόμου λόγω σεισμού εξαρτάται άμεσα από τον τύπο της ασφαλιστικής ρήτρας (Institute Cargo Clauses) που έχει επιλεγεί στο συμβόλαιο, καθώς ο σεισμός θεωρείται φυσική καταστροφή

1. Επιλογή της κατάλληλης Ρήτρας Κάλυψης

Για να υπάρχει οποιαδήποτε αποζημίωση, το συμβόλαιο πρέπει να περιλαμβάνει συγκεκριμένες διεθνείς ρήτρες ασφάλισης φορτίων:Ρήτρα

Α (All Risks): Καλύπτει κάθε τυχαίο κίνδυνο και ζημιά στο εμπόρευμα, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων από τον σεισμό, εκτός αν αναφέρεται ρητά κάποια εξαίρεση.

Ρήτρα Β: Καλύπτει ρητά τον σεισμό, την ηφαιστειακή έκρηξη και τον κεραυνό. Είναι η πιο standard επιλογή για προστασία από τέτοια φαινόμενα.

Ρήτρα Γ: Δεν καλύπτει τον σεισμό. Παρέχει μόνο βασικές καλύψεις (π.χ. φωτιά, έκρηξη, ανατροπή οχήματος).

2. Τι καλύπτεται και τι εξαιρείται

Όταν κλείνει ένας δρόμος λόγω σεισμού, προκύπτουν δύο διαφορετικά είδη ζημιών:

Υλικές Ζημιές (Καλύπτονται): Αν ο σεισμός προκαλέσει κατολίσθηση, κατάρρευση γέφυρας ή καταστροφή του οδοστρώματος με αποτέλεσμα να υποστεί ζημιά ή να καταστραφεί το ίδιο το εμπόρευμα (ή το όχημα), η ζημιά αποζημιώνεται κανονικά (υπό τις Ρήτρες Α ή Β).

Καθυστερήσεις και Αλλοίωση (Εξαιρούνται): Εάν το εμπόρευμα δεν πάθει τίποτα, αλλά εγκλωβιστεί στον κλειστό δρόμο, η καθυστέρηση παράδοσης (Delay) και η επακόλουθη οικονομική απώλεια ή η αλλοίωση ευπαθών προϊόντων (π.χ. τρόφιμα που χάλασαν επειδή έσβησε το ψυγείο) εξαιρούνται αυστηρά από τις βασικές ρήτρες μεταφορών.

3. Πρόσθετες Καλύψεις & Διαχείριση

Ρήτρα Αλλοίωσης Φορτίου: Για ευπαθή προϊόντα, απαιτείται ειδική πρόσθετη κάλυψη (μηχανικής βλάβης ψυκτικού μηχανήματος ή καθυστέρησης λόγω ανωτέρας βίας), ώστε να καλυφθεί η απώλεια αν το όχημα ακινητοποιηθεί.

Αλλαγή Δρομολογίου (Deviation): Τα συμβόλαια προβλέπουν ότι αν ο δρόμος κλείσει από ανωτέρα βία, ο μεταφορέας οφείλει να αναζητήσει εναλλακτική διαδρομή. Η κάλυψη συνεχίζει να ισχύει κατά την παράκαμψη, αρκεί η αλλαγή να γνωστοποιηθεί άμεσα στην ασφαλιστική εταιρεία.

Αστική Ευθύνη Μεταφορέα (CMR): Αν η μεταφορά γίνεται από τρίτη μεταφορική εταιρεία, η ασφάλιση CMR ενδέχεται να απαλλάξει τον μεταφορέα από την ευθύνη, καθώς ο σεισμός και το κλείσιμο των δρόμων συνιστούν «ανωτέρα βία» που δεν μπορούσε να προβλεφθεί ή να αποτραπεί. Για τον λόγο αυτό, ο ιδιοκτήτης των εμπορευμάτων πρέπει πάντα να έχει δικό του συμβόλαιο ασφάλισης φορτίου (Cargo Insurance).