Hoolie: Απέναντι στη Βία, με Σύμμαχο την Ενσυναίσθηση

Η Διεθνής Ημέρα κατά της Επιθετικότητας εναντίον των Παιδιών αποτελεί μια σημαντική αφορμή για να στρέψουμε την προσοχή μας στην προστασία των παιδιών από κάθε μορφή βίας και να αναλογιστούμε πώς μπορούμε να συμβάλουμε στη δημιουργία μιας κοινωνίας με περισσότερο σεβασμό και ενσυναίσθηση.

Η επιθετικότητα απέναντι στα παιδιά δεν περιορίζεται μόνο στη σωματική βία. Μπορεί να εκδηλωθεί με λεκτικές προσβολές, εκφοβισμό, κοινωνικό αποκλεισμό, ψυχολογική πίεση ή αδιαφορία. Οι εμπειρίες αυτές επηρεάζουν βαθιά τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών και συχνά αφήνουν αποτυπώματα που τα συνοδεύουν για χρόνια.

Η πρόληψη ξεκινά από το σπίτι, μέσα από τις αξίες που μεταδίδουμε καθημερινά στα παιδιά μας. Και μία από τις πιο σημαντικές είναι η ενσυναίσθηση.

Τα κατοικίδια ως πολύτιμοι δάσκαλοι ζωής

Η σχέση ενός παιδιού με ένα κατοικίδιο είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια απλή συνύπαρξη. Ένας σκύλος ή μια γάτα μπορεί να γίνει ο πρώτος φίλος, ο έμπιστος σύντροφος και πολλές φορές η πρώτη εμπειρία ενός παιδιού στη φροντίδα ενός άλλου ζωντανού οργανισμού. Η ασφάλιση σκύλου ή η ασφάλιση γάτας είναι άλλωστε μία από τις πρώτες πράξεις υπευθυνότητας που μπορεί να μάθει ένα παιδί — η φροντίδα για την υγεία και την ασφάλεια του ζώου που αγαπά.

Μέσα από αυτή τη σχέση, τα παιδιά μαθαίνουν να αναγνωρίζουν ανάγκες και συναισθήματα πέρα από τα δικά τους. Κατανοούν ότι ένα ζώο χρειάζεται φροντίδα, προσοχή, υπομονή και σεβασμό. Μαθαίνουν να προσφέρουν χωρίς αντάλλαγμα και να αναπτύσσουν αίσθημα ευθύνης για την ευημερία ενός άλλου πλάσματος.

Αυτές οι εμπειρίες αποτελούν σημαντικά εφόδια για την κοινωνική και συναισθηματική τους ανάπτυξη, καθώς ενισχύουν την κατανόηση, την ευαισθησία και την ικανότητα να δημιουργούν υγιείς σχέσεις με τους ανθρώπους γύρω τους.

Η αγάπη ανάμεσα σε παιδί και κατοικίδιο είναι μοναδική

Η επιστήμη το επιβεβαιώνει

Τα παιδιά που μεγαλώνουν με σκύλο είναι κατά 20% λιγότερο πιθανό να εμφανίσουν κοινωνικές και συναισθηματικές δυσκολίες σε σύγκριση με παιδιά χωρίς κατοικίδιο.

Journal of Pediatrics, 2020

Σε σχετική μελέτη, το 59% των παιδιών που ζούσαν με σκύλο ή γάτα εμφάνιζαν μεγαλύτερη ενσυναίσθηση, θετικότερες κοινωνικές συμπεριφορές και λιγότερα προβλήματα συμπεριφοράς.

Frontiers in Psychology, 2018

Η ενσυναίσθηση χτίζεται στην καθημερινότητα

Φροντίδα

Σεβασμός

Υπευθυνότητα

Οι μικρές καθημερινές πράξεις φροντίδας — το γέμισμα του μπολ με νερό, η βόλτα του σκύλου, το παιχνίδι με τη γάτα ή η φροντίδα όταν το κατοικίδιο δεν αισθάνεται καλά — διδάσκουν στα παιδιά ότι κάθε ζωντανός οργανισμός αξίζει αγάπη και σεβασμό. Η ασφάλιση σκύλου και γάτας αποτελεί έκφραση αυτής ακριβώς της φροντίδας: μια συνειδητή επιλογή που διασφαλίζει την υγεία και την ευημερία του κατοικίδιου μέλους της οικογένειας.

Η καλλιέργεια αυτών των αξιών από μικρή ηλικία συμβάλλει στη διαμόρφωση ενηλίκων που μπορούν να κατανοούν τα συναισθήματα των άλλων, να επιλύουν τις διαφορές τους με διάλογο και να απορρίπτουν τη βία ως τρόπο έκφρασης.

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Οικογένεια σημαίνει φροντίδα για όλους

Σε πολλές οικογένειες, τα κατοικίδια αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας. Συμμετέχουν στις χαρές, προσφέρουν παρηγοριά στις δύσκολες στιγμές και δημιουργούν ισχυρούς δεσμούς με τα παιδιά.

Αυτή η μοναδική σχέση υπενθυμίζει ότι η φροντίδα δεν αφορά μόνο τους ανθρώπους, αλλά κάθε μέλος της οικογένειας. Όταν τα παιδιά μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον όπου η καλοσύνη, η υπευθυνότητα και ο σεβασμός αποτελούν καθημερινή πρακτική, έχουν περισσότερες πιθανότητες να εξελιχθούν σε ενήλικες με κοινωνική ευαισθησία και συναισθηματική ωριμότητα.

“Η ενσυναίσθηση είναι ίσως το σημαντικότερο δώρο που μπορούμε να προσφέρουμε στις επόμενες γενιές. Και πολλές φορές, οι πρώτοι που τη διδάσκουν στα παιδιά είναι οι πιο πιστοί τους φίλοι, με τέσσερα πόδια και μια καρδιά γεμάτη ανιδιοτελή αγάπη”— Hoolie Pet Insurance