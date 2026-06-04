Ο Φώτης Καλαμπαλίκης νέος Γενικός Διευθυντής της Be.Brokers

Η Be.Brokers ανακοινώνει την ένταξη του κ. Φώτη Καλαμπαλίκη στη διοικητική της ομάδα, αναθέτοντάς του τα καθήκοντα του Γενικού Διευθυντή.

Η κίνηση αυτή αποτελεί μέρος της ευρύτερης ενίσχυσης της διοικητικής και εμπορικής δομής της Be.Brokers που ανακοίνωσε πρόσφατα.

Ο κ. Καλαμπαλίκης έρχεται με σημαντική εμπειρία σε θέσεις υψηλής ευθύνης στον χώρο της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης. Στην Be.Brokers αναλαμβάνει τον συντονισμό και την περαιτέρω ανάπτυξη των λειτουργικών δομών της εταιρίας, με στόχο την ενίσχυση της ποιότητας υπηρεσιών προς τους Συνεργάτες.

Ο κ. Γιάννης Μπράβος, Διευθύνων Σύμβουλος της Be.Brokers δήλωσε:

«Ο Φώτης Καλαμπαλίκης είναι ακριβώς ο άνθρωπος που χρειαζόμαστε σε αυτό το στάδιο μεγέθυνσης της εταιρίας μας. Η σημαντική εμπειρία του, η τεχνογνωσία και το πάθος του για τη δουλειά θα δώσουν στην εταιρία μας ακόμα μεγαλύτερη δυναμική, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη βελτιστοποίηση των λειτουργικών μας δομών.

Τον καλωσορίζουμε στην οικογένειά μας! »

Ο κ. Φώτης Καλαμπαλίκης δήλωσε:

«Η Be.Brokers έχει ήδη χτίσει κάτι σημαντικό — μια ομάδα που δουλεύει με σοβαρότητα και Συνεργάτες που εμπιστεύονται την εταιρεία. Στόχος μας είναι να χτίσουμε πάνω σε αυτές τις δυνατές βάσεις και να προσφέρουμε στο δίκτυο Συνεργατών υπηρεσίες υψηλού επιπέδου.»