DAT Hellas: Η εταιρεία που αλλάζει την ασφαλιστική αγορά

Συνέντευξη στην εφημερίδα Nextdeal (Τεύχος 581) που κυκλοφορεί

Στην κεντρική φωτογραφία: Οι Managing Directors της εταιρείας, Σάββας Σιδηρόπουλος και Δημήτριος Βαλαβάνης

Η DAT Hellas στοχεύει να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τα επόμενα χρόνια τον ρόλο της ως κορυφαίος τεχνολογικός και data-driven συνεργάτης της ασφαλιστικής και automotive αγοράς, τονίζουν σε συνέντευξή τους στην εφημερίδα «NextDeal» οι Managing Directors της εταιρείας, Σάββας Σιδηρόπουλος και Δημήτριος Βαλαβάνης.

«Μέσα από λύσεις όπως το weDAT®, το weDAT FastTrack AI®, το weDAT FastTrackAI® Underwriting και το Car Value υποστηρίζουμε τη διαχείριση φακέλου ζημιάς, την αυτοματοποιημένη εκτίμηση, την ανίχνευση απάτης και τη διαφανή διαχείριση ολικών απωλειών», τονίζουν οι κ.κ. Σιδηρόπουλος και Βαλαβάνης.

Ποια είναι τα βασικά στρατηγικά σας σχέδια για τα επόμενα 3-5 χρόνια και σε ποιους τομείς σκοπεύετε να επενδύσετε περισσότερο;

Τα επόμενα 3-5 χρόνια η DAT Hellas στοχεύει να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τον ρόλο της ως τεχνολογικός και data-driven συνεργάτης της ασφαλιστικής και automotive αγοράς. Βασικός στρατηγικός άξονας είναι η περαιτέρω ψηφιοποίηση και αυτοματοποίηση κρίσιμων διαδικασιών, όπως η διαχείριση ζημιών, οι εκτιμήσεις επισκευών, οι τεχνικοί έλεγχοι οχημάτων και η διαχείριση στόλων. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε στις ασφαλιστικές εταιρείες, στους πραγματογνώμονες, στα συνεργεία και στους στόλους μια πιο γρήγορη, διαφανή και αποδοτική εμπειρία, μειώνοντας τη χειροκίνητη εργασία, τους χρόνους διεκπεραίωσης και την πιθανότητα σφάλματος.



Ιδιαίτερη επενδυτική προτεραιότητα δίνουμε στην Τεχνητή Νοημοσύνη, στο computer vision και στις αυτοματοποιημένες εκτιμήσεις κόστους επισκευής. Η αυτόματη αναγνώριση ζημιών μέσω εικόνας, τα predictive analytics και η ανίχνευση πιθανής απάτης αποτελούν πλέον κρίσιμους τομείς για την αγορά. Παράλληλα, επενδύουμε στην εξειδίκευση γύρω από τα ηλεκτρικά οχήματα, καθώς η ηλεκτροκίνηση δημιουργεί νέες ανάγκες σε επίπεδο κόστους επισκευής, αξιολόγησης μπαταρίας, υπολειμματικών αξιών και διαχείρισης κύκλου ζωής οχήματος. Σημαντικός άξονας είναι επίσης η ενίσχυση των APIs, των cloud υποδομών και των διασυνδέσεων με συστήματα ασφαλιστικών, συνεργείων και εταιρειών στόλου, καθώς ανάπτυξη λύσεων Vehicle Scanning.

Πώς θα περιγράφατε το προφίλ και τη διαφοροποίηση της εταιρείας σας στην ελληνική αγορά και τι σας κάνει να ξεχωρίζετε από τον ανταγωνισμό;

Η DAT Hellas διαφοροποιείται στην ελληνική αγορά επειδή συνδυάζει διεθνή τεχνογνωσία, αξιόπιστα δεδομένα, προηγμένη τεχνολογία και βαθιά κατανόηση της τοπικής ασφαλιστικής και automotive πραγματικότητας. Ως μέρος του γερμανικού ομίλου DAT Group, διαθέτει πρόσβαση σε ένα ισχυρό οικοσύστημα τεχνικής πληροφόρησης και ψηφιακών λύσεων, το οποίο προσαρμόζει στις ανάγκες των ασφαλιστικών εταιρειών, των πραγματογνωμόνων, των συνεργείων και των επαγγελματιών της ελληνικής αγοράς.

Το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα δεν βρίσκεται μόνο στα εργαλεία, αλλά στον τρόπο με τον οποίο αυτά ενσωματώνονται στην καθημερινή λειτουργία των συνεργατών μας. Μέσα από λύσεις όπως το weDAT®, το weDAT FastTrack AI®, το weDAT FastTrackAI® Underwriting και το Car Value υποστηρίζουμε τη διαχείριση φακέλου ζημιάς, την αυτοματοποιημένη εκτίμηση, την ανίχνευση απάτης και τη διαφανή διαχείριση ολικών απωλειών. Όμως εξίσου σημαντικό στοιχείο διαφοροποίησης είναι το ανθρώπινο δυναμικό μας, που κάνει και όλη τη διαφορά! Η ομάδα της DAT Hellas διαθέτει υψηλό know how, τεχνική κατάρτιση και ουσιαστική γνώση της αγοράς, προσφέροντας όχι απλώς λογισμικό, αλλά ολοκληρωμένη υποστήριξη, εκπαίδευση και πραγματική προστιθέμενη αξία.