Γιάννης Μπράβος (Be.Brokers): Ανάπτυξη με τρία ισχυρά δίκτυα πωλήσεων

Συνέντευξη στην εφημερίδα Nextdeal (Τεύχος 581) που κυκλοφορεί

Ο στόχος της Be.Brokers για τα επόμενα χρόνια είναι να ηγηθεί της retail αγοράς διαμεσολάβησης, δηλαδή των πωλήσεων ασφαλιστικών προϊόντων μέσω ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, δηλώνει ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Γιάννης Μπράβος, σε συνέντευξή του στο πλαίσιο του ειδικού αφιερώματος του «NextDea l » εν όψει του 26ου Insurance & Reinsurance Meeting.

Όπως επισημαίνει, η εταιρεία διαθέτει ήδη τρία ισχυρά δίκτυα πωλήσεων: το agency system (αποκλειστικό δίκτυο), το πρακτορειακό δίκτυο, καθώς και την αποκλειστική συνεργασία με το exclusive δίκτυο της Groupama Ασφαλιστική.

Ποια είναι τα βασικά στρατηγικά σας σχέδια για τα επόμενα 3-5 χρόνια και σε ποιους τομείς σκοπεύετε να επενδύσετε περισσότερο;

Στα επόμενα 3-5 χρόνια στοχεύουμε η Be.Brokers να ηγηθεί της retail αγοράς διαμεσολάβησης, δηλαδή στις πωλήσεις ασφαλιστικών προϊόντων μέσω ασφαλιστών. Η εταιρεία μας διαθέτει ήδη 3 δίκτυα πωλήσεων, agency system (αποκλειστικό δίκτυο), πρακτορειακό δίκτυο και αποκλειστική συνεργασία με το exclusive δίκτυο της Groupama.

Το agency system αποτελεί ένα αυτόνομο δίκτυο με ξεχωριστή διοίκηση, ξεχωριστό κανονισμό πωλήσεων, που επιδοτεί μπόνους ζωής και υγείας στα πρότυπα της λειτουργίας agency system ασφαλιστικών εταιρειών. Διαθέτει ήδη 120 ασφαλιστές και μεγαλώνει, καθώς όλο και περισσότεροι από τα agency δίκτυα των ασφαλιστικών εταιρειών αντιλαμβάνονται το ξεχωριστό πλεονέκτημα εργασίας στο agency της Be.Brokers: Διαθέτουμε όλα τα προϊόντα όλων των ασφαλιστικών εταιρειών. Για τον ασφαλιστή αυτό σημαίνει ότι δεν θα χάσει ποτέ καμία δουλειά λόγω έλλειψης ανταγωνιστικότητας. Το agency system της Be.Brokers διαθέτει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα την εκπροσώπηση όλων των ασφαλιστικών εταιρειών, το οποίο καταλήγει σε κέρδος για τον ασφαλιστή κατά 20% με 30% μέσω περισσότερων ασφαλίσεων. Το πρακτορειακό δίκτυο διαθέτει 800 συνεργάτες και έχει εξειδικευμένο κανονισμό πωλήσεων που αποδίδει υψηλές προμήθειες, καθώς είναι ενσωματωμένα τα μπόνους στις προμήθειες. Πρέπει να είναι ο πιο απλός και ευανάγνωστος κανονισμός πωλήσεων στην αγορά. Επίσης η διοίκηση είναι ξεχωριστή. Το exclusive δίκτυο της Groupama (agency system) αποτελείται από 240 ασφαλιστές που συνεργάζονται αποκλειστικά με την Be.Brokers για τις ασφαλίσεις που δεν εμπίπτουν στην περίμετρο ανάληψης της Groupama. Μετά την εξαγορά της Group Μέριμνα, θυγατρικής της Groupama, η Be.Brokers βρίσκεται στην προνομιακή θέση να αναπτύσσεται μέσω του exclusive δικτύου της Groupama, καθώς διαθέτουμε τεχνογνωσία δικτύων του agency system.

Πώς θα περιγράφατε το προφίλ και τη διαφοροποίηση της εταιρείας σας στην ελληνική αγορά και τι σας κάνει να ξεχωρίζετε από τον ανταγωνισμό;

Η βασική μας διαφοροποίηση είναι η συνεργασία και η στήριξη προς τους συνεργαζόμενους ασφαλιστές. Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι είμαστε σαν οικογένεια. Ακόμα και ένας πρωτο-συνεργαζόμενος ασφαλιστικός πράκτορας στην Be.Brokers γρήγορα αντιλαμβάνεται ότι η στήριξη της εταιρείας ξεπερνά τις τυπικές επαγγελματικές σχέσεις.

Όσον αφορά την τεχνογνωσία, η κύρια διαφοροποίησή μας είναι η εξυπηρέτηση και ανάπτυξη πολλαπλών δικτύων ασφαλιστών.