Η ραγδαία ανάπτυξη της Be.Brokers επιβάλλει πλέον την τοποθέτηση στελεχών σε θέσεις αυξημένης ευθύνης για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δικτύων της.

Η Be.Brokers διαχρονικά εξελίσσει τα στελέχη της που συμβάλλουν στο όραμα της και ενδυναμώνει το δυναμικό της με 2 νέα στελέχη εγνωσμένης αξίας από τον χώρο της διαμεσολάβησης!

Η Be.Brokers προχώρησε σε 5 ενέργειες ενίσχυσης της εμπορικής της δομής

1. Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Μάνος Αγγελάκης

Η προαγωγή του κ. Μάνου Αγγελάκη στη θέση του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση της πολυετούς προσφοράς και συμβολής του στην ανάπτυξη της εταιρείας.

2. Διεύθυνση Πωλήσεων Νίκου Παπακωνσταντίνου

Ο Νίκος Παπακωνσταντίνου βρίσκεται από την αρχή στη δομή της Be.Brokers και συμβάλλει στην ανάπτυξη της με κύριο άξονα το agency system.

3. Διεύθυνση Πωλήσεων Γιάννη Γκαβογιάννη

Ο Γιάννης Γκαβογιάννης από το 2022 έχει συμβάλλει στην ανάπτυξη δικτύων και στην τεχνογνωσία της εταιρείας ειδικά στους κλάδους ζωής και υγείας.

4. Ενίσχυση του πωλησιακού δυναμικού με την πρόσληψη του κ. Σίμου Τάτση

Η εταιρεία εντάσσει στην ομάδα της τον κ. Σίμο Τάτση στη θέση του Επιθεωρητή Πωλήσεων. Ο κ. Τάτσης διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία στις εμπορικές διευθύνσεις μεγάλων πρακτορείων διαμεσολάβησης, ενισχύοντας άμεσα την εμπορική δομή της εταιρείας και την προσέλκυση νέων Συνεργατών.

5. Στρατηγική συμβουλευτική υποστήριξη

Από τον Φεβρουάριο του 2026, στο δυναμικό της Be.Brokers έχει ενταχθεί ο κ. Δημήτρης Διβανής ως Σύμβουλος Διοίκησης για θέματα ανάπτυξης πωλήσεων. Η παρουσία του ενισχύει τη διαμόρφωση του σχεδιασμού ανάπτυξης της εταιρείας.

Ο κ. Γιάννης Μπράβος, Διευθύνων Σύμβουλος της Be.Brokers, δήλωσε:

«Επιβραβεύουμε στελέχη μας που έχουν συμβάλει μέγιστα στην ραγδαία ανάπτυξη της εταιρείας και φέρνουμε δίπλα μας ανθρώπους που θα ενισχύσουν περισσότερο την παραγωγική μας ικανότητα.

Η Be.Brokers συνεχίζει να αναβαθμίζει τη θέση της στην αγορά διαμεσολάβησης προσφέροντας καλύτερες υπηρεσίες»

Κεντρική φωτογραφία: Ο κ. Γιάννης Μπράβος, Διευθύνων Σύμβουλος της Be.Brokers